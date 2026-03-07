נערות א': טיסת החילוץ של הנבחרת נחתה בארץ

נבחרת נערות א' של ישראל, המודרכת ע"י אריק לוי, הצליחה באמצע השבוע החולף להעפיל לדרג A של אירופה, זאת בזכות זכייה במקום הראשון בטורניר מוקדמות אליפות אירופה לאחר שניצחה 0:1 את אנדורה וסיימה בתוצאת שוויון 0:0 את המשחק מול אלבניה, מארחת משחקי הבית.

בשל פרוץ המלחמה וסגירתו של נתב"ג האריכה הנבחרת הישראלית את שהותה בהמתנה לטיסת חילוץ, והיום (שבת) בשעות אחה"צ נחתה הנבחרת בישראל.

נבחרת הנערות המריאה ביום חמישי האחרון מאלבניה להונגריה, טיסה באורך של כשעתיים, שם חברה לנבחרת הנשים, שאירחה השבוע את המשחק מול בלגיה (2:0). בשעות הבוקר המאוחרות עלתה נבחרת הנערות על טיסת חילוץ לישראל וכאמור, הגיעה ליעדה בשלום.