ליגה הולנדית 25-26
6530-7325פ.ס.וו. איינדהובן1
4835-5525פיינורד2
4434-4826אייאקס3
4343-6125ניימיכן4
4126-4125טוונטה אנסחדה5
3940-4225אלקמאר6
3742-3225ספרטה רוטרדם7
3531-3826אוטרכט8
3443-4225הירנביין9
3436-3626כרונינגן10
3245-3925פורטונה סיטארד11
2939-3825גו אהד איגלס12
2850-3425זוולה13
2741-2925וולנדם14
2642-2625אקסלסיור רוטרדם15
2239-2525נאק ברדה16
2141-3125טלסטאר17
1865-3226הראקלס אלמלו18

5 חילופים, 0 דקות לגלוך: אייאקס שוב לא ניצחה

על אף שהקבוצה מאמסטרדם הייתה בפיגור רוב המשחק, המאמן החליט שלא להכניס את הישראלי וקבוצתו נכנעה 3:1 נגד כרונינגן. הפסד ראשון בליגה מה-14.1

אוסקר גלוך (IMAGO)
אוסקר גלוך (IMAGO)

סיבה לדאגה עבור אוסקר גלוך? היו משחקים בהם הוא פתח בהרכב והוחלף, היו כאלו שהוא השלים 90 דקות והיו גם כאלו שהוא פתח על הספסל ונכנס באמצע, אבל לא הרבה קרה מה שקרה היום (שבת). הישראלי לא פתח בהרכב אייאקס וגם לא נכנס לשחק בכלל, כאשר הקבוצה שלו הפסידה 3:1 נגד כרונינגן.

יתרה מכך, המאמן של אייאקס אף החליט לבצע את כל חמשת החילופים שלו ואפילו שקבוצתו הייתה בפיגור לאורך רוב שלבי המשחק, הוא עדיין לא ראה לנכון לשתף את גלוך. אגב, זו הייתה מעידה שלישית ברצף של המועדון מאמסטרדם בליגה, אבל הפסד ראשון מאז אמצע ינואר.

תום ואן ברגן כבש ראשון למנצחת כבר אחרי שש דקות, ואז בדקה ה-30 דייבי קלאסן השיג שוויון, שהיה זמני בלבד. בדקה ה-65 אוסקר כבש, אבל כאמור לא שלנו, אלא זוואדה, עבור כרונינגן. אותו זוואדה השלים צמד וחתם את תוצאת המשחק בדקה ה-72.

