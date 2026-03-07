יום שבת, 07.03.2026 שעה 23:18
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
6426-7126ברצלונה1
6323-5627ריאל מדריד2
5425-4627אתלטיקו מדריד3
5131-4826ויאריאל4
4332-4226בטיס5
4030-3727סלטה ויגו6
3639-3326אספניול7
3541-4027ריאל סוסיאדד8
3536-3026אתלטיק בילבאו9
3432-3227אוססונה10
3229-2126חטאפה11
3143-2827ג'ירונה12
3032-2626ראיו וייקאנו13
3041-3426סביליה14
2939-2726ולנסיה15
2734-2326אלאבס16
2639-3426אלצ'ה17
2544-3127מיורקה18
2245-2927לבאנטה19
1743-1626אוביידו20

"אני דייגו סימאונה, לא אנטואן גריזמן"

מאמן אתלטיקו מדריד התראיין לאחר הניצחון 2:3 על ריאל סוסיאדד והגיב לשאלה האם הכוכב שלו יישאר בקבוצה. וגם: איך הוא צופה את הגמר ודעתו על ניקו

|
דייגו סימאונה בטירוף (IMAGO)
דייגו סימאונה בטירוף (IMAGO)

אתלטיקו מדריד ניצחה היום (שבת) 2:3 את ריאל סוסיאדד במשחק הפרומו לקראת גמר הגביע בין שתיהן ב-18.4. מאמן הקולצ’ונרוס התראיין בסיום המשחק ודיבר על ניתוח המשחק, ניקו גונזאלס והאם גריזמן יישאר בקבוצה.

אילו דברים טובים אתה לוקח מהמשחק?
“אני לא רואה את זה כקשור לגמר, ברור שהיו להם הרבה שחקנים שפתחו בהרכב, והתמודדו עם העייפות שלהם מהמשחקים האחרים. שיחקנו את המשחק שחשבנו שאנחנו צריכים לשחק, ואני מאוד מרוצה מההופעה של הקבוצה. הם כבשו שני שערים פנטסטיים מיד אחרי שלנו, אבל לחצנו גבוה במגרש,חטפנו להם כדורים, ויצרנו הרבה מצבים, בנוסף לאלה שכבר כבשנו. אני מאוד מרוצה כי החילופים נתנו לקבוצה דחיפה, והעבודה הקשה של כולם השתלמה”.

ניקו היה המפתח וגריזמן סיפק בישול קסום
“אני ממש שמח בשביל ניקו. הוא מנסה להתאושש כבר הרבה זמן. הייתה לו השפעה גדולה מהרגע שהגיע, כאילו היה עם הקבוצה כל חייו. הוא נפצע בדצמבר ולא הצליח למצוא את הכושר שלו מאז. אני מקווה שהוא ימשיך ככה, כי אנחנו צריכים את כל מה שיש לו להציע. גריזמן הוא הגורם שעושה את ההבדל, חיוני עבורנו, ואני מקווה שהוא ימשיך לתת לנו את כל מה שהוא רוצה”.

ניקו גונזאלס בשיגעון (IMAGO)ניקו גונזאלס בשיגעון (IMAGO)

סימאונה על גריזמן: “אני אוהב אותו והוא יחליט מתי שהוא צריך”

מתאו (אלמאן) אומר שגריזמן ימשיך
“הדברים האלה טובים יותר כשהשחקן מדבר ישירות ומסביר או אומר למה הוא באמת מתכוון. אנחנו נרגשים ורוצים את הטוב ביותר עבורו כמשפחה וכאדם; אני אוהב אותו מאוד, והוא יחליט מתי הוא צריך להגיב על משהו”.

מה דעתך על המשחק של סורלות’?
“אני כל הזמן חוזר על עצמי כשאני מדבר על אלכס. בצורה הזאת, הוא מעורב, עובד קשה בהגנה, מחזיק את הכדור עם הגב לשער, ומכריע בתחום שהוא אוהב: הבקעת שערים. הוא שונה מלוקמן, חוליאן וגריזמן, ואנחנו צריכים אותו מאוד, במיוחד במשחקים כמו היום, עם הדרך שבה היריבה משחקת”.

אלכסנדר סורלותאלכסנדר סורלות' חוגג (רויטרס)

“אני לא מקשר את המשחק הזה לגמר הגביע”

אתם מצפים לגמר עם כל כך הרבה שערים?
“אני לא מקשר את זה לגמר”.

חימנס השלים את שני משחקי הליגה האחרונים, האם הוא חוזר להרכב?
“זה מה שאנחנו צריכים ממנו, זה מה שהתפקיד שלו בקבוצה דורש, ונקווה שהוא ימשיך לתת לנו דברים טובים”.

למרות שזה לא תפקידך לאשר זאת, האם אתה יודע מה גריזמן הולך לעשות?
“אני דייגו סימאונה, לא אנטואן גריזמן”.

אנטואן גריזמן, אלמאן אומר שיישאר (רויטרס)אנטואן גריזמן, אלמאן אומר שיישאר (רויטרס)

החדשות הגרועות ביותר הן הפציעה של מנדוסה
“בואו נקווה שזה כמה שיותר קל. הם יעדכנו אותנו מחר אחרי שהרופאים יעשו את צילומי הרנטגן, ובואו נקווה שזה לא משהו רציני”.

