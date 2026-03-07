"אם היינו מחליפים מאמן קודם, היינו בפלייאוף"

בבני סכנין אמורים מחר (ראשון) לחזור ולהתאמן ללא הזרים של הקבוצה מתוך תקווה שהליגה תחזור להיות משוחקת כדי שניתן יהיה לסיים אותה כפי שהיה מראש מתוכנן. סכנין איבדה סיכוי ממשי להיות בפלייאוף העליון ונראה שזאת תהיה הזדמנות טובה למאמן יוסי אבוקסיס ללמוד עוד יותר טוב את הקבוצה, ולראות אילו שחקנים יכולים להיות העוגנים לעונה הבאה.

מנכ”ל המועדון יוסף בדארנה דיבר על המצב המלחמתי שמשפיע על כלל אזרחי המדינה: “זה לא מצב פשוט לאף אחד. המלחמה פוגעת בכולם. הכל שקט בסכנין, כולם בבתים, תוסיף את הרמדאן. כל העולם חי ונושם חוץ מאשר אצלנו במדינה. בשנים האחרונות מה לא עברנו, קורונה, שבעה באוקטובר, לבנון ומה לא. לא פשוט”.

על הקבוצה עצמה אמר: “האימונים אמורים להתחדש. המלחמה עצרה את הליגה ואותנו אחרי שהיינו במומנטום טוב אחרי הפועל ת”א. אני בטוח שאם היינו עושים את השינוי עם המאמן בתקופה קצת יותר מוקדמת היינו מגיעים לפלייאוף העליון. אני חושב שהנפילה שלנו הייתה במשחק מול עירוני טבריה שם ספגנו שער שוויון בדקה ה-94. אם נאמר את האמת, אנחנו לא קבוצה השנה של פלייאוף עליון”.

יוסי אבוקסיס, "אם השינוי היה בתקופת קצת יותר מוקדמת, היינו מגיעים לפלייאוף העליון" (שחר גרוס)

על השנה הראשונה שלו בתפקיד אמר: “למדתי הרבה דברים, זה לא קל כמו שחשבתי. זה תחום מאד מורכב ויש גם חוויה, אבל צריך המון כסף כדי להפעיל את הקבוצה. המלחמה גם לא עשתה שירות לעסקים שיכולים לעזור בגלל שאין עבודה”.