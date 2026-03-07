בתוספת הזמן: 2:2 דרמטי בין אוססונה למאיורקה

המחזור ה-27 של הליגה הספרדית המשיך היום (שבת) עם ההתמודדות בין אוססונה למאיורקה באל-סדאר. הקבוצה מהמקום ה-10 רצתה לחזור למסלול הניצחונות ולהיצמד לקבוצות במאבק על אירופה. מנגד, האורחת ידעה ששלוש נקודות הן קריטיות למאבקי ההישרדות.

אוססונה – מאיורקה 2:2

המשחק באל סדאר היה קשוח מהרגע הראשון ונשלפו בו לא פחות מ-9 כרטיסים, אשר שניים מהם הם אדומים (יאן וירג’ילי ממאיורקה וראול גארסיה מאוססונה). ברמה המקצועית, צמד נהדר של ודאט מוריקי (35’, 61’) נתן את ההובלה הבטוחה לקבוצתו, אך שני שערים מאוחרים של קיקה בראחה (90’) ובודימיר (90+4’) קבעו שוויון דרמטי.