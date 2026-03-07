יום שבת, 07.03.2026 שעה 21:24
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל נשים

נועה סלימהוגיץ': אני אופטימית עם הצוות הזה

לאחר ההפסד של נבחרת הנשים של ישראל לבלגיה, שחקנית הנבחרת נשמעה אופטימית: "סך הכל עשינו עבודה לא רעה". מנחם קורצקי הוסיף: "השחקניות נתנו הכל"

|
נועה סלימהוגיץ׳​​​​​​​ בפעולה מול זניה מרטנס (ההתאחדות לכדורגל)
נועה סלימהוגיץ׳​​​​​​​ בפעולה מול זניה מרטנס (ההתאחדות לכדורגל)

נבחרת הנשים של ישראל סיימה הערב (שבת) את חלון הנבחרות עם הפסד שני לבלגיה, הפעם 5:0 לאחר בליץ בדקות הפתיחה שסגר את המשחק מוקדם. היא בתחתית הבית במוקדמות המונדיאל, אך באפריל תפגוש את לוקסמבורג לצמד משחקים משמעותי במאבק על הפלייאוף.

מאמן הנבחרת, מנחם קורצקי, אמר אחרי המשחק: “בעיקר פתיחת המשחק לא עבדה, ספגנו 3 שערים ב-20 הדקות הראשונות. לא משהו שתכננו אותו, שאבנו הרבה ביטחון מחצי השני של המשחק הקודם, חשבנו לבוא באותה צורה ולצערי טעינו ב-20 הדקות הראשונות וזה הוריד לנו את הביטחון. השחקניות נתנו הכל ואני לא יכול להאשים אותן. בלגיה נבחרת נהדרת, אבל עדיין היו לנו ציפיות לחזור עם נקודות מהמשחקים האלה. מקווה שנוכל להשיג אותן במשחקים הבאים”.

לקראת המשך הדרך: ”לוקסמבורג נבחרת פחות או יותר ברמה שלנו, משחקים שיהיו קרב ישיר על המקום בפלייאוף ואני מאוד מאמין שהנבחרת הזו תבוא מוכנה יותר, תדע לנצח את המשחקים האלה ולהעמיד אותנו בעמדה להעפלה לפלייאוף”.

מנחם קורצקי (רועי כפיר)מנחם קורצקי (רועי כפיר)

נועה סלימהוגיץ’ סיכמה את שבוע המשחקים: “סך הכל עשינו עבודה לא רעה, אבל היום היה משחק פחות טוב שלנו, בעיקר 20 הדקות הראשונות שהוציאו לנו את הרוח מהמפרשים. בסוף הראינו אופי ונשארנו עם רגליים על הקרקע, ניסינו לעמוד כמו שצריך ולא לוותר על המשחק. בסוף קרה מה שקרה, המשחק הראשון בעיניי היה יותר טוב שלנו, אבל אני אופטימית עם הצוות הזה, עם הנבחרת, אני אופטימית למשחקים הבאים”.

איך יבואו לצמד המשחקים מול לוקסמבורג: “אני חושב שנבוא כמו תמיד, נסתכל ליריבה בלבן של העיניים. אנחנו באות עם ביטחון, יודעות מה אנחנו שוות, יודעות מה אנחנו רוצות לבוא ולקחת, וזה חד משמעית שש נקודות. אני מאמינה שנצליח לעשות את זה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */