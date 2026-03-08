הרכבים וציונים



רפאל ליאאו עוקב אחרי המסירה של מנואל אקנג'י (IMAGO)

מילאן ואינטר ראש בראש בדרבי הגדול של העיר, אחד המפגשים היוקרתיים והטעונים ביותר בכדורגל האיטלקי. שתי היריבות העירוניות מגיעות למפגש כאשר הפער ביניהן בטבלה משמעותי, וב-17 פעמים בעבר כבר קרה שהנראזורי הגיעו לדרבי כשהם מחזיקים ביתרון של לפחות 10 נקודות על פני הרוסונרי. השתיים נפגשות בשעה זו במסגרת המחזור ה-28 בסרייה א', כאשר עבור מילאן מדובר אולי בהזדמנות האחרונה להישאר בתמונת האליפות, בעוד אינטר מגיעה מהמקום הראשון ומנסה לעשות עוד צעד לעבר הסקודטו.

אינטר מגיעה למשחק בכושר מצוין במסגרת הליגה. למרות 0:0 מול קומו במשחק הראשון של חצי גמר הגביע האיטלקי והדחה מוקדמת מליגת האלופות, בליגה המקומית הקבוצה של כריסטיאן קיבו מציגה יציבות מרשימה עם 14 ניצחונות ב-15 המשחקים האחרונים. למעשה, הנראזורי מגיעים אחרי 8 ניצחונות ליגה רצופים, והם גם ניצחו את 9 משחקי החוץ האחרונים שלהם בליגה. ניצחון נוסף יהפוך את הרצף ל-10 ניצחונות חוץ ברציפות, דבר שקרה רק פעם אחת בעבר מאז שהליגה נקראה סרייה א' ב-1929.

מילאן מגיעה לדרבי לאחר שניצחה 0:2 את קרמונזה במחזור האחרון, בזכות שני שערים מאוחרים שהגיעו לאחר רצף פחות מוצלח של שני משחקים ללא ניצחון (תיקו והפסד). הקבוצה של מסימיליאנו אלגרי יודעת שכל תוצאה מלבד ניצחון עלולה להוציא אותה סופית ממאבק האליפות כאשר לאחר המחזור יישארו רק 10 משחקים עד לסיום העונה. בנוסף, המאזן האחרון בליגה לא מעודד במיוחד, עם 5 ניצחונות בלבד ב-10 המשחקים האחרונים (4 תיקו והפסד), ובמועדון מקווים להימנע מהפסד ביתי שני ברציפות בליגה, דבר שלא קרה מאז נובמבר 2023.

מבחינת המפגשים הישירים, דווקא מילאן מגיעה עם יתרון מסוים לאחר שלא הפסידה ב-6 הדרבים האחרונים בליגה (4 ניצחונות ו-2 תיקו), כולל ניצחון 0:1 במפגש הקודם בין הקבוצות בנובמבר. אם הרוסונרי ינצחו שוב, זו תהיה הפעם הראשונה מאז עונת 2010/11 שהם משלימים דאבל ליגה על היריבה העירונית. בין הנתונים הבולטים לקראת המשחק: 16 מתוך 27 משחקי הליגה של מילאן העונה היו בשוויון במחצית, אינטר כבשה הכי הרבה שערים ממצבים נייחים בסרייה א' העונה (21), ורק ב-2 מתוך 8 משחקי הליגה האחרונים של אינטר שתי הקבוצות מצאו את הרשת. גם מבחינה אישית יש נקודות עניין, כאשר כריסטיאן פוליסיק, שכבש את שער הניצחון במפגש הקודם, עשוי להיות שחקן מילאן הראשון מאז קאקה בעונת 2003/04 שכובש בשני הדרבים של אותה עונה.