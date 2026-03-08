יום ראשון, 08.03.2026 שעה 22:08
יום ראשון, 08/03/2026, 21:45אצטדיון סן סירוליגה איטלקית - מחזור 28
אינטר
דקה 21
0 0
שופט: דניאלה דוברי
מילאן
ליגה איטלקית 25-26
6721-6427אינטר1
5720-4327מילאן2
5629-4328נאפולי3
5121-4628קומו4
5121-3828רומא5
5028-5028יובנטוס6
4626-3928אטאלנטה7
3934-3728בולוניה8
3836-3427ססואולו9
3641-3328אודינזה10
3427-2627לאציו11
3432-2028פארמה12
3040-3428גנואה13
3038-3028קליארי14
3049-2828טורינו15
2737-2028לצ'ה 16
2542-3028פיורנטינה17
2440-2228קרמונזה18
1849-2228ורונה19
1548-2028פיזה20
רפאל ליאאו עוקב אחרי המסירה של מנואל אקנג'י (IMAGO)
מילאן ואינטר ראש בראש בדרבי הגדול של העיר, אחד המפגשים היוקרתיים והטעונים ביותר בכדורגל האיטלקי. שתי היריבות העירוניות מגיעות למפגש כאשר הפער ביניהן בטבלה משמעותי, וב-17 פעמים בעבר כבר קרה שהנראזורי הגיעו לדרבי כשהם מחזיקים ביתרון של לפחות 10 נקודות על פני הרוסונרי. השתיים נפגשות בשעה זו במסגרת המחזור ה-28 בסרייה א', כאשר עבור מילאן מדובר אולי בהזדמנות האחרונה להישאר בתמונת האליפות, בעוד אינטר מגיעה מהמקום הראשון ומנסה לעשות עוד צעד לעבר הסקודטו.

אינטר מגיעה למשחק בכושר מצוין במסגרת הליגה. למרות 0:0 מול קומו במשחק הראשון של חצי גמר הגביע האיטלקי והדחה מוקדמת מליגת האלופות, בליגה המקומית הקבוצה של כריסטיאן קיבו מציגה יציבות מרשימה עם 14 ניצחונות ב-15 המשחקים האחרונים. למעשה, הנראזורי מגיעים אחרי 8 ניצחונות ליגה רצופים, והם גם ניצחו את 9 משחקי החוץ האחרונים שלהם בליגה. ניצחון נוסף יהפוך את הרצף ל-10 ניצחונות חוץ ברציפות, דבר שקרה רק פעם אחת בעבר מאז שהליגה נקראה סרייה א' ב-1929.

מילאן מגיעה לדרבי לאחר שניצחה 0:2 את קרמונזה במחזור האחרון, בזכות שני שערים מאוחרים שהגיעו לאחר רצף פחות מוצלח של שני משחקים ללא ניצחון (תיקו והפסד). הקבוצה של מסימיליאנו אלגרי יודעת שכל תוצאה מלבד ניצחון עלולה להוציא אותה סופית ממאבק האליפות כאשר לאחר המחזור יישארו רק 10 משחקים עד לסיום העונה. בנוסף, המאזן האחרון בליגה לא מעודד במיוחד, עם 5 ניצחונות בלבד ב-10 המשחקים האחרונים (4 תיקו והפסד), ובמועדון מקווים להימנע מהפסד ביתי שני ברציפות בליגה, דבר שלא קרה מאז נובמבר 2023.

מבחינת המפגשים הישירים, דווקא מילאן מגיעה עם יתרון מסוים לאחר שלא הפסידה ב-6 הדרבים האחרונים בליגה (4 ניצחונות ו-2 תיקו), כולל ניצחון 0:1 במפגש הקודם בין הקבוצות בנובמבר. אם הרוסונרי ינצחו שוב, זו תהיה הפעם הראשונה מאז עונת 2010/11 שהם משלימים דאבל ליגה על היריבה העירונית. בין הנתונים הבולטים לקראת המשחק: 16 מתוך 27 משחקי הליגה של מילאן העונה היו בשוויון במחצית, אינטר כבשה הכי הרבה שערים ממצבים נייחים בסרייה א' העונה (21), ורק ב-2 מתוך 8 משחקי הליגה האחרונים של אינטר שתי הקבוצות מצאו את הרשת. גם מבחינה אישית יש נקודות עניין, כאשר כריסטיאן פוליסיק, שכבש את שער הניצחון במפגש הקודם, עשוי להיות שחקן מילאן הראשון מאז קאקה בעונת 2003/04 שכובש בשני הדרבים של אותה עונה.

מחצית ראשונה
אנז'-יואן בוני מנסה להגיע לכדור, קוני דה וינטר אורב (רויטרס)אנז'-יואן בוני מנסה להגיע לכדור, קוני דה וינטר אורב (רויטרס)
  • '3
  • החמצה
  • אחרי פחות משלוש דקות מילאן כמעט הצליחה לנצל טעות של יאן זומר! השוער הוותיק מסר כדור קצר דווקא לכריסטיאן פוליסיק, שמסר ללוקה מודריץ', והאחרון ניסה לכבוש אבל הכדור שרק ליד הקורה של הנראזורי
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט דניאלה דוברי הוציא את הדרבי דלה מדונינה לדרך! מילאן נגד אינטר, רוסונרי נגד נראזורי, השנייה מול הראשונה. מי תצא עם ידה על העליונה ותיקח את הבעלות על העיר מילאנו למפגש עם השלכות רבות על המשך העונה
שחקני מילאן לפני שריקת הפתיחה (רויטרס)שחקני מילאן לפני שריקת הפתיחה (רויטרס)
שחקני אינטר מציינים את הקמת המועדון, פחות יום (רויטרס)שחקני אינטר מציינים את הקמת המועדון, פחות יום (רויטרס)
  • '1
  • אחר
  • מילאן מארחת את הדרבי כשאוהדי הקבוצה תכננו לפרוש תפאורה על פני שלושה יציעים, אבל בעקבות חקירת המשטרה אצל ראשי האולטראס 'הקורבה סוד', הרגולציות השתנו ונאסר על האולטראס להכניס את התפאורה. לכן, רק לאינטר תהיה תפאורה ביציעים
אוהדות מילאן מציינות את יום האישה הבינלאומי במשחק (IMAGO)אוהדות מילאן מציינות את יום האישה הבינלאומי במשחק (IMAGO)
מאמן הכושר סטפאנו ראפטי ואלסנדרו באסטוני מחויכים לפני השריקה. החיוך יישמר גם בסיום? (IMAGO)מאמן הכושר סטפאנו ראפטי ואלסנדרו באסטוני מחויכים לפני השריקה. החיוך יישמר גם בסיום? (IMAGO)
לוקה מודריץ' מתחמם. הניסיון שלו שוב ישחק תפקיד מרכזי? (רויטרס)לוקה מודריץ' מתחמם. הניסיון שלו שוב ישחק תפקיד מרכזי? (רויטרס)
גם סרחיו ראמוס הגיע לסן סירו (רויטרס)גם סרחיו ראמוס הגיע לסן סירו (רויטרס)
מרקו מטראצי ואלשנדרה פאטו. היו יריבים על המגרש, עכשיו נראה שהם בסדר (IMAGO)מרקו מטראצי ואלשנדרה פאטו. היו יריבים על המגרש, עכשיו נראה שהם בסדר (IMAGO)
הסן סירו מציג: השקט שלפני הסערה (IMAGO)הסן סירו מציג: השקט שלפני הסערה (IMAGO)
