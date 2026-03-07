יום שבת, 07.03.2026 שעה 19:12
6624-9225באיירן מינכן1
5225-5124בורוסיה דורטמונד2
4933-5325הופנהיים3
4734-5025שטוטגרט4
4734-4825לייפציג5
4432-4825באייר לברקוזן6
3449-4824איינטרכט פרנקפורט7
3442-3725פרייבורג8
3143-3125אוגסבורג9
2936-2825המבורג10
2838-2924אוניון ברלין11
2543-2825בורוסיה מנשנגלדבאך12
2441-3324פ.צ. קלן13
2441-2925מיינץ14
2340-2324סט. פאולי15
2244-2524ורדר ברמן16
2055-3425וולפסבורג17
1457-2425היידנהיים18

לברקוזן ושטוטגרט איבדו נקודות, הופנהיים ניצחה

הכחולים עלו למקום ה-3 לאחר 2:4 על היידנהיים, הלבנים עם 2:2 דרמטי נגד מיינץ, האדומים סיימו ב-3:3 מול פרייבורג. לייפציג הפכה, וולפסבורג הפסידה

|
אלכס גרימלדו מאוכזב (IMAGO)
אלכס גרימלדו מאוכזב (IMAGO)

לאחר הניצחון של באיירן מינכן אתמול (שישי), המחזור ה-25 בליגה הגרמנית המשיך היום עם מספר משחקים מעניינים, אשר כמעט בכולם הייתה דרמה ענקית. הופנהיים חגגה 2:4 על היידנהיים, שטוטגרט ספגה בתוספת הזמן מול מיינץ, לברקוזן סיימה בתיקו עם פרייבורג, לייפציג גברה 1:2 על אוגסבורג ו-וולפסבורג הפסידה 2:1 להמבורג.

פרייבורג – באייר לברקוזן 3:3

בשל תוצאת התיקו הדרמטית, האלופה מלפני שנתיים נשארת במקום השישי בטבלה. המחצית הראשונה הסתיימה בשוויון 2:2, למארחת כבשו וינצ’נזו גריפו (34’) ויויטו סוזוקי (43’), בעוד לאורחת כבשו כריסטיאן קופאן (37’) ואלכס גרימאלדו (45+3’). מרטין טרייר הצליח להפוך בדקה ה-52, אך מתיאס גינטר קבע שוויון דרמטי בדקה ה-86.

היידנהיים – הופנהיים 4:2

הכחולים ניצחו את הקבוצה מהמקום האחרון, ובזכות התוצאות בשאר המשחקים עלו למקום השלישי בטבלה. אלסנדרו פראס (26’,45’) ופיסניק אסלאני (49’) קבעו כבר 0:3, לוקה קרבר צימק בדקה ה-62, טים למפרלה העלה את האורחת ל-1:4, וקרבר השלים צמד בדקה ה-84 וקבע את תוצאת המשחק.

שחקני פרייבורג חוגגים (IMAGO)שחקני פרייבורג חוגגים (IMAGO)

מיינץ – שטוטגרט 2:2

הלבנים ירדו למקום הרביעי בשל תוצאת התיקו. לי יאסונג העלה את המארחת ל-0:1 בדקה ה-39. האורחת הצליחה להפוך בזכות שערים של ארמדין דמירוביץ’ (76’) ודניז אונדאב (77’) תוך דקה, אך את תוצאת המשחק הדרמטית קבע דני דה קוסטה בדקה ה-91.

לייפציג – אוגסבורג 1:2

המחצית הראשונה הייתה לגמרי של האורחת, שהחטיאה פנדל בדקה ה-23 (קוון שלוטרבק) וכבשה בדקה ה-39 מרגליו של רובין פלהאור. במחצית השנייה המארחת השוותה בדקה ה-76 בזכות שער של יאן דיומנדה והצליחה להפוך בדקה ה-92 משער עצמי של ארתור צ’אבס.

לייפציג חוגגת את הניצחון (IMAGO)לייפציג חוגגת את הניצחון (IMAGO)

וולפסבורג – המבורג 2:1

משחק תחתית דרמטי הסתיים בניצחון של האורחת לאחר שכל השערים נכבשו מהנקודה הלבנה. כריסטיאן אריקסן כבש לירוקים בדקה ה-22. אך לוקה ווסקוביץ’ (33’) וז’אן לוק דומפה (58’) השלימו מהפך וניצחון חשוב.

