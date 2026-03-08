יום ראשון, 08.03.2026 שעה 02:17
דרמה באינדיאן וולס: אלה גברה על יאסטרמסקה

הפיליפינית בת ה-20 חזרה מפיגור במערכה המכרעת לניצחון 5:7, 4:6, 5:7 בתום מותחן לילי. בסיבוב הבא: שחזור המפגש מדובאי מול קוקו גוף

|
אלכס אאלה במסיבת עיתונאים (אימאגו)
אלכס אאלה במסיבת עיתונאים (אימאגו)

המותחן הגדול של הלילה (בין שישי לשבת) באינדיאן וולס סיפק דרמה אדירה במגרש מספר 3, בסיומה אלכס אלה הפיליפינית רשמה ניצחון יוקרתי בבכורה שלה בטורניר היוקרתי. הטניסאית בת ה-20, שמשחקת לראשונה כמדורגת בטורניר מסדרת ה-WTA 1000, גברה על דייאנה יאסטרמסקה האוקראינית בתוצאה 5:7, 4:6, 5:7 בתום קרב שנמשך שעתיים ו-44 דקות.

המשחק התנהל באווירה מחשמלת, כאשר קהל גדול של אוהדים פיליפינים נשאר עד השעות הקטנות של הלילה בקור המדברי כדי לתמוך באלה. המערכה הראשונה הייתה צמודה והתאפיינה בקרב טקטי מהקו האחורי, אך אלה הצליחה לשבור במשחקון ה-12 ולנצח 5:7. המערכה השנייה הייתה סיפור אחר, כאשר יאסטרמסקה ניצלה את העוצמות שלה כדי להוביל 1:4 ולבסוף לסגור את המערכה עם 4:6, למרות ניסיון קאמבק של היריבה.

אלכס אילה משיבה לשאלות העיתונאים (אימאגו)אלכס אילה משיבה לשאלות העיתונאים (אימאגו)

הדרמה הגיעה לשיאה במערכה השלישית והמכרעת. יאסטרמסקה כבר הגישה לניצחון במשחק במצב של 4:5, אך לא עמדה בלחץ. האוקראינית, שביצעה לא פחות מ-15 שגיאות כפולות במהלך המשחק (לצד 8 אסים), אפשרה לאלה לחזור למשחק. הפיליפינית הצעירה הפגינה חוסן מנטלי מרשים, זכתה בשלושה משחקונים רצופים והמירה את נקודת המשחק הרביעית שלה לניצחון יוקרתי.

"זה אומר לי את כל העולם שיש לי את הקהילה הזו מאחוריי בטורניר כל כך יוקרתי", אמרה אלה הנרגשת בסיום המשחק. "הייתי צריכה לחפור עמוק כדי לנצח, זה היה משחק שיכול היה ללכת לכל כיוון". בעקבות הניצחון, אלה צפויה לעלות למקום ה-28 בדירוג העולמי, דירוג השיא בקריירה שלה עד כה.

בסיבוב השלישי (32 האחרונות) מצפה לאלה משוכה גבוהה במיוחד בדמותה של קוקו גוף, המדורגת רביעית בעולם. האמריקאית העפילה לסיבוב הבא לאחר ניצחון 3:6, 6:7 (5) על קמילה רחימובה, במשחק בו חזרה מפיגור בשובר השוויון. המפגש הקרוב יהיה הזדמנות לנקמה עבור אלה, שהובסה על ידי גוף רק לפני מספר שבועות בטורניר דובאי בתוצאה החד צדדית 0:6, 2:6.

לקראת המפגש החוזר מול גוף, אלה נשמעה אופטימית אך ריאלית: "היה לי משחק קשה מולה בפעם הקודמת, היא שיחקה מצוין. כל מה שאני יכולה לעשות זה לקחת את הלקחים מהמשחק ההוא ולנסות ליישם אותם הפעם". המנצחת במפגש המסקרן תפגוש בשמינית הגמר את המנצחת בין סורנה קירסטה ללינדה נושקובה.

