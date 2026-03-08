חימנס: זאת מטחנת בשר, אנחנו הליצנים בקרקס

חוסה מריה חימנס דיבר על הניצחון 2:3 החשוב נגד ריאל סוסיאדד ועל שלוש הנקודות החשובות עבור הקולצ’ונרוס, שיפגשו את אותה היריבה גם בגמר גביע המלך.

"ידענו שזה יהיה משחק קשה, הם הראו שהם משתפרים ושהם קבוצה חזקה. אנחנו מרוכזים בלהשקיע מאמץ גדול בברצלונה. כל הקבוצה מחויבת ורוצה לתרום בכל מקום שאפשר. ידענו שזה יהיה משחק קשה, אבל היה לנו את התמיכה של האוהדים שלנו ואת הרצון להישאר בצמרת. אני חושב שזו הייתה תוצאה הוגנת", אמר חימנס.

על האמירה של ניקו: "כולנו כאן כדי לתרום מאיפה שאנחנו נמצאים, כולנו רוצים את אותו הדבר וזה בא לידי ביטוי, היום יותר מתמיד".

מי מתעסק? זה ניקו: 2:3 משוגע לאתלטיקו!

הגדולה של אתלטיקו: "אנחנו אתלטיקו מדריד, אנחנו קבוצה שחייבת תמיד לשאוף לניצחון, תמיד לקחת סיכונים כדי להשיג ניצחון. המיקוד שלנו תמיד בהשגת הצלחה, וזה ניכר במשחקים כמו זה של היום. נתנו הכל על המגרש".

שחקני אתלטיקו מדריד חוגגים (IMAGO)

“מטחנת בשר”

על הניצחון: "כולם כאן מרוכזים בלתרום לקבוצה. ומי שזה לא יהיה צריך לתת הכל כדי להמשיך לשמור על הקבוצה".

על אנקדוטת היונה: "שאלתי את השופט מה קורה, הוא אמר לי שזה בגלל היונה ואמרתי 'ברצינות, עצרת את המשחק בגלל היונה?' הרמתי אותה. אני לא יודע אם צריך להיות פרוטוקול. אני מקווה שהיא לא נפגעה בצורה חמורה".

שלישי של ליגת האלופות: "הגיע הזמן לנוח. זו מטחנת בשר. אנחנו שמים את הגוף שלנו בסיכון, אנחנו הליצנים של הקרקס, ונשחק כשיגידו לנו שאנחנו צריכים לשחק".