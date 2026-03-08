יום ראשון, 08.03.2026 שעה 07:30
6726-7227ברצלונה1
6323-5627ריאל מדריד2
5425-4627אתלטיקו מדריד3
5131-4826ויאריאל4
4332-4226בטיס5
4030-3727סלטה ויגו6
3639-3326אספניול7
3541-4027ריאל סוסיאדד8
3537-3027אתלטיק בילבאו9
3432-3227אוססונה10
3229-2126חטאפה11
3143-2827ג'ירונה12
3032-2626ראיו וייקאנו13
3041-3426סביליה14
2939-2726ולנסיה15
2734-2326אלאבס16
2639-3426אלצ'ה17
2544-3127מיורקה18
2245-2927לבאנטה19
1743-1626אוביידו20

"אם ימאל ימשיך כך, אפילו אמבפה צריך להיזהר"

בתקשורת הספרדית לא נותרו אדישים לעוד מופע של כוכב ברצלונה: "הילד לוהט, בקצב הזה יצמצם פערים במאבק הפיצ'יצ'י". פליק: "לא המשחק הכי טוב שלו"

|
כותרות העיתונים בספרד (צילום מסך)
כותרות העיתונים בספרד (צילום מסך)

ברצלונה יצאה מסן מאמס עם ניצחון חשוב 0:1 על אתלטיק בילבאו והגדילה את יתרונה בפסגת הליגה בחזרה ל-4 נקודות מעל ריאל מדריד. המשחק עצמו לא התעלה לרמה גבוהה, אך רגע אחד של הברקה הספיק כדי להכריע אותו, כאשר לאמין ימאל כבש את שער הניצחון ושוב הוכיח עד כמה הוא הפך לדמות מרכזית בהתקפה הקטלונית בתקופה האחרונה.

בתקשורת הספרדית התמקדו בעיקר בכוכב הצעיר של ברצלונה. ב’אס’ נכתב: "ז'ואן גארסיה ולאמין ימאל מחזיקים את בארסה בחיים. ההצלות של השוער והשער המרהיב של מספר 10 השאירו את ברצלונה במשחק, למרות שהיא הייתה על הרגליים האחוריות". עוד נכתב: "בימים אפורים כל קרן אור מתקבלת בברכה, והמשחק בבילבאו היה אפור מאוד. אבל רגע אחד של גאונות הספיק, כשפדרי מצא את לאמין ימאל במצב של אחד על אחד והוא סובב את הכדור לחיבורים כדי להעניק שלוש נקודות קריטיות במאבק האליפות".

לאמין ימאל שוב הכריע

גם ב’מארקה’ הדגישו את תרומתו של ימאל לניצחון. בעיתון נכתב: "רגע של גאונות הפיל את סן מאמס. לאמין ימאל לא היה במשחק גדול, אבל הברקה אחת שלו כ-20 דקות לסיום הספיקה כדי להכריע משחק שהפך למסובך יותר ויותר עבור ברצלונה מול ההגנה המאורגנת של אתלטיק".

שער ענק של לאמין מנצח לבארסה את בילבאו

עוד נכתב על הכוכב הצעיר: "הילד לוהט. כשהדברים מסתבכים כולם מחפשים את לאמין ימאל, כי יודעים שאם הוא מקבל את הכדור הסיכוי שהוא ייצור משהו מסוכן עולה משמעותית". בהמשך הוסיפו: "פדרי ראה אותו מתקדם באגף ומסר לו כדור מושלם, לאמין השתלט, התמודד עם המגן ושחרר בעיטה נהדרת לחיבורים של אונאי סימון. שער ששווה משחק".

ב’מארקה’ גם הדגישו את הכושר המצוין של ימאל בתקופה האחרונה: "הוא נמצא בכושר שיא כבר כמה שבועות. המספרים מדברים בעד עצמם: שבעה שערים בשבעת משחקי הליגה האחרונים. אם הוא ימשיך כך, אפילו אמבפה יצטרך להיזהר כי הוא עלול לצמצם את הפער במאבק על תואר הפיצ'יצ'י".

לאמין ימאל מראה אהבה לסמל (רויטרס)לאמין ימאל מראה אהבה לסמל (רויטרס)

בסיום המשחק גם האנזי פליק התייחס לשער של הכוכב הצעיר ואמר: "לאמין לא היה במשחק הכי טוב שלו, אבל השער שלו הכריע אותו. כשהוא מקבל שטח נוצרים מצבים. הוא עובד קשה מאוד באימונים וטוב שיש לנו שחקן שיכול לפתור משחק במצב כזה".

המאמן הגרמני סיכם את המשחק ואמר: "לא קל לנצח כאן, נגד קבוצה מצוינת ועם קהל כזה. אני מאוד מעריך את הניצחון, במיוחד אחרי המשחק ביום שלישי. שמרנו על שער נקי וזה חשוב מאוד לביטחון שלנו". פליק גם החמיא לפדרי: "אמרתי את זה בעבר, פדרי הופך את כולם לטובים יותר. הוא משנה משחק ומחבר את הקבוצה".

