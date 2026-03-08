יום ראשון, 08.03.2026 שעה 07:31
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
6722-5930ארסנל1
6027-5929מנצ'סטר סיטי2
5140-5129מנצ'סטר יונייטד3
5134-3929אסטון וילה4
4834-5329צ'לסי5
4839-4829ליברפול6
4440-4429ברנטפורד7
4333-3429אברטון8
4046-4429בורנמות'9
4043-4029פולהאם10
4034-3029סנדרלנד11
3943-4229ניוקאסל12
3835-3329קריסטל פאלאס13
3736-3829ברייטון14
3148-3729לידס15
2946-3929טוטנהאם16
2843-2829נוטינגהאם פורסט17
2854-3529ווסטהאם18
1958-3229ברנלי19
1652-2230וולבס20

"ברור שאגן על הקבוצה שלי, עכשיו אלך לחופשה"

פפ ספג השעיה משני משחקים בעקבות הצהוב שקיבל מול ניוקאסל: "רוצה את כל השיאים אז עכשיו יש לי גם את שיא הצהובים. אני לא מבין איך המהלך לא נבדק"

|
פפ גווארדיולה (IMAGO)
פפ גווארדיולה (IMAGO)

פפ גווארדיולה התייחס בסיום הניצחון 1:3 של מנצ'סטר סיטי על ניוקאסל בגביע האנגלי לעימות על הקווים שהוביל לכרטיס הצהוב השישי שלו העונה, כרטיס שיגרור השעיה משני משחקים. המאמן הספרדי ננזף במהלך המשחק לאחר שהתעמת עם השופט הרביעי לואיס סמית' בעקבות עבירה של קירן טריפייר על ג'רמי דוקו, במהלך שעורר את זעמו של המאמן על הקווים.

העונה נכנסו לתוקף באנגליה תקנות חדשות לפיהן מאמן שמקבל שלושה כרטיסים צהובים מושעה למשחק אחד, בעוד שישה כרטיסים מובילים להשעיה משני משחקים. ההשעיה חלה על משחקי הליגה והגביע האנגלי, אך לא על משחקים אירופיים או גמרי גביע מקומיים. משמעות הדבר היא שגווארדיולה יוכל לעמוד על הקווים בגמר גביע הליגה מול ארסנל ב-22 במרץ, אך צפוי להחמיץ את משחק הליגה מול ווסטהאם ואת משחק רבע גמר הגביע האנגלי בתחילת אפריל.

גווארדיולה מגיב בזעם

בסיום המשחק גווארדיולה לא הסתיר את תסכולו מהאירוע שהוביל לכרטיס הצהוב ואמר: "אני אגיד לכם משהו, יש לנו את כל השיאים במדינה הזו, את כולם, למרות הכל".

פפ גווארדיולה והשופטים (IMAGO)פפ גווארדיולה והשופטים (IMAGO)

בהמשך הוסיף: "יש לנו גם את השיא של המאמן עם הכי הרבה כרטיסים צהובים. אני רוצה את כל השיאים ועכשיו יש לי גם את זה. עכשיו יש השעיה של שני משחקים ואני אלך לחופשה בשני המשחקים הבאים". המאמן הספרדי גם הביע את חוסר ההבנה שלו כלפי ההחלטה של השופטים: "יש דברים שאחרי 10 שנים אני עדיין לא מצליח להבין. תבדקו את המהלך".

גווארדיולה הבהיר כי מבחינתו התגובה שלו הייתה טבעית לחלוטין משום שהרגיש צורך להגן על שחקניו: "ברור שאני אגן על דוקו ועל כל הקבוצות שלי".

בהמשך חזר להתייחס למהלך עצמו והדגיש: "זו הייתה עבירה ברורה על דוקו. אני לא מבקש כרטיס צהוב, אבל זו עבירה. כמובן שאני אגן על הקבוצה שלי".

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */