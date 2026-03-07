מערכת ONE
|
07/03/2026 19:30
אלכסנדר סורלות' עם הכדור (IMAGO)
ממש לפני כמה ימים אתלטיקו מדריד גברה על ברצלונה בסיכום שני המפגשים, ריאל סוסיאדד עשתה את אותו הדבר נגד אתלטיק בילבאו והשתיים קבעו דייט מסקרן במיוחד בגמר גביע המלך. בינתיים, הן עורכות פרומו בשעה זו כאשר הקולצ’ונרוס מארחים את הבאסקים במסגרת המחזור ה-27 בליגה הספרדית.
חניכיו של דייגו סימאונה נכנעו 3:0 לבארסה באמצע השבוע, אבל ה-0:4 הגדול השלים עלייה לגמר הגביע. בליגה, אתלטיקו במקום השלישי ואם תצבור שלוש נקודות כעת, היא תגיע ל-54 נקודות ותתקרב לפחות באופן זמני למרחק עשר נקודות מברצלונה, ולא באופן זמני לתשע נקודות מריאל מדריד.
אגב, הקולצ’ונרוס ברצף טוב של שני ניצחונות בלה ליגה. מהצד השני, סוסיאדד נמצאת במקום התשיעי בליגה ועדיין חולמת על מקום באירופה גם דרך הליגה, למקרה שהיא לא תזכה בגביע. הבאסקים עצרו רצף של שני משחקים ללא ניצחון במחזור הקודם עם 0:1 על מיורקה.
שני הצדדים כבר נפגשו במסגרת הליגה הספרדית העונה, במסגרת הסיבוב הראשון. במפגש ההוא, שהתקיים באנואטה של ריאל סוסיאדד, הקבוצות נפרדו בחלוקת נקודות אחרי 1:1. אלכסנדר סורלות’ כבש ראשון עבור אתלטיקו, אבל גונסאלו גדש חתם את תוצאת המשחק כעבור חמש דקות, בדקה ה-55.
מחצית ראשונה
-
'45+6
- רגע לפני הירידה למחצית, סוצ'יץ’ ניסה להפתיע את אובלק מרחוק, אך הסלובני קלט את הכדור
-
'43
- מתאו רוג’רי העביר רוחב נהדר אל עבר סורלות’, אך הנורבגי פגש לא טוב את הכדור ובעט אותו מעל השער
-
'40
- ברדק ברחבת סוסיאדד, לוקמן ואלמאדה נלחמו והצליחו להעביר את הכדור לקוקה, שבעט חלש אל ידיו של רמירו
-
'35
- אחרי פתיחת משחק נהדרת, המשחק במטרופוליטנו נרגע. אתלטיקו שולטת במשחק אך לא מצליחה להגיע למצבים ממשיים לעבר השער
-
'20
- דויד האנקו קיבל את הכרטיס הצהוב לאחר עבירה מאחור על לוקה סוציץ’
-
'10
- איזה קצב מדהים במטרופוליטנו! אדמולה לוקמן מצא את רודריגו מנדוסה חופשי לחלוטין בצד הימני, הקשר העביר רוחב טוב אך לא היה מי שידחוף את הכדור פנימה
-
'9
- שער! ריאל סוסיאדד השוותה ל-1:1: התקפה מהאגף השמאלי הגיעה אל לוקה סוצ'יץ’, הקשר מצא את קרלוס סולר, שהפציץ את החיבורים הקרובים ולא השאיר סיכוי ליאן אובלק
-
'5
- שער! אתלטיקו מדריד עלתה ל-0:1: כדור חוץ מהאגף הימני הגיע אל חוסה מריה חימנס, הבלם נגח אל מרכז הרחבה וסורלות’ כבש בנגיעה נפלאה לרשת העליונה
-
'3
- איום ראשון של אתלטיקו, סורלות’ קיבל את הכדור במרכז הרחבה, אך שחרר בעיטה חלשה שלא הכניעה את אלכס רמירו
-
'1
- השופט אדריאן קורדרו וגה שרק לפתיחה! המשחק המסקרן יצא לדרך