"לאמין ימאל האיר את הסן מאמס עם שער נהדר"

ברצלונה ניצחה אתמול (שבת) את אתלטיק בילבאו 0:1 בתום משחק קשה ומורט עצבים. הקטלונים החזירו את הפער בפסגה ל-4 נקודות למרות משחק לא טוב ושנתנה להרבה שחקני מפתח מנוחה חיונית לקראת המפגש נגד ניוקאסל בשמינית גמר ליגת האלופות.

בתקשורת הספרדית פרגנו לכוכב של בארסה: “ברצלונה מצאה את דרכה לעקוף את אתלטיק בילבאו בזכות רגע נוסף של גאונות של לאמין ימאל , כשהמשחק החל להסתבך בסן מאמס. קשר הכנף הצעיר של ברצלונה, בגיל 18 בלבד, כבש שער מדהים כדי לפתוח משחק שהלך והפך קשה יותר ויותר עבור קבוצתו של האנסי פליק”.

אין ספק ששחקן הכנף נכנס לעניינים ברגעי השיא של העונה, ימאל כבש ארבעה שערים והוסיף שני בישולים בארבעת משחקיו האחרונים, ודווקא בתקופת הרמדאן נראה שהוא יותר מפוקס ומזכיר יותר ויותר את עונת השיא שלו שנה שעברה.

לאמין ימאל בטירוף (רויטרס)

פדרי: “שלוש נקודות חשובות להמשך”

שחקן נוסף שעשה את ההבדל היה פדרי, הקשר, שחזר לא מזמן מפציעה ועלה במחצית השנייה, בישל את השער והיה מהמצטיינים על המגרש. הספרדי התראיין בסיום ואמר: “אני מרגיש טוב, אני מאמין שיש לנו את כל מה שצריך כדי להתאושש. ביצענו מספר רוטציות כי הגענו עייפים אך כל מי שבספסל מוכן לשחק. אלו שלוש נקודות חשובות מאוד להמשך”.