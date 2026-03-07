כפיר עזרן: "מטה אשר הופקרה ע"י ההתאחדות"

המלחמה המתמשכת פגעה בלא מעט מועדוני כדורגל, כשהדגש הוא על מועדוני כדורגל המייצגים אזורים סמוכי גבול. מחלקת הנוער של הפועל מטה אשר - המייצגת את יישובי קו הגבול של הגליל המערבי, היא אחת מהדוגמאות הבולטות להשלכות הקשות של מצב המלחמה. רבים מתושבי האזור התפנו מבתיהם עם פרוץ המלחמה, רובם חזרו להתגורר ביישובי המועצה רק לאחר יותר משנה.

מחלקת הספורט של המועצה ידועה מזה עשורים, כמחלקה עם פעילות ענפה בקשת רחבה של ענפי ספורט - הכדורעף נחשב לענף המוביל, שהביא הרבה יוקרה לאזור, בזכות זכיות באליפויות וגביעי מדינה והצלחות במפעלים אירופאים נחשבים של קבוצת הבוגרים של הפועל מטה אשר, אך גם מחלקת הנוער של הפועל מטה אשר בכדורגל הייתה דוגמא מצוינת למחלקה מצליחה, שאמנם לא זכתה לייצוג בליגות העל השונות, אך נחשבה לכזו שהשביחה לא מעט כישרונות בחטיבה הצעירה, שבהמשך עברו לשחק בקבוצות מהבכירות ביותר בכדורגל הישראלי. למחלקה שני נציגים בליגת העל לבוגרים, שעשו בה דרך ארוכה מהקבוצות הצעירות ביותר ועד קבוצת הנוער: זאהי אחמד - חלוץ הפועל באר שבע וג'ורג' דיבה - בלם הפועל חיפה.

זאהי אחמד מגביה (רדאד ג'בארה)

ההשלכות הקשות של המלחמה הביאו לפגיעה משמעותית בפעילות המחלקה, שנאלצה להתמודד עם דילול משמעותי של סגלי הקבוצות, מסגרות לא סדירות של אימונים והעובדה שההתאחדות לכדורגל סירבה להחריג את המועדון מירידות ליגה - בהחלט השפיעה גם היא, גרמה לירידות ליגה בשנתוני הנוער ונערים ג', קבוצות נערים ב' ונערים א' מצויות בירכתי טבלאות הליגות הארציות וככל הנראה יירדו שתי ליגות ברצף, בשל מתווה הליגות החדש. עם זאת, במטה אשר מלאים בגאווה בהתפתחות של מחלקת הנערות, שמונה שש קבוצות תחרותיות, שהשתלבו בהצלחה רבה בליגות הצפוניות, כשגולת הכותרת - קבוצת נערות א' זכתה בעונה שעברה באליפות ליגת מפרץ.

כפיר עזרן - מנהל מחלקת הנוער והנערות של הפועל מטה אשר, משתף בראיון מיוחד ל-VOLE בתמונת המצב במועדון, באכזבה הרבה מההתאחדות לכדורגל ובתקוות לעתיד.

כפיר, שוב לא שקט בצפון. איך עוברים עליכם הימים האחרונים?

"ימים מאתגרים, אבל די התרגלנו שכל תקופה יש איזו עצירה כלשהי. אנו תומכים בהחלטות הממשלה ומחזקים את החיילים הגיבורים שלנו".

שחקניות נערות א' חוגגות אליפות. קרדיט: שאדי עוואד (אחר)

אי אפשר להתעלם מהפגיעה בצד ההישגי של קבוצות החטיבה העליונה. בשונה מקרית שמונה, אתכם לא החריגו מירידה. האם יש בכם כעס בעניין הזה?

"הפועל מטה אשר הופקרה ע"י ההתאחדות. אני אומר את זה בשמי בלבד, אך לדעתי אין אחד במועדון שלנו שלא חושב את הדברים. ההתאחדות הפקירה אותנו - פשוט ככה. ירדנו ליגות בנוער ונערים ג', לצערי, העונה ככל הנראה נרד גם בנערים ב'. לטעמי היה מקום להקפיא אותנו מירידות. בזמן שבעקבות המלחמה כולם כמעט חזרו להתאמן, כולל כאלה שחסינים עד היום מירידה, אנחנו לא חזרנו להתאמן. זה מאוד מתסכל, אבל זה היסטוריה. אנחנו מתמקדים לטפח ולעשות את הכי טוב שלנו בתנאים הקיימים".

היה והליגות יוקפאו לתקופה ארוכה, מה לדעתך המתווה שבו ההתאחדות לכדורגל תצטרך לאמץ בנוגע למבנה הליגות?

"לטעמי, אם מקפיאים את הליגות צריך להפסיק עם כל השטויות וההמצאות, הרי תמיד יש מי שנפגעים כתוצאה מכך. פשוט להאריך בחודש את הליגה, כי לדחוף משחקים באמצע שבוע, זה לא ריאלי".

מי היו שם בשבילכם בתקופות הקשות?

"מעבר למועצה שלנו, למתנ"ס ולקהילה שלנו - לא קיבלנו שום עזרה משום גורם במדינה - לא מההתאחדות לכדורגל, לא ממשרד התרבות והספורט - ולא משום גורם אחר, אבל הכל בסדר מטה אשר זה מועדון חזק - שמנוהל ע"י אנשים סופר חזקים וימשיך להתקיים".

שחקני החטיבה הצעירה (באדיבות המועדון)

למרות הכל, במחלקת הנערות הצלחתם להתפתח ולהתקדם. איך זה?

“מחלקת הנערות שלנו בתנופה. אנחנו עם תכניות אדירות להמשך. יש לנו תנאים של ליגת על בוגרים, מעטפת מושקעת מאוד. ניתן יהיה לראות את השינוי כבר בעונה הנוכחית, אנחנו על מספר רב של קבוצות והצפי רק לגדול כמותית ומקצועית. התכנית היא קודם כל הבסיס שזה אקדמיה לכדורגל שכבר קיימת ומנוהלת ביד רמה על ידי איש המקצוע הוותיק והאיכותי, משה אוסמו".

איך הלך הרוח של התנהלות המועדונים בגזרת הנשים?

"האמת שאני מרחם על מועדונים, שיום יום פונים לשחקניות שלנו עם הצעות הזויות ובזויות, שגומרות את הענף. כשילדה בת 16 מקבלת כסף בשביל לשחק כדורגל, אז כנראה שאיבדנו את זה. בגיל הזה משחקים מאהבה למשחק, לא בשביל גרוש וחצי, ולכן אני והמנהל המקצועי של המועדון, אשר דיין, בונים קרקע ביתית חזקה, על מנת שלא נזדקק להביא מעבר לחיזוק נקודותי מדי בעונה. שואפים שתמיד תהיה צמיחה מלמטה. בעונה הבאה התכנון - שיהיו לנו שתי ילדות ב', שתי קבוצות ילדות א', שתי קבוצות נערות א', קבוצת נערות וקבוצת בוגרות. עם כל הרצון התחרותי ואנחנו נמצאים במקומות תחרותיים בליגות שלנו, אנחנו קודם כל נשמור על מה שאמרתי בפעם הראשונה כשפתחנו את הקבוצה הראשונה קודם כל בית לכל ילדה ונערה שרוצה לשחק כדורגל".