34 נקודות לאדוארדס, מינסוטה נכנעה למג'יק

משחקי הליגה הסדירה ב-NBA המשיכו הלילה (ראשון) עם משחק מסקרן בין מינסוטה טימברוולבס לאורלנדו מג’יק. האורחת ניצחה 92:119 ונצמדה לטורונטו, אשר במקום החמישי, בטבלת המזרח. בעוד קבוצתו של אנתוני אדוארדס פספסה הזדמנות להיצמד ליוסטון, אשר במקום השלישי, במערב.

הרבע הראשון היה צמוד ונגמר בהפרש שלוש למינסוטה, אך שני הרבעים הבאים היו של האורחת שהצליחה לעלות ליתרון של 12 נקודות לקראת הרבע המכריע. החלק האחרון של המשחק היה בשליטה מוחלטת של המג’יק, שהצליחו לעלות ליתרון 22 שלוש דקות לסיום. החבורה של ג’מאל מוזלי הצליחה לשמור על היתרון וניצחה בסיום 92:119.

מי שהוביל את טבלת הקלעים הוא לא אחר מאשר אנתוני אדוארדס, עם 00 נקודות. אך בצד השני דזמונד ביין (30) ופאולו באנקרו (25 ו-15 ריבאונדים) היו האחראים המרכזיים לניצחון של אורלנדו.