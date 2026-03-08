כולם רוצים לראות אותו: מסי שבר עוד שיא קהל

אינטר מיאמי ניצחה 1:2 את די.סי יונייטד במשחק שבו כבשו ליאו מסי ותאי בריבו, אך מעבר למה שהתרחש על כר הדשא, המשחק נכנס להיסטוריה בעיקר בזכות מספר האוהדים העצום שהגיע לצפות בו.

למשחק שנערך באצטדיון M&T בנק בבולטימור הגיעו לא פחות מ-72,026 צופים, נתון שהפך אותו למשחק עם כמות הקהל הגדולה ביותר בהיסטוריה של די.סי יונייטד. בנוסף, מדובר גם באחד מעשרת המשחקים עם כמות הקהל הגדולה ביותר בתולדות ה-MLS במשחק בודד.

שיא היסטורי בבולטימור

המשחק הפך גם לאירוע הספורט עם הנוכחות הגבוהה ביותר שנרשמה אי פעם באצטדיון M&T בנק. בכך נשבר השיא הקודם של האצטדיון, שעמד על 71,547 צופים ונקבע במשחק של קבוצת ה-NFL המקומית, בולטימור רייבנס.

ליאו מסי (רויטרס)

יותר מ-72 אלף אוהדים מילאו את היציעים במה שהפך לערב היסטורי עבור העיר בולטימור, כאשר מדובר במשחק הכדורגל עם כמות הקהל הגדולה ביותר שנרשמה בעיר.

הנתונים ממשיכים להמחיש את ההשפעה האדירה של ליאו מסי על הליגה האמריקאית. אינטר מיאמי כבר שברה שיאי קהל פעמיים בפחות מחודש במשחקי חוץ, כאשר קודם לכן למשחק מול לוס אנג'לס FC הגיעו 75,673 צופים, וכעת גם המפגש מול די.סי יונייטד הצטרף לרשימה עם 72,026 אוהדים ביציעים.