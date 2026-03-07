יום שבת, 07.03.2026 שעה 23:27
 בית 1 
62%704-7558ריטאס וילנה1
50%507-4816פרומיתאס2
43%579-5657היידלברג3
33%467-4686לגיה ורשה4
 בית 2 
75%661-7238אלבה ברלין1
75%695-7008שאלון2
22%780-7289נימבורק3
17%544-4866סבאח באקו4
 בית 3 
100%679-7949חובנטוד בדאלונה1
50%524-5396שולה2
44%738-7359הפועל חולון3
0%542-4416בורסאספור4
 בית 4 
75%632-7048טנריפה1
50%681-6748טופאש בורסה2
43%554-5267טראפני שארק3
33%543-5096בני הרצליה4
 בית 5 
75%649-7068גלאטסראיי1
44%713-7239וירצבורג2
38%674-6608טרייסטה3
17%522-4526איגוקאה4
 בית 6 
88%584-6708א.א.ק. אתונה1
50%439-4516סולנוקי אולאי2
50%467-4616לוויצה פטריוטי3
17%480-4116ו.א.פ ריגה4
 בית 7 
88%591-7318מלאגה1
67%504-4926מרסין2
25%700-6138קרדיצה3
0%556-4866אוסטנד4
 בית 8 
88%566-6568גראן קנאריה1
50%628-6808לה מאן2
50%462-4696סובוטיקה ספרטק3
17%553-4296בנפיקה ליסבון4

הראשונה לשחק מאז המלחמה: ההכנות של חולון

הסגולים יהיו הראשונים לעלות לפרקט מאז הזירה מול איראן, כשבינתיים הם מתכוננים: מהצד הלוגיסטי, לאיפה השחקנים ולעובדה שהמשחק הוא לפרוטוקול בלבד

|
שחקני הפועל חולון (רועי כפיר)
שחקני הפועל חולון (רועי כפיר)

הפועל חולון תעלה ביום שלישי (18:30) הקרוב על הפרקט בסמוקוב למשחק נגד גלאטאסריי הטורקית במסגרת המחזור הרביעי של שלב 16 האחרונות בליגת האלופות של פיב"א. המשחק המדובר יהיה למעשה הראשון של הסגולים צהובים מאז ה-21.2, אז הפסידו בהיכל מנורה מבטחים להפועל תל אביב במסגרת ליגת העל.

פגרת הנבחרות הסתיימה לה כשעוד במהלכה נפתחה המלחמה מול איראן וכבר עכשיו עומדות בפני חולוניה בעיות. תחילה חשוב להזכיר כי שני המשחקים שנותרו לחולוניה במפעל הבכיר של פיב"א לא חשובים, הם לפרוטוקול בלבד היות וחולון כבר הודחה מעשית מהמפעל בהפסד במחוזר הקודם.

מאז תחילתו של מבצע שאגת הארי שחקני חולון שהו בחלקם בחו"ל בעוד אחרים בחרו להישאר בארץ והמרחב האווירי של ישראל היה סגור. הדברים כאמור השתנו במעט, מספר שחקנים נוספים של הקבוצה עזבו כבר את הארץ יחד עם זאת עדין יש את מי שנמצאים בישראל וההגעה לבולגריה הפכה לבעיה של ממש.

עודד קטש מעביר אימון לזרים של הליגה

קשיים לוגיסטיים בטיסה, המשחק לפרוטוקול

השחקנים, אלו שעזבו את ישראל, מגיעים לבולגריה ואיתם אין כל בעיה. יחד עם זאת, שאר הקבוצה אמורה לנסות ולעלות על טיסה לסופיה מחר (ראשון) ומשם להמשיך ליעדה. בינתיים ישנם קשיים לוגיסטיים שכרוכים בלמצוא טיסה עם מקומות פנויים ליעד.

כך או כך, עבור חולוניה אין באמת ערך ספורטיבי למשחקים לאור המצב בבית, גלא מדורגת ראשונה עם מאזן של שלושה ניצחונות אל מול הפסד, לה מאן שנייה עם מאזן זהה וריטאס וילנה מדורגת שלישית עם מאזן של שני ניצחונות אל מול שני הפסדים (שני הניצחונות על חולון). ניצחון של הסגולים צהובים בהחלט יכול להשפיע על הדירוגים הסופיים בבית.     

