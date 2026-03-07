יום שבת, 07.03.2026 שעה 19:12
ספורט אחר  >> טאקוונדו / אגרוף

זהב ליסעור באליפות ארה"ב הפתוחה בטאקוונדו

אסף יסעור, מדליסט הזהב מהמשחקים הפראלימפיים ניצח בגמר הקטגוריה עד 58 ק"ג יריב טורקי וזכה בתחרות. עדנאן מילאד זכה בארד בקטגוריה עד 63 ק"ג

|
אסף יסעור (אמאדין לוריאול, ההתאחדות הישראלית לטאקוונדו)
אסף יסעור (אמאדין לוריאול, ההתאחדות הישראלית לטאקוונדו)

אסף יסעור, מדליסט הזהב ופעמיים אלוף עולם המתחרה בקטגורית משקל עד 58 ק"ג, זכה היום (שבת) במדליית הזהב באליפות ארה”ב הפתוחה בטאקוונדו. 

בדרכו לזהב גבר יסעור ברבע הגמר על מתמודד מארגנטינה, בחצי הגמר ניצח יריב מברזיל ובגמר ניצח בשני סיבובים את המתמודד מטורקיה, אותו ניצח גם בגמר המשחקים הפראלימפים בפאריס 2024.

עדנאן מילאד, שפספס מדליה בפריז בשניות ספורות, זכה במדליית הארד בקטגורית משקל עד 63 ק”ג. מילאד ניצח ברבע הגמר מתמודד מיפן, אך הפסיד בחצי הגמר למתמודד הטורקי. יסעור ומילאד הם חניכיו של המאמן יחיעם שרעבי.

עדנאן מילאד (Carlos Hernández)עדנאן מילאד (Carlos Hernández)

התחרות היום התקיימה לראשונה בשיטה הזהה לזו של הטאקוונדו האולימפי: הטוב משלוש מערכות. השיטה החדשה יצרה קצב גבוה ומתח רב והביאה גישה דינמית יותר לזירה.

