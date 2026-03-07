במשחקו ה-7 ביורוליג: אנגולה נבחר לשחקן המחזור

בראיין אנגולה קיבל את הזדמנות חייו כאשר המצב הקשה של וילרבאן גרם לה לפעול מבחינת רכש באמצע העונה, והגארד הקולומביאני לקח את ההזדמנות בשתי ידיים. השיא הגיע אתמול (שישי) כאשר הוא כיכב בגדול בניצחון של קבוצתו 88:91 על אנדולו אפס.

אקס הפועל תל אביב רשם לא פחות מ-26 נקודות לצד ארבעה ריבאונדים ושני אסיסטים, כשבסך הכל רשם מדד של 28. כל זאת יש לציין במשחקו השביעי בלבד אי פעם במסגרת היורוליג, וכשהוא בכללי מספק הופעות טובות מאז שהגיע לצרפתים.

ההופעה הזו נגד אנדולו אפס, שהובילה כאמור לניצחון של וילרבאן, סידרה לברייאן אנגולה את תואר מצטיין המחזור ה-30 ביורוליג. משחק לפני כן, אנגולה 15 נקודות נגד דובאי, ויש לו גם משחק של 23 נקודות לפני כמה מחזורים נגד מילאנו, ועוד משחק של 15 נק’ נגד בולוניה.