סנטוס: לגור בישראל זה מדהים. הים, האוכל, הכל

הבלגרד ארנה היה מלא עד אפס מקום במשחק היורוליג בין הכוכב האדום בלגרד לבאיירן מינכן במסגרת המחזור ה-30. ביציעים נצפו גם כמה אורחים מיוחדים בדמות שחקני מכבי תל אביב לוני ווקר, מרסיו סנטוס ו-וויל ריימן, שישבו מאחורי הסל.

סנטוס שיתף בתחושותיו לאחר המשחק ואמר לאתר ‘מרידיאן’ הסרבי: “זה היה משחק מצוין עם קצב גבוה והרבה אנרגיה. הייתה הגנה חזקה והרבה מגע פיזי. קצת הופתעתי מהתוצאה, אבל במשחקים כאלה הכול 50-50. תמיד קשה לשחק בסרביה, לא משנה מי היריבה”.

לסנטר הברזילאי הייתה גם סיבה אישית להגיע לאולם. חברו הטוב, רכז הכוכב האדום בלגרד, יאגו דוס סנטוס: “יאגו הוא חבר טוב מאוד שלי. שיחקנו יחד בנבחרת וגם אחד נגד השני. הוא כמו אח בשבילי”, סיפר.

סנטוס: “לגור בישראל זה מדהים”

כזכור, מכבי תל אביב מארחת את משחקי הבית שלה ביורוליג בבלגרד להמשך העונה בשל המצב הביטחוני בישראל. הצהובים חזרו לבירה הסרבית, לאחר שכבר השתמשו בה כבית זמני גם בעבר ובתחילת העונה.

“הקבוצה עובדת טוב, כבר חודשיים כולם מאוד מרוכזים. אנחנו נותנים את המקסימום בכל יום כדי להשתפר ולסיים את העונה בצורה הטובה ביותר”, שיתף סנטוס.

על ישראל: “יהיה קשה עכשיו לא להיות בבית, האוהדים עזרו לנו המון. לגור בישראל זה מדהים. הים, האוכל, האוהדים, כל אלו מאוד עזרו לנו. כעת נראה איך הדברים יעבדו כשחזרנו לסרביה”.