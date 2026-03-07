הראשונה לשחק מאז המלחמה: ההכנות של חולון

הפועל חולון תעלה ביום שלישי (18:30) הקרוב על הפרקט בסמוקוב למשחק נגד גלאטאסריי הטורקית במסגרת המחזור הרביעי של שלב 16 האחרונות בליגת האלופות של פיב"א. המשחק המדובר יהיה למעשה הראשון של הסגולים צהובים מאז ה-21.2, אז הפסידו בהיכל מנורה מבטחים להפועל תל אביב במסגרת ליגת העל.

פגרת הנבחרות הסתיימה לה כשעוד במהלכה נפתחה המלחמה מול איראן וכבר עכשיו עומדות בפני חולוניה בעיות. תחילה חשוב להזכיר כי שני המשחקים שנותרו לחולוניה במפעל הבכיר של פיב"א לא חשובים, הם לפרוטוקול בלבד היות וחולון כבר הודחה מעשית מהמפעל בהפסד במחוזר הקודם.

מאז תחילתו של מבצע שאגת הארי שחקני חולון שהו בחלקם בחו"ל בעוד אחרים בחרו להישאר בארץ והמרחב האווירי של ישראל היה סגור. הדברים כאמור השתנו במעט, מספר שחקנים נוספים של הקבוצה עזבו כבר את הארץ יחד עם זאת עדין יש את מי שנמצאים בישראל וההגעה לבולגריה הפכה לבעיה של ממש.

עודד קטש מעביר אימון לזרים של הליגה

קשיים לוגיסטיים בטיסה, המשחק לפרוטוקול

השחקנים, אלו שעזבו את ישראל, מגיעים לבולגריה ואיתם אין כל בעיה. יחד עם זאת, שאר הקבוצה אמורה לנסות ולעלות על טיסה לסופיה מחר (ראשון) ומשם להמשיך ליעדה. בינתיים ישנם קשיים לוגיסטיים שכרוכים בלמצוא טיסה עם מקומות פנויים ליעד.

כך או כך, עבור חולוניה אין באמת ערך ספורטיבי למשחקים לאור המצב בבית, גלא מדורגת ראשונה עם מאזן של שלושה ניצחונות אל מול הפסד, לה מאן שנייה עם מאזן זהה וריטאס וילנה מדורגת שלישית עם מאזן של שני ניצחונות אל מול שני הפסדים (שני הניצחונות על חולון). ניצחון של הסגולים צהובים בהחלט יכול להשפיע על הדירוגים הסופיים בבית.