חורחה מאס חשף כמה מיאמי באמת משלמת למסי

למרות ששכר הבסיס של הפרעוש עומד על 12 מיליון דולר בלבד, בעלי אלופת ה-MLS שיתף: "משלם למסי בין 70 ל-80 מיליון דולר לשנה - והוא שווה כל סנט"

מסי ומאס (רויטרס)
מסי ומאס (רויטרס)

שכרו של ליאו מסי באינטר מיאמי נחשף באופן נדיר כאשר אחד מבעלי המועדון, חורחה מאס, התייחס למבנה הכלכלי של הקבוצה ולעלות הגבוהה של הכוכב הארגנטינאי. מאס הסביר כי החוזה של מסי הוא אחד הגורמים המרכזיים לכך שהמועדון חייב למשוך ספונסרים גדולים ברמה עולמית, בשל העלויות הגבוהות של שחקני על. לדבריו, הסכום הכולל שמקבל הקפטן של הקבוצה גבוה בהרבה מהנתונים הרשמיים שמתפרסמים בדוחות הליגה.

"הסיבה שאני צריך ספונסרים, וספונסרים ברמה עולמית, היא כי שחקנים הם יקרים. אני משלם למסי, והוא שווה כל סנט, בין 70 ל-80 מיליון דולר בשנה אם מחברים הכל", אמר מאס בראיון שצוטט בבלומברג. אינטר מיאמי נמצאת בבעלות משותפת של האחים חורחה וחוסה מאס יחד עם דייויד בקהאם, ומאז הגעתו של מסי הפך המועדון לאחד המותגים החזקים ב-MLS.

הפער בין השכר הרשמי להכנסה האמיתית

לפי דו"ח השכר של שחקני ה-MLS לשנת 2025, שכר הבסיס של מסי עומד על 12 מיליון דולר, כאשר הפיצוי המובטח הכולל מגיע ל-20.45 מיליון דולר. עם זאת, הסכום הזה רחוק מאוד מההכנסה הכוללת של הכוכב הארגנטינאי, משום שבחוזה שנחתם עם הגעתו למיאמי ב-2023 נכללה גם הטבה חריגה הכוללת אחוז מערך המועדון.

בקהאם, מסי ומשפחת מאס (IMAGO)בקהאם, מסי ומשפחת מאס (IMAGO)

לפני הגעתו של מסי הוערכה אינטר מיאמי בכ-585 מיליון דולר, אך מאז הצטרפותו זינק שווי המועדון לכ-1.35 מיליארד דולר. ההערכה היא שהאחוז שקיבל מסי מהערכת השווי שווה כיום כ-60 מיליון דולר. בנוסף לכך, עם מעברו לפלורידה חתם הארגנטינאי גם על הסכמים מסחריים עם אפל, המשדרת את משחקי ה-MLS, ועם חברת המרצ'נדייז פאנאטיקס, הכנסות שלא נכללות בחישוב שעליו דיבר מאס, אך מוסיפות עוד מיליונים להכנסותיו של הכוכב.

