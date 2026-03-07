יום שבת, 07.03.2026 שעה 16:48
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
74%6692-713261דטרויט פיסטונס
68%6709-724963בוסטון סלטיקס
64%6977-736964ניו יורק ניקס
60%7247-746763קליבלנד קאבלירס
56%7101-716663טורונטו ראפטורס
54%6760-678659אורלנדו מג'יק
54%7267-724563פילדלפיה 76'
51%7403-740863אטלנטה הוקס
51%7286-757165שארלוט הורנטס
49%7610-773865מיאמי היט
44%7037-676761מילווקי באקס
44%7626-741064שיקגו בולס
26%7172-667562ברוקלין נטס
26%7443-684461וושינגטון וויזארדס
25%7612-705163אינדיאנה פייסרס
 מערב 
75%6914-750564אוקלהומה ת'אנדר
74%6780-722361סן אנטוניו ספרס
66%6810-716262יוסטון רוקטס
62%7531-775265דנבר נאגטס
61%7375-760564מינסוטה טימברוולבס
58%6858-696762פיניקס סאנס
55%7361-731264לוס אנג'לס לייקרס
54%7173-729263גולדן סטייט ווריורס
49%6749-679561לוס אנג'לס קליפרס
45%7575-739964פורטלנד בלייזרס
37%7321-712763דאלאס מאבריקס
34%7367-716462ממפיס גריזליס
32%7580-726763ניו אורלינס פליקנס
30%7889-747163יוטה ג'אז
23%7746-708764סקרמנטו קינגס

זאק לואו ביקר: אבדיה כל הזמן מתבכיין לשופטים

הפרשן הבכיר דיבר על הישראלי והביע את סלידתו: "בדומה לדונצ'יץ', אני לא נהנה מהמופע של אבדיה השנה". בתקשורת המקומית הגנו: "צריך להמשיך ככה"

דני אבדיה מנסה לחדור לסל (רויטרס)
דני אבדיה מנסה לחדור לסל (רויטרס)

דני אבדיה חווה עונה נפלאה ב-NBA שבה הפך לשחקן בולט בפורטלנד טרייל בלייזרס ואף הגיע לרגע שיא כשנבחר לאולסטאר, אך נראה שלא כולם מתלהבים. הפרשן הבכיר זאק לואו דיבר על הישראלי, והכניס אותו לרשימה של השחקנים שבהם הוא לא נהנה לצפות.

“בדומה ללוקה דונצ’יץ’, אני לא ממש נהניתי מהמופע של דני אבדיה השנה. אלה הרבה ניסיונות לסחוט עבירות… אולי לא ניסיונות, אבל הוא סוחט הרבה עבירות, והוא כל הזמן מתבכיין לשופטים”.

לואו הסביר את המגמה שהוא רואה: “זה הפך לפזמון חוזר בקרב אוהדי NBA ניטרליים בנוגע לקלעי העונשין המובילים בליגה; שיי גילג’ס אלכסנדר, לוקה דונצ’יץ’, ג’יימס הארדן, ג’יילן ברונסון, ולאחרונה גם אבדיה, כולם זכו לתווית של ‘ציידי עבירות’ (foul baiters)”.

דני אבדיה, חלק מדני אבדיה, חלק מ'ציידי העבירות' (רויטרס)

נתון זריקות העונשין והטענות בתקשורת המקומית

דני אבדיה באמת זורק הרבה מקו העונשין, שני בליגה ללוקה דונצ’יץ’, כשהדבר לא בהכרח נובע מניסיון לסחוט עבירות אלא מצורת המשחק האגרסיבית שלו בחדירות לכיוון הטבעת.

בתקשורת המקומית של פורטלנד נטען כי “אבדיה אכן מקבל עדיפות בשריקות, לא בטוח למה זה המקרה, אבל זה נראה שהוא מקבל תגמול על המאמץ שלו לעיתים קרובות יותר אפילו משאר ‘ציידי עבירות’”.

למרות זאת, באתר “rip city project” הגנו על הישראלי: “שלושה דברים יכולים להיות נכונים בו-זמנית: אבדיה הוא שחקן כדורסל נהדר גם בלי היכולת שלו לסחוט עבירות, אבל המיומנות הזו היא מה שהופך אותו לכוכב. לכן, כל עוד החוקים הם מה שהם, הוא בהחלט צריך להמשיך לשחק בדיוק ככה. מצד שני, זה לא אסתטי לצפות בבחור ששורקים עליו לעבירה עשר פעמים במשחק, והסלידה של זאק לואו מכך היא גם מובנת”.

