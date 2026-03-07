יום שבת, 07.03.2026 שעה 19:12
6722-5930ארסנל1
6027-5929מנצ'סטר סיטי2
5140-5129מנצ'סטר יונייטד3
5134-3929אסטון וילה4
4834-5329צ'לסי5
4839-4829ליברפול6
4440-4429ברנטפורד7
4333-3429אברטון8
4046-4429בורנמות'9
4043-4029פולהאם10
4034-3029סנדרלנד11
3943-4229ניוקאסל12
3835-3329קריסטל פאלאס13
3736-3829ברייטון14
3148-3729לידס15
2946-3929טוטנהאם16
2843-2829נוטינגהאם פורסט17
2854-3529ווסטהאם18
1958-3229ברנלי19
1652-2230וולבס20

"הצעירים אפשרו לארסנל לחלום על כל התארים"

בתקשורת האנגלית מפרגנים לתותחנים אחרי ה-1:2 על מנספילד עם הרכב מחליפים: "מיקל ארטטה בחר ב-11 מפתיעים שכללו 2 שחקנים בני 16, ועשה את העבודה"

שחקני ארסנל חוגגים (IMAGO)
שחקני ארסנל חוגגים (IMAGO)

משחקי הגביע האנגלי המשיכו היום (שבת) עם המשחק בו ארסנל גברה 1:2 על מנספילד. התותחנים אמנם התקשו אך שערים של נוני מדואקה (41’) ואברצ’י אזה (66’) נתנו לה את הכרטיס לשלב הבא.

בתקשורת האנגלית חגגו עם מוליכת הליגה: “ארסנל הצעירה שרדה את המשחק מול מנספילד, העפילה לרבע גמר הגביע, ולשמור על תקוותיה לזכייה בארבעת התארים. מיקל ארטטה בחר בהרכב מפתיע ושינוי דרמטי במערך כאשר בחר לעשות רוטציה בקבוצתו לקראת ריצה עמוסה, והמחליפים עשו את העבודה”.

מעבר לכך, המאמן הספרדי פתח עם שני שחקנים בני 16 בהרכב (מקס דאומן ומרלי סלמון) והפך את ארסנל לקבוצה הראשונה בליגה הבכירה שמשתפת כמות כזאת של צעירים בכל המפעלים. בנוסף לצעירים, ארטטה פתח עם לא מעט שחקני ספסל, קפה היה בשער, נורגארד בקישור וז’סוס בהתקפה, זאת מאחר ובאמצע השבוע התותחנים חוזרים למפעל האירופי במסגרת שמינית גמר ליגת האלופות.

/* LAST / NEXT ROUNDs */