ליגה הולנדית 25-26
6831-7526פ.ס.וו. איינדהובן1
4835-5525פיינורד2
4434-4826אייאקס3
4343-6125ניימיכן4
4126-4125טוונטה אנסחדה5
3942-4326אלקמאר6
3742-3225ספרטה רוטרדם7
3744-4426הירנביין8
3531-3826אוטרכט9
3436-3626כרונינגן10
3245-3925פורטונה סיטארד11
2939-3825גו אהד איגלס12
2850-3425זוולה13
2741-2925וולנדם14
2644-2726אקסלסיור רוטרדם15
2239-2525נאק ברדה16
2141-3125טלסטאר17
1865-3226הראקלס אלמלו18

"נדחק לצד": מה הוביל לחוסר בדקות של גלוך?

בהולנד מדברים על "בשורה משמעותית" מבחינתו של גרים: "בוחר בברחהאוס כדי להוסיף ניסיון, גם אם המשמעות היא שהפרודוקטיביות של גלוך נדחקת הצידה"

|
אוסקר גלוך (IMAGO)
אוסקר גלוך (IMAGO)

העובדה שאוסקר גלוך לא שותף כלל בהפסדה של אייאקס 3:1 לכרונינגן עוררה לא מעט תגובות בתקשורת ההולנדית, שם ניסו להסביר את ההחלטה המקצועית של המאמן פרד גרים. הקשר הישראלי, ששיחק לא מעט העונה באגף הימני, נותר הפעם מחוץ לרוטציה כאשר המאמן בחר להציב בהרכב את סטיבן ברחהאוס, שחזר לאחר תקופה ממושכת של פציעה.

בתקשורת בהולנד נכתב כי מדובר בהחלטה משמעותית של המאמן: "פרד גרים השתמש עד עכשיו בעיקר באוסקר גלוך ובריאן בונידה באגף הימני, אך מול כרונינגן הוא בחר לפתע באפשרות אחרת, סטיבן ברחהאוס שחזר סוף סוף לכושר". עוד הוסיפו כי "תחת הניהול הזמני של גרים, אייאקס משחקת לרוב עם שחקן אגף ימני קלאסי, דבר שמאפשר למגנים כמו אנטון גאיי או לוקאס רוזה להצטרף קדימה ולתפוס את הקווים".

העדפת הניסיון על פני גלוך

בהמשך נכתב כי חזרתו של ברחהאוס לכושר השפיעה ישירות על מעמדו של גלוך. "זו בשורה רעה עבור בונידה וגלוך, ששיחקו לא מעט באגף הימני במהלך העונה בהיעדרו של ברחהאוס, אך נראה שהם אינם חלק מתוכניות הקישור של גרים". עוד צוין כי מבחינת המאמן, התרומה שלהם לא הייתה מספקת כדי להשאיר את ברחהאוס מחוץ להרכב ברגע שחזר להיות כשיר.

אוסקר גלוך (IMAGO)

בכתבה אף הוצגו נתונים השוואתיים בין שחקני ההתקפה של אייאקס, כאשר גלוך מוביל במדד האיכות עם נתון של 64.1 לצד פוטנציאל של 74.8, נתונים גבוהים משל ברחהאוס (58.9 ו-60.1). למרות זאת, בתקשורת ההולנדית מעריכים כי גרים מעדיף כרגע את הניסיון של ברחהאוס בהרכב, לפחות כל עוד הוא כשיר. "נראה שגרים בוחר בברחהאוס כדי להוסיף ניסיון, גם אם המשמעות היא שהפרודוקטיביות של גלוך ובונידה נדחקת הצידה", נכתב, כאשר השאלה שנותרה פתוחה היא האם המאמן ימשיך להעדיף את הוותיק או שיחזור לתת הזדמנויות לגלוך בהמשך העונה.

