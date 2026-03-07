זאק לואו ביקר: אבדיה כל הזמן מתבכיין לשופטים

דני אבדיה חווה עונה נפלאה ב-NBA שבה הפך לשחקן בולט בפורטלנד טרייל בלייזרס ואף הגיע לרגע שיא כשנבחר לאולסטאר, אך נראה שלא כולם מתלהבים. הפרשן הבכיר זאק לואו דיבר על הישראלי, והכניס אותו לרשימה של השחקנים שבהם הוא לא נהנה לצפות.

“בדומה ללוקה דונצ’יץ’, אני לא ממש נהניתי מהמופע של דני אבדיה השנה. אלה הרבה ניסיונות לסחוט עבירות… אולי לא ניסיונות, אבל הוא סוחט הרבה עבירות, והוא כל הזמן מתבכיין לשופטים”.

לואו הסביר את המגמה שהוא רואה: “זה הפך לפזמון חוזר בקרב אוהדי NBA ניטרליים בנוגע לקלעי העונשין המובילים בליגה; שיי גילג’ס אלכסנדר, לוקה דונצ’יץ’, ג’יימס הארדן, ג’יילן ברונסון, ולאחרונה גם אבדיה, כולם זכו לתווית של ‘ציידי עבירות’ (foul baiters)”.

דני אבדיה, חלק מ'ציידי העבירות' (רויטרס)

נתון זריקות העונשין והטענות בתקשורת המקומית

דני אבדיה באמת זורק הרבה מקו העונשין, שני בליגה ללוקה דונצ’יץ’, כשהדבר לא בהכרח נובע מניסיון לסחוט עבירות אלא מצורת המשחק האגרסיבית שלו בחדירות לכיוון הטבעת.

בתקשורת המקומית של פורטלנד נטען כי “אבדיה אכן מקבל עדיפות בשריקות, לא בטוח למה זה המקרה, אבל זה נראה שהוא מקבל תגמול על המאמץ שלו לעיתים קרובות יותר אפילו משאר ‘ציידי עבירות’”.

למרות זאת, באתר “rip city project” הגנו על הישראלי: “שלושה דברים יכולים להיות נכונים בו-זמנית: אבדיה הוא שחקן כדורסל נהדר גם בלי היכולת שלו לסחוט עבירות, אבל המיומנות הזו היא מה שהופך אותו לכוכב. לכן, כל עוד החוקים הם מה שהם, הוא בהחלט צריך להמשיך לשחק בדיוק ככה. מצד שני, זה לא אסתטי לצפות בבחור ששורקים עליו לעבירה עשר פעמים במשחק, והסלידה של זאק לואו מכך היא גם מובנת”.