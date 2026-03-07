יום שבת, 07.03.2026 שעה 19:09
ספורט אחר  >> ג'ודו

נהדרות: ארד לפרימו ושריר בגרנד פרי אוסטריה

גאווה: שתי הישראליות עלו דרך בית הניחומים לקרב על מדליית הארד, כאשר פרימו גברה בעונשים על יריבה מגרמניה ושריר בשני ווזארי על יריבה מספרד

|
כרם פרימו (חגי מיכאלי)
כרם פרימו (חגי מיכאלי)

מדהים. כרם פרימו וגם גילי שריר העפילו דרך בית הניחומים לקרב על מדליית הארד במשקל עד 63 ק”ג בגרנד פרי אוסטריה, ושתיהן רשמו ניצחונות. המשמעות היא ששתי הישראליות קטפו את המדליה, כאשר עבור פרימו בת ה-20 זו הראשונה בקריירת הבוגרות.

פרימו פתחה את התחרות עם ניצחון משכנע על מרגרידה בראס הפורטוגלית, ניצחה גם את קאיה קייזר הסלובנית ביוקו, אך הפסידה ברבע הגמר ללאורה ואסקס פרננדס הספרדייה בניקוד של יוקו, נשרה לבית הניחומים וניצחה את יואנה מאנובה מבולגריה כך שעלתה לקרב על המקום השלישי בפודיום מול שרה באואר מגרמניה, אותה כאמור ניצחה, בעונשים.

מדליה גם לשריר

לא הרבה זמן לאחר מכן עלתה על המזרן גילי שריר והיא גם כן הצליחה לנצח בקרב שלה על מדליית הארד, כאשר היא עשתה זאת בעזרת שני ווזארי על חשבונה של לאורה ואסקס-פרננדס מספרד.

גילי שריר (רדאד גגילי שריר (רדאד ג'בארה)

גילי שריר ניצחה את בריגיטה וארגה מהונגריה בתחילת יום הקרבות שלה, אך הפסידה לשרה באואר הגרמניה ברבע הגמר. בבית הניחומים הייתה צריכה ניצחון כדי להעפיל לקרב על מדליית הארד וזה מה שהג׳ודאית עשתה כאשר גברה על סוויאטקו הקרואטית. בקרב על המדליה התמודדה מול לאורה ואסקס-פרננדס מספרד, וכאמור ניצחה עם שני ווזארי.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */