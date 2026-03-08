יום ראשון, 08.03.2026 שעה 09:30
כדורסל ישראלי  >> לאומית גברים סל
לאומית גברים סל 25-26
431710-203822הפועל אילת
401700-199322מכבי רחובות
391724-193522עירוני נהריה
361737-179322הפועל חיפה
351855-202022מכבי אשדוד
321774-183022א.ס. רמה"ש
321687-168420אליצור אשקלון
311752-171821מ.כ. עוטף דרום
311988-194422הפועל מגדל העמק
301823-175322מכבי פ"ת
301876-179322אליצור יבנה
281823-174722מכבי חיפה
281787-166120אליצור שומרון
271878-171721מכבי קריית גת
242005-175822מ.ס צפת
241811-154620מכבי מעלה אדומים

"נורא לראות ילדים במציאות כזאת, לא דמיינתי"

קווין או'באנור, שהגיע לצפת לפני כחודש, כתב על המצב במדינה באינסטגרם: "הגעתי לישראל כדי לשחק כדורסל. אני לא האמנתי שאמצא את עצמי רץ למקלטים"

|
כדורסל (רועי כפיר)
כדורסל (רועי כפיר)

קווין או'באנור הגיע לצפת לפני כחודש במקום ג'וש אנזיקור שעזב את הקבוצה. מאז, הפורוורד (26, 2.03) מעמיד ממוצעים של 19 נקודות, 12.3 ריבאונדים ו-21 במדד היעילות. 

אתמול (שבת) פרסם או'באנור פוסט באינסטגרם, בו הוא מתייחס לראשונה לחייו, כשחקן זר, בישראל, במציאות הנוכחית: "הגעתי לישראל כדי לשחק כדורסל, אבל מעולם לא דמיינתי שאמצא את עצמי רץ למקלטים כל 5-10 דקות, שומע יותר מ-20 פיצוצים של טילים במשך שבוע שלם ברצף, או מתחבא מתחת לכביש מהיר כדי למצוא מחסה. זו אחת החוויות הקשות ביותר בחיי. 

“העבודה עם ילדים דרך העמותה שלי הופכת את זה לעוד יותר כבד", המשיך או’באנור. "לראות ילדים גדלים בתוך המציאות הזו שובר לי את הלב. עבור רבים מהם, זו שגרת החיים, משהו שרוב האנשים לעולם לא באמת יוכלו להבין. התמונות מראות רק חלק קטן ממה שזה באמת. 

“למרות הכל, אני בטוח שתפילות עובדות ושניסים אכן קיימים. זה יהיה לא נכון מצידי לא לשתף את העדות האישית שלי. אלוהים באמת עוצמתי על כך ששלח בדרכי את האנשים הנכונים כדי לתת לי מחסה ולהגן עליי בזמן כזה. אני לא לוקח צדדים", סיכם או’באנור, "אני מתפלל לשלום, לבטיחות ולריפוי עבור אנשים בכל רחבי העולם".

