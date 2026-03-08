"ברור שאגן על הקבוצה שלי, עכשיו אלך לחופשה"

פפ גווארדיולה התייחס בסיום הניצחון 1:3 של מנצ'סטר סיטי על ניוקאסל בגביע האנגלי לעימות על הקווים שהוביל לכרטיס הצהוב השישי שלו העונה, כרטיס שיגרור השעיה משני משחקים. המאמן הספרדי ננזף במהלך המשחק לאחר שהתעמת עם השופט הרביעי לואיס סמית' בעקבות עבירה של קירן טריפייר על ג'רמי דוקו, במהלך שעורר את זעמו של המאמן על הקווים.

העונה נכנסו לתוקף באנגליה תקנות חדשות לפיהן מאמן שמקבל שלושה כרטיסים צהובים מושעה למשחק אחד, בעוד שישה כרטיסים מובילים להשעיה משני משחקים. ההשעיה חלה על משחקי הליגה והגביע האנגלי, אך לא על משחקים אירופיים או גמרי גביע מקומיים. משמעות הדבר היא שגווארדיולה יוכל לעמוד על הקווים בגמר גביע הליגה מול ארסנל ב-22 במרץ, אך צפוי להחמיץ את משחק הליגה מול ווסטהאם ואת משחק רבע גמר הגביע האנגלי בתחילת אפריל.

גווארדיולה מגיב בזעם

בסיום המשחק גווארדיולה לא הסתיר את תסכולו מהאירוע שהוביל לכרטיס הצהוב ואמר: "אני אגיד לכם משהו, יש לנו את כל השיאים במדינה הזו, את כולם, למרות הכל".

פפ גווארדיולה והשופטים (IMAGO)

בהמשך הוסיף: "יש לנו גם את השיא של המאמן עם הכי הרבה כרטיסים צהובים. אני רוצה את כל השיאים ועכשיו יש לי גם את זה. עכשיו יש השעיה של שני משחקים ואני אלך לחופשה בשני המשחקים הבאים". המאמן הספרדי גם הביע את חוסר ההבנה שלו כלפי ההחלטה של השופטים: "יש דברים שאחרי 10 שנים אני עדיין לא מצליח להבין. תבדקו את המהלך".

גווארדיולה הבהיר כי מבחינתו התגובה שלו הייתה טבעית לחלוטין משום שהרגיש צורך להגן על שחקניו: "ברור שאני אגן על דוקו ועל כל הקבוצות שלי".

בהמשך חזר להתייחס למהלך עצמו והדגיש: "זו הייתה עבירה ברורה על דוקו. אני לא מבקש כרטיס צהוב, אבל זו עבירה. כמובן שאני אגן על הקבוצה שלי".