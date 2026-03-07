יום שבת, 07.03.2026 שעה 19:10
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

"האנטישמיות בארה"ב עלתה, אך יש דגלי ישראל"

יואב כץ, בעלי הפועל חיפה שגר בארה"ב, נתן זווית מעניינת על המלחמה מול איראן והמצב במדינתו: "המפלגה הדמוקרטית הפכה לאנטי ישראלית". וגם: קבוצתו

|
דגלי ישראל וארה
דגלי ישראל וארה"ב (רויטרס)

הבעלים של הפועל חיפה, יואב כץ, משקיף על הנעשה במלחמה מול איראן ממקום מגוריו בארה"ב ויש לו חוות דעת מעניינת מאוד על המצב כאן: "מדאיג אותי מאוד שהאנטישמיות עלתה לשיא חדש, המפלגה הדמוקרטית שהייתה פעם מורכבת מרוב יהודי, שהיה עמוד התווך שלה, הפכה להיות אנטי ישראלית וזאת עלולה להיות בעיה עתידית כי דונלד טראמפ כבר לא יוכל לרוץ לקדנציה נוספת”.

“בנוסף, יש בארה"ב מי שחושב ומאשים את ישראל בכך שגררה את ארה"ב למלחמה. מצד אחד יש אנטישמיות, ומצד שני דווקא ברחובות אני רואה נוכחות גדולה יותר של דגלי ישראל ברחובות ובבתים. אני לא מומחה לענייני מלחמה אבל לדעתי לא ניתן יהיה להוריד את השלטון באיראן". 

“עשינו את החיזוקים ככל שניתן כדי להישאר בליגה”

על מצב קבוצתו שערב עצירת הליגה הייתה במומנטום חיובי אמר: "יצאנו בתיקו בטדי ובב"ש מול קבוצות חזקות מאוד, ניצחנו את הפועל פ"ת בביתה והפסדנו מול אשדוד שדווקא היא הייתה בטבלה מתחתינו”.

שחקני הפועל חיפה (מרטין גוטדאמק)שחקני הפועל חיפה (מרטין גוטדאמק)

“אנחנו רק 4 נקודות מהקו האדום ואני מקווה מאד שהפגרה לא עצרה לנו את המומנטום. יש לנו יריבות קשות מאוד ונותרו לנו 9 מחזורים עד לסיום, לכן נצטרך להמשיך ולנצח כולל במשחק מול מכבי ת"א. אני שמח שהקהל מרוצה מהשינוי שחל בקבוצה ברגע שהתחזקנו הגיעו תוצאות טובות יותר. יש לנו שחקנים זרים וישראלים איכותיים".

על השאלה אם הוא לא היה מודיע בתחילת העונה על כך שהוא לוקח צעד וחצי אחורה וחושב על מכירה הדברים היו נראים אחרת אמר: “אי אפשר לדעת מה היה קורה, ואם היינו מצליחים או לא להביא את אותם שחקנים. דבר אחד אני אומר – ברגע שנקלענו למצב בתחתית החלטתי שהקבוצה לא תרד ולכן גם עשינו את החיזוקים ככל שניתן בתקווה לעמוד במשימה”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */