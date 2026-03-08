יום ראשון, 08.03.2026 שעה 01:26
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
74%6692-713261דטרויט פיסטונס
68%6709-724963בוסטון סלטיקס
64%6977-736964ניו יורק ניקס
60%7247-746763קליבלנד קאבלירס
56%7101-716663טורונטו ראפטורס
55%6852-690560אורלנדו מג'יק
54%7267-724563פילדלפיה 76'
51%7403-740863אטלנטה הוקס
51%7286-757165שארלוט הורנטס
49%7610-773865מיאמי היט
44%7037-676761מילווקי באקס
44%7626-741064שיקגו בולס
26%7172-667562ברוקלין נטס
26%7443-684461וושינגטון וויזארדס
25%7612-705163אינדיאנה פייסרס
 מערב 
75%6914-750564אוקלהומה ת'אנדר
74%6780-722361סן אנטוניו ספרס
66%6810-716262יוסטון רוקטס
62%7531-775265דנבר נאגטס
60%7494-769765מינסוטה טימברוולבס
58%6858-696762פיניקס סאנס
55%7361-731264לוס אנג'לס לייקרס
54%7173-729263גולדן סטייט ווריורס
49%6749-679561לוס אנג'לס קליפרס
45%7575-739964פורטלנד בלייזרס
37%7321-712763דאלאס מאבריקס
34%7367-716462ממפיס גריזליס
32%7580-726763ניו אורלינס פליקנס
30%7889-747163יוטה ג'אז
23%7746-708764סקרמנטו קינגס

34 נקודות לאדוארדס, מינסוטה נכנעה למג'יק

משחק נפלא של הכוכב הטימברוולבס לא מנע הפסד ביתי 119:92 לאורלנדו. דזמונד ביין בלט עם 30 מנגד, המארחת פספסה הזדמנות להיצמד ליוסטון במקום ה-3

|
פאולו באנקרו עם הדאנק (רויטרס)
פאולו באנקרו עם הדאנק (רויטרס)

משחקי הליגה הסדירה ב-NBA המשיכו הלילה (ראשון) עם משחק מסקרן בין מינסוטה טימברוולבס לאורלנדו מג’יק. האורחת ניצחה 92:119 ונצמדה לטורונטו, אשר במקום החמישי, בטבלת המזרח. בעוד קבוצתו של אנתוני אדוארדס פספסה הזדמנות להיצמד ליוסטון, אשר במקום השלישי, במערב.

הרבע הראשון היה צמוד ונגמר בהפרש שלוש למינסוטה, אך שני הרבעים הבאים היו של האורחת שהצליחה לעלות ליתרון של 12 נקודות לקראת הרבע המכריע. החלק האחרון של המשחק היה בשליטה מוחלטת של המג’יק, שהצליחו לעלות ליתרון 22 שלוש דקות לסיום. החבורה של ג’מאל מוזלי הצליחה לשמור על היתרון וניצחה בסיום 92:119.

מי שהוביל את טבלת הקלעים הוא לא אחר מאשר אנתוני אדוארדס, עם 00 נקודות. אך בצד השני דזמונד ביין (30) ופאולו באנקרו (25 ו-15 ריבאונדים) היו האחראים המרכזיים לניצחון של אורלנדו.

