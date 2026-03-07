יום שבת, 07.03.2026 שעה 20:38
יום שבת, 07/03/2026, 19:30אצטדיון מטרופוליטנוליגה ספרדית - מחזור 27
ריאל סוסיאדד
מחצית
1 1
שופט: אדריאן קורדרו וגה
אתלטיקו מדריד
ליגה ספרדית 25-26
6426-7126ברצלונה1
6323-5627ריאל מדריד2
5123-4326אתלטיקו מדריד3
5131-4826ויאריאל4
4332-4226בטיס5
4030-3727סלטה ויגו6
3639-3326אספניול7
3538-3826ריאל סוסיאדד8
3536-3026אתלטיק בילבאו9
3432-3227אוססונה10
3229-2126חטאפה11
3143-2827ג'ירונה12
3032-2626ראיו וייקאנו13
3041-3426סביליה14
2939-2726ולנסיה15
2734-2326אלאבס16
2639-3426אלצ'ה17
2544-3127מיורקה18
2245-2927לבאנטה19
1743-1626אוביידו20
אלכסנדר סורלות' עם הכדור (IMAGO)
אלכסנדר סורלות' עם הכדור (IMAGO)

ממש לפני כמה ימים אתלטיקו מדריד גברה על ברצלונה בסיכום שני המפגשים, ריאל סוסיאדד עשתה את אותו הדבר נגד אתלטיק בילבאו והשתיים קבעו דייט מסקרן במיוחד בגמר גביע המלך. בינתיים, הן עורכות פרומו בשעה זו כאשר הקולצ’ונרוס מארחים את הבאסקים במסגרת המחזור ה-27 בליגה הספרדית.

חניכיו של דייגו סימאונה נכנעו 3:0 לבארסה באמצע השבוע, אבל ה-0:4 הגדול השלים עלייה לגמר הגביע. בליגה, אתלטיקו במקום השלישי ואם תצבור שלוש נקודות כעת, היא תגיע ל-54 נקודות ותתקרב לפחות באופן זמני למרחק עשר נקודות מברצלונה, ולא באופן זמני לתשע נקודות מריאל מדריד.

אגב, הקולצ’ונרוס ברצף טוב של שני ניצחונות בלה ליגה. מהצד השני, סוסיאדד נמצאת במקום התשיעי בליגה ועדיין חולמת על מקום באירופה גם דרך הליגה, למקרה שהיא לא תזכה בגביע. הבאסקים עצרו רצף של שני משחקים ללא ניצחון במחזור הקודם עם 0:1 על מיורקה.

שני הצדדים כבר נפגשו במסגרת הליגה הספרדית העונה, במסגרת הסיבוב הראשון. במפגש ההוא, שהתקיים באנואטה של ריאל סוסיאדד, הקבוצות נפרדו בחלוקת נקודות אחרי 1:1. אלכסנדר סורלות’ כבש ראשון עבור אתלטיקו, אבל גונסאלו גדש חתם את תוצאת המשחק כעבור חמש דקות, בדקה ה-55.

מחצית ראשונה
  • '45+6
  • החמצה
  • רגע לפני הירידה למחצית, סוצ'יץ’ ניסה להפתיע את אובלק מרחוק, אך הסלובני קלט את הכדור
אלכסנדר סורלות' עם הכדור (IMAGO)אלכסנדר סורלות' עם הכדור (IMAGO)
אדמולה לוקמן במאבק על הכדור (IMAGO)אדמולה לוקמן במאבק על הכדור (IMAGO)
  • '43
  • החמצה
  • מתאו רוג’רי העביר רוחב נהדר אל עבר סורלות’, אך הנורבגי פגש לא טוב את הכדור ובעט אותו מעל השער
  • '40
  • החמצה
  • ברדק ברחבת סוסיאדד, לוקמן ואלמאדה נלחמו והצליחו להעביר את הכדור לקוקה, שבעט חלש אל ידיו של רמירו
חוליאן אלברס על הספסל (IMAGO)חוליאן אלברס על הספסל (IMAGO)
  • '35
  • אחר
  • אחרי פתיחת משחק נהדרת, המשחק במטרופוליטנו נרגע. אתלטיקו שולטת במשחק אך לא מצליחה להגיע למצבים ממשיים לעבר השער
דויד הנקו עם הכדור (IMAGO)דויד הנקו עם הכדור (IMAGO)
קהל אתלטיקו מדריד (IMAGO)קהל אתלטיקו מדריד (IMAGO)
  • '20
  • כרטיס צהוב
  • דויד האנקו קיבל את הכרטיס הצהוב לאחר עבירה מאחור על לוקה סוציץ’
אנטואן גריזמן על הספסל (רויטרס)אנטואן גריזמן על הספסל (רויטרס)
דייגו סימאונה (רויטרס)דייגו סימאונה (רויטרס)
  • '10
  • החמצה
  • איזה קצב מדהים במטרופוליטנו! אדמולה לוקמן מצא את רודריגו מנדוסה חופשי לחלוטין בצד הימני, הקשר העביר רוחב טוב אך לא היה מי שידחוף את הכדור פנימה
שחקני ריאל סוסיאדד חוגגים (IMAGO)שחקני ריאל סוסיאדד חוגגים (IMAGO)
קרלוס סולר חוגג (IMAGO)קרלוס סולר חוגג (IMAGO)
  • '9
  • שער
  • שער! ריאל סוסיאדד השוותה ל-1:1: התקפה מהאגף השמאלי הגיעה אל לוקה סוצ'יץ’, הקשר מצא את קרלוס סולר, שהפציץ את החיבורים הקרובים ולא השאיר סיכוי ליאן אובלק
שחקני אתלטיקו מדריד חוגגים (IMAGO)שחקני אתלטיקו מדריד חוגגים (IMAGO)
אלכסנדר סורלות' חוגג (רויטרס)אלכסנדר סורלות' חוגג (רויטרס)
  • '5
  • שער
  • שער! אתלטיקו מדריד עלתה ל-0:1: כדור חוץ מהאגף הימני הגיע אל חוסה מריה חימנס, הבלם נגח אל מרכז הרחבה וסורלות’ כבש בנגיעה נפלאה לרשת העליונה
נאוהל מולינה במאבק (IMAGO)נאוהל מולינה במאבק (IMAGO)
  • '3
  • החמצה
  • איום ראשון של אתלטיקו, סורלות’ קיבל את הכדור במרכז הרחבה, אך שחרר בעיטה חלשה שלא הכניעה את אלכס רמירו
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט אדריאן קורדרו וגה שרק לפתיחה! המשחק המסקרן יצא לדרך
יאן אובלאק מתחמם, יעבוד קשה? (IMAGO)יאן אובלק מתחמם, יעבוד קשה? (IMAGO)
אלכסנדר סורלות' לפני הפתיחה, יכבוש היום? (IMAGO)אלכסנדר סורלות' לפני הפתיחה, יכבוש היום? (IMAGO)
קוקה בחימום (IMAGO)קוקה בחימום (IMAGO)
RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



