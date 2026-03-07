יום שבת, 07.03.2026 שעה 18:58
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

"אם היינו מחליפים מאמן קודם, היינו בפלייאוף"

מנכ"ל סכנין, יוסף בדארנה, דיבר על התקופה של הקבוצה אחרי הגעת אבוקסיס ("היינו במומנטום טוב") והוסיף על המלחמה: "לא פשוט, המלחמה פוגעת בכולם"

|
שחקני בני סכנין (עמרי שטיין)
שחקני בני סכנין (עמרי שטיין)

בבני סכנין אמורים מחר (ראשון) לחזור ולהתאמן ללא הזרים של הקבוצה מתוך תקווה שהליגה תחזור להיות משוחקת כדי שניתן יהיה לסיים אותה כפי שהיה מראש מתוכנן. סכנין איבדה סיכוי ממשי להיות בפלייאוף העליון ונראה שזאת תהיה הזדמנות טובה למאמן יוסי אבוקסיס ללמוד עוד יותר טוב את הקבוצה, ולראות אילו שחקנים יכולים להיות העוגנים לעונה הבאה.

מנכ”ל המועדון יוסף בדארנה דיבר על המצב המלחמתי שמשפיע על כלל אזרחי המדינה: “זה לא מצב פשוט לאף אחד. המלחמה פוגעת בכולם. הכל שקט בסכנין, כולם בבתים, תוסיף את הרמדאן. כל העולם חי ונושם חוץ מאשר אצלנו במדינה. בשנים האחרונות מה לא עברנו, קורונה, שבעה באוקטובר, לבנון ומה לא. לא פשוט”.

על הקבוצה עצמה אמר: “האימונים אמורים להתחדש. המלחמה עצרה את הליגה ואותנו אחרי שהיינו במומנטום טוב אחרי הפועל ת”א. אני בטוח שאם היינו עושים את השינוי עם המאמן בתקופה קצת יותר מוקדמת היינו מגיעים לפלייאוף העליון. אני חושב שהנפילה שלנו הייתה במשחק מול עירוני טבריה שם ספגנו שער שוויון בדקה ה-94. אם נאמר את האמת, אנחנו לא קבוצה השנה של פלייאוף עליון”.

יוסי אבוקסיס, "אם השינוי היה בתקופת קצת יותר מוקדמת, היינו מגיעים לפלייאוף העליון" (שחר גרוס)יוסי אבוקסיס, "אם השינוי היה בתקופת קצת יותר מוקדמת, היינו מגיעים לפלייאוף העליון" (שחר גרוס)

על השנה הראשונה שלו בתפקיד אמר: “למדתי הרבה דברים, זה לא קל כמו שחשבתי. זה תחום מאד מורכב ויש גם חוויה, אבל צריך המון כסף כדי להפעיל את הקבוצה. המלחמה גם לא עשתה שירות לעסקים שיכולים לעזור בגלל שאין עבודה”.

