אלכסנדר סורלות' עם הכדור (IMAGO) אלכסנדר סורלות' עם הכדור (IMAGO)

ממש לפני כמה ימים אתלטיקו מדריד גברה על ברצלונה בסיכום שני המפגשים, ריאל סוסיאדד עשתה את אותו הדבר נגד אתלטיק בילבאו והשתיים קבעו דייט מסקרן במיוחד בגמר גביע המלך. בינתיים, הן עורכות פרומו בשעה זו כאשר הקולצ’ונרוס מארחים את הבאסקים במסגרת המחזור ה-27 בליגה הספרדית.

חניכיו של דייגו סימאונה נכנעו 3:0 לבארסה באמצע השבוע, אבל ה-0:4 הגדול השלים עלייה לגמר הגביע. בליגה, אתלטיקו במקום השלישי ואם תצבור שלוש נקודות כעת, היא תגיע ל-54 נקודות ותתקרב לפחות באופן זמני למרחק עשר נקודות מברצלונה, ולא באופן זמני לתשע נקודות מריאל מדריד.

אגב, הקולצ’ונרוס ברצף טוב של שני ניצחונות בלה ליגה. מהצד השני, סוסיאדד נמצאת במקום התשיעי בליגה ועדיין חולמת על מקום באירופה גם דרך הליגה, למקרה שהיא לא תזכה בגביע. הבאסקים עצרו רצף של שני משחקים ללא ניצחון במחזור הקודם עם 0:1 על מיורקה.

שני הצדדים כבר נפגשו במסגרת הליגה הספרדית העונה, במסגרת הסיבוב הראשון. במפגש ההוא, שהתקיים באנואטה של ריאל סוסיאדד, הקבוצות נפרדו בחלוקת נקודות אחרי 1:1. אלכסנדר סורלות’ כבש ראשון עבור אתלטיקו, אבל גונסאלו גדש חתם את תוצאת המשחק כעבור חמש דקות, בדקה ה-55.