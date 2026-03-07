יכולה לסמן וי: טבארש ופדריניו חזרו לנתניה

מכבי נתניה יכולה לרשום לעצמה וי גדול: שניים משלושת הזרים שנותרו מחוץ לישראל, הריברטו טבארש ופדריניו, שבו הערב (שבת) לעיר ויחברו מחר למאמן רוני לוי ולשחקני הקבוצה באימון הבוקר.

הפורטוגלי עמד במילתו כאשר לאחר שהמריא לפורטוגל, הבטיח שברגע שהקבוצה תחזור לאימונים הוא יהיה הראשון לחזור, כאשר באופן כללי, בנתניה ערכו מבצע לא קטן על מנת לדאוג שהשניים ינחתו בישראל ויצטרפו לקבוצה.

טבארש המריא מפורטוגל לאתונה ומשם בטיסה לטאבה, כאשר בסיוע מנהל הקבוצה, הוזמנה לו מונית מיוחדת לשם שחברה לפדריניו, ששהה לאורך השבוע האחרון בעקבה ומשם השניים נסעו לנתניה אליה הגיעו הערב.

רוני לוי. יקבל את טבארש ופדריניו לאימונים (חג'אג' רחאל)

סיפריאן היחיד שלא שב, ייערך משחק אימון נגד הרצליה

למעשה, הזר היחיד שעוד לא נחת בישראל הוא וילאן סיפריאן, שרק אתמול הגיע לצרפת ובנתניה מתכוונים לתת לו כמה ימים להתאוששות במולדתו, אך הדרישה תהיה שיחזור לישראל לקראת סוף השבוע הקרוב.

בנתניה מבינים שחזרת ליגת העל מתקרבת וכחלק מההיערכות לכך, היא צפויה לערוך ביום שני משחק מול מכבי הרצליה, שייערך באצטדיון של האחרונה. למרות הפסקת האימונים, עומר ניראון, מקסים פלקושצ'נקו וסהאר תאג'י עדיין לא כשירים.