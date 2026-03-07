נהדרות: ארד לפרימו ושריר בגרנד פרי אוסטריה

מדהים. כרם פרימו וגם גילי שריר העפילו דרך בית הניחומים לקרב על מדליית הארד במשקל עד 63 ק”ג בגרנד פרי אוסטריה, ושתיהן רשמו ניצחונות. המשמעות היא ששתי הישראליות קטפו את המדליה, כאשר עבור פרימו בת ה-20 זו הראשונה בקריירת הבוגרות.

פרימו פתחה את התחרות עם ניצחון משכנע על מרגרידה בראס הפורטוגלית, ניצחה גם את קאיה קייזר הסלובנית ביוקו, אך הפסידה ברבע הגמר ללאורה ואסקס פרננדס הספרדייה בניקוד של יוקו, נשרה לבית הניחומים וניצחה את יואנה מאנובה מבולגריה כך שעלתה לקרב על המקום השלישי בפודיום מול שרה באואר מגרמניה, אותה כאמור ניצחה, בעונשים.

מדליה גם לשריר

לא הרבה זמן לאחר מכן עלתה על המזרן גילי שריר והיא גם כן הצליחה לנצח בקרב שלה על מדליית הארד, כאשר היא עשתה זאת בעזרת שני ווזארי על חשבונה של לאורה ואסקס-פרננדס מספרד.

גילי שריר (רדאד ג'בארה)

גילי שריר ניצחה את בריגיטה וארגה מהונגריה בתחילת יום הקרבות שלה, אך הפסידה לשרה באואר הגרמניה ברבע הגמר. בבית הניחומים הייתה צריכה ניצחון כדי להעפיל לקרב על מדליית הארד וזה מה שהג׳ודאית עשתה כאשר גברה על סוויאטקו הקרואטית. בקרב על המדליה התמודדה מול לאורה ואסקס-פרננדס מספרד, וכאמור ניצחה עם שני ווזארי.