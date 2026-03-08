"נורא לראות ילדים במציאות כזאת, לא דמיינתי"

קווין או'באנור הגיע לצפת לפני כחודש במקום ג'וש אנזיקור שעזב את הקבוצה. מאז, הפורוורד (26, 2.03) מעמיד ממוצעים של 19 נקודות, 12.3 ריבאונדים ו-21 במדד היעילות.

אתמול (שבת) פרסם או'באנור פוסט באינסטגרם, בו הוא מתייחס לראשונה לחייו, כשחקן זר, בישראל, במציאות הנוכחית: "הגעתי לישראל כדי לשחק כדורסל, אבל מעולם לא דמיינתי שאמצא את עצמי רץ למקלטים כל 5-10 דקות, שומע יותר מ-20 פיצוצים של טילים במשך שבוע שלם ברצף, או מתחבא מתחת לכביש מהיר כדי למצוא מחסה. זו אחת החוויות הקשות ביותר בחיי.

“העבודה עם ילדים דרך העמותה שלי הופכת את זה לעוד יותר כבד", המשיך או’באנור. "לראות ילדים גדלים בתוך המציאות הזו שובר לי את הלב. עבור רבים מהם, זו שגרת החיים, משהו שרוב האנשים לעולם לא באמת יוכלו להבין. התמונות מראות רק חלק קטן ממה שזה באמת.

“למרות הכל, אני בטוח שתפילות עובדות ושניסים אכן קיימים. זה יהיה לא נכון מצידי לא לשתף את העדות האישית שלי. אלוהים באמת עוצמתי על כך ששלח בדרכי את האנשים הנכונים כדי לתת לי מחסה ולהגן עליי בזמן כזה. אני לא לוקח צדדים", סיכם או’באנור, "אני מתפלל לשלום, לבטיחות ולריפוי עבור אנשים בכל רחבי העולם".