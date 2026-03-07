“אני דייגו סימאונה, לא אנטואן גריזמן”.

אתלטיקו מדריד ניצחה היום (שבת) 2:3 את ריאל סוסיאדד במשחק הפרומו לקראת גמר הגביע בין שתיהן ב-18.4. מאמן הקולצ’ונרוס התראיין בסיום המשחק ודיבר על ניתוח המשחק, ניקו גונזאלס והאם גריזמן יישאר בקבוצה.

אילו דברים טובים אתה לוקח מהמשחק?

“אני לא רואה את זה כקשור לגמר, ברור שהיו להם הרבה שחקנים שפתחו בהרכב, והתמודדו עם העייפות שלהם מהמשחקים האחרים. שיחקנו את המשחק שחשבנו שאנחנו צריכים לשחק, ואני מאוד מרוצה מההופעה של הקבוצה. הם כבשו שני שערים פנטסטיים מיד אחרי שלנו, אבל לחצנו גבוה במגרש,חטפנו להם כדורים, ויצרנו הרבה מצבים, בנוסף לאלה שכבר כבשנו. אני מאוד מרוצה כי החילופים נתנו לקבוצה דחיפה, והעבודה הקשה של כולם השתלמה”.

ניקו היה המפתח וגריזמן סיפק בישול קסום

“אני ממש שמח בשביל ניקו. הוא מנסה להתאושש כבר הרבה זמן. הייתה לו השפעה גדולה מהרגע שהגיע, כאילו היה עם הקבוצה כל חייו. הוא נפצע בדצמבר ולא הצליח למצוא את הכושר שלו מאז. אני מקווה שהוא ימשיך ככה, כי אנחנו צריכים את כל מה שיש לו להציע. גריזמן הוא הגורם שעושה את ההבדל, חיוני עבורנו, ואני מקווה שהוא ימשיך לתת לנו את כל מה שהוא רוצה”.

ניקו גונזאלס בשיגעון (IMAGO)

סימאונה על גריזמן: “אני אוהב אותו והוא יחליט מתי שהוא צריך”

מתאו (אלמאן) אומר שגריזמן ימשיך

“הדברים האלה טובים יותר כשהשחקן מדבר ישירות ומסביר או אומר למה הוא באמת מתכוון. אנחנו נרגשים ורוצים את הטוב ביותר עבורו כמשפחה וכאדם; אני אוהב אותו מאוד, והוא יחליט מתי הוא צריך להגיב על משהו”.

מה דעתך על המשחק של סורלות’?

“אני כל הזמן חוזר על עצמי כשאני מדבר על אלכס. בצורה הזאת, הוא מעורב, עובד קשה בהגנה, מחזיק את הכדור עם הגב לשער, ומכריע בתחום שהוא אוהב: הבקעת שערים. הוא שונה מלוקמן, חוליאן וגריזמן, ואנחנו צריכים אותו מאוד, במיוחד במשחקים כמו היום, עם הדרך שבה היריבה משחקת”.

אלכסנדר סורלות' חוגג (רויטרס)

“אני לא מקשר את המשחק הזה לגמר הגביע”

אתם מצפים לגמר עם כל כך הרבה שערים?

“אני לא מקשר את זה לגמר”.

חימנס השלים את שני משחקי הליגה האחרונים, האם הוא חוזר להרכב?

“זה מה שאנחנו צריכים ממנו, זה מה שהתפקיד שלו בקבוצה דורש, ונקווה שהוא ימשיך לתת לנו דברים טובים”.

למרות שזה לא תפקידך לאשר זאת, האם אתה יודע מה גריזמן הולך לעשות?

“אני דייגו סימאונה, לא אנטואן גריזמן”.

אנטואן גריזמן, אלמאן אומר שיישאר (רויטרס)

החדשות הגרועות ביותר הן הפציעה של מנדוסה

“בואו נקווה שזה כמה שיותר קל. הם יעדכנו אותנו מחר אחרי שהרופאים יעשו את צילומי הרנטגן, ובואו נקווה שזה לא משהו רציני”.