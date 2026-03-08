עשור אחרי האליפות: לסטר תרד לליגה ה-3?

זכייתה של לסטר סיטי באליפות המופלאה שלה הובטחה ב-2 במאי 2016, כאשר טוטנהאם סיימה בתיקו בדרבי החם מול צ'לסי ואיבדה סיכוי תיאורטי להקדים את השועלים. מחזור הנעילה של ליגת המשנה באנגליה יתקיים העונה ב-2 במאי 2026 – עשור בדיוק של יום לאחר החגיגה המשובחת בביתו של ג'יימי וארדי. זה עלול להיות היום בו תובטח ירידתה של לסטר לליגה השלישית. סמלי יותר ודרמטי יותר זה פשוט לא יכול להיות.

נכון לעכשיו, מדורגים השועלים במקום ה-22, מתחת לקו האדום בליגה השנייה. הם השיגו אתמול תיקו 1:1 מכובד באיצטדיונה של אפסוויץ' מהצמרת, אבל סופרים כבר 10 מחזורים ללא ניצחון מאז תחילת ינואר. במהלך תקופה אומללה זו, פורסם גזר הדין על הפחתת 6 נקודות ממאזנה של הקבוצה בשל עבירות על התקנות הפיננסיות וחריגה בוטה ממסגרת התקציב עד לשנת 2024. מומחים גרסו כי העונש אפילו היה קל מדי, כי בפרמייר ליג דרשו להוריד ללסטר 12 נקודות. שני הצדדים ערערו על גזר הדין, אולם אף ערעור לא צפוי להתקבל, והמשימה לשרוד לא תהיה פשוטה.

מבחינה מנטלית, המועדון לחלוטין לא מוכן לקרבות תחתית – לא ההנהלה, לא השחקנים, ולא האוהדים. המטרה המוצהרת בתחילת העונה הייתה עליה בחזרה לפרמייר ליג, באופן אוטומטי משני המקומות הראשונים. אפשר היה להבין את הלך הרוח בעקבות הירידה, כי זה מה שלסטר עשתה בפעם הקודמת. אחרי שנשרה לליגת המשנה ב-2023, היא מינתה את אנצו מארסקה ושבה מיד למקומה הטבעי מהמקום הראשון, עם 97 נקודות ו-89 שערי זכות ב-46 מחזורים. הנחת העבודה הייתה כי ניתן יהיה לשחזר את ההישג בצל הירידה הכואבת בעונה שעברה, אך הפעם המציאות הייתה שונה בתכלית.

היו ימים. ג'יימי וארדי (רויטרס)

איפה הכל הסתבך?

לשם התחלה, לא השכילה לסטר להתכונן כראוי בקיץ. רוד ואן ניסטלרוי, שמונה למאמן בדצמבר 2024, לא הצליח למנוע את הירידה ורשם בין היתר רצף של 9 הפסדי בית רצופים ללא כיבוש שער, נותר משום מה בתפקידו עד סוף יוני. אפשר היה להמשיך לסמוך על ההולנדי אם הוא נתפס כאדם הנכון, ואפשר היה לבחור לו מחליף עוד לפני שהעונה שעברה תמה. ההנהלה בחרה להמתין ואז להיפרד מחלוץ העבר ימים ספורים לפני תחילת מחנה האימונים, מבלי לאתר מועמד ראוי במקומו.

החיפושים החלו באיחור, שון דייץ' סירב להגיע, ולבסוף חתם דני סיפואנטס באמצע יולי. לקטלוני בן ה-43 היה ניסיון בליגת המשנה על ספסל קווינס פארק ריינג'רס, אך לא כולם הגדירו אותו כחיובי. הוא לא קיבל זמן מספק לעבוד עם חניכיו החדשים לפני תחילת העונה, ובכל מקרה הסגל היה בעייתי ולא מאוזן. החריגות הקשות בתקציב בשנים הקודמות, שכללו הוצאות שכר גבוהות יותר מכל ההכנסות, גרמו להפחתת הנקודות ולא איפשרו לשועלים לבצע רכש כלל.

וארדי האגדי הודיע עוד לפני תום העונה שעברה על עזיבתו בתום 13 שנים במועדון, ולא הוחתם לו יורש ראוי. לסטר אפילו לא ניסתה לעשות זאת והאמינה שאפשר לבנות על פאטסון דאקה הזמבי – הנחת עבודה שממש לא הוכיחה את עצמה. השוער מאדס הרמאנסן, הקשר האחורי ווילפריד אנדידי, המגן ג'יימס ג'אסטין והקיצוני קייסי מקאטיר נמכרו כולם באוגוסט והותירו חורים לא מבוטלים במערך. לאור זאת, היה הגיוני לצפות כי תחילת העונה לא תהיה חלקה, אבל הציפיות היו מוגזמות מאוד בכל זאת, וכל תוצאה שאינה ניצחון נתפסה כסנסציה שלילית. לסטר דורגה באמצע הטבלה במהלך החודשים הראשונים, ומעמדו של סיפואנטס התערער במהירות. במקום לתת לו זמן, האוהדים שרקו בוז ובתקשורת עסקו בעיתוי בו יפוטר.

ואן ניסטלרוי (רויטרס)

"אנחנו לא יציבים מספיק", קבע היו"ר טופ סריבדהנפרבהה, בנו של ויצ'אי שהיה חתום על האליפות ונספה בהתרסקות המסוק ב-2018. כישוריו של טופ מעולם לא התקרבו לאלה של האב, גם אם לסטר עדיין רשמה כמה עונות לא רעות, ואף זכתה בגביע ב-2021. מגיפת הקורונה פגעה באופן קשה ביותר במודל ההכנסות של לסטר שהיה מבוסס בין היתר על תיירות, וליו"ר לא היה מושג כיצד לחלץ את העסק מהמשבר העמוק. הוא ביזבז יותר מדי כסף בתחילת העשור, ואז נותר עם סגל לקוי של שחקנים שעדיין הרוויחו הרבה יותר מדי. החלטותיו לא היו עקביות בשום שלב, ודוגמא מושלמת לכך הייתה ב-24 בינואר כאשר נתן גיבוי לסיפואנטס בעקבות ההפסד הביתי הצורם לאוקספורד, ואז פיטר אותו בחלוף 4 שעות תמימות.

בשלב זה, עדיין דיברו בלסטר על עליה. הרעיון לסיים בפסגה אמנם כבר לא היה רלוונטי, אבל השועלים כיוונו למקום השישי לפחות כדי להעפיל לפלייאוף. בפועל, הכיוון היה הפוך. אחרי הדחתו של הקטלוני, חוסר היציבות באמת נעלם, ובמקום לשלב ניצחונות עם הפסדים, לסטר הפסיקה לנצח כלל. באופן מדהים, היא אפילו איבדה יתרון 0:3 במחצית מול סאות’המפטון של דניאל פרץ והפסידה 4:3. הפיאסקו הזה התרחש מספר ימים אחרי שהפחתת הנקודות נכנסה רשמית לתוקף, הקבוצה שקעה בתחתית העמוקה, ולפתע חילחלה ההבנה. לסטר ממש לא נלחמת על עליה לפרמייר ליג. היא נמצאת בסכנה ממשית של ירידה לליגה השלישית.

דניאל פרץ (IMAGO)

באמצע פברואר מצאה לסטר מאמן חדש בדמותו של גארי רוואט בן ה-52 – איש מקצוע מנוסה מאוד בליגת המשנה, שאף שיחק במדי לסטר כבלם בתחילת המילניום בפרמייר ליג. בהתחשב בנסיבות בהן קיבל את התפקיד, תוצאותיו בתחילת הדרך סבירות בהחלט – תוצאות תיקו בחוץ לא רק מול איפסוויץ', אלא גם נגד סטוק ומידלסברו מהמקום השני. ההפסד הבודד שלו בשלב זה היה בבית לנוריץ'. הצפיפות בתחתית גבוהה, והתאוששות בשבועות הקרובים בלוח משחקים נוח יחסית על הנייר תאפשר לשועלים לעלות מעל הקו האדום. אך האם זה יקרה?

נכון לעכשיו, האוהדים כבר סקפטיים. הם זועמים על הכשלים המתמשכים בניהול, וחלקם אף חתמו על עצומה הקוראת לבעלים למכור את המועדון. עשור אחרי האליפות ההיסטורית, היחסים בין הקהל לתאילנדים הידרדרו לשפל. העניין הוא כי המצוקה התקציבית מבריחה את הקונים הפוטנציאליים שהיו עשויים אולי להתעניין בלסטר, ואם תרד הקבוצה לליגה השלישית היא עלולה לעמוד על סף פשיטת רגל. איש בלסטר לא ישכח את ה-2 במאי 2016, אבל האם ה-2 במאי 2026 יהיה יום טרגי שיסכן את עצם קיומו של המועדון?