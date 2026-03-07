"הצעירים אפשרו לארסנל לחלום על כל התארים"

משחקי הגביע האנגלי המשיכו היום (שבת) עם המשחק בו ארסנל גברה 1:2 על מנספילד. התותחנים אמנם התקשו אך שערים של נוני מדואקה (41’) ואברצ’י אזה (66’) נתנו לה את הכרטיס לשלב הבא.

בתקשורת האנגלית חגגו עם מוליכת הליגה: “ארסנל הצעירה שרדה את המשחק מול מנספילד, העפילה לרבע גמר הגביע, ולשמור על תקוותיה לזכייה בארבעת התארים. מיקל ארטטה בחר בהרכב מפתיע ושינוי דרמטי במערך כאשר בחר לעשות רוטציה בקבוצתו לקראת ריצה עמוסה, והמחליפים עשו את העבודה”.

מעבר לכך, המאמן הספרדי פתח עם שני שחקנים בני 16 בהרכב (מקס דאומן ומרלי סלמון) והפך את ארסנל לקבוצה הראשונה בליגה הבכירה שמשתפת כמות כזאת של צעירים בכל המפעלים. בנוסף לצעירים, ארטטה פתח עם לא מעט שחקני ספסל, קפה היה בשער, נורגארד בקישור וז’סוס בהתקפה, זאת מאחר ובאמצע השבוע התותחנים חוזרים למפעל האירופי במסגרת שמינית גמר ליגת האלופות.