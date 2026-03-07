הושעה מ-12 משחקים בגלל הערות סקסיטיות

סערה בכדורגל הברזילאי: בית הדין הספורטיבי של מדינת סאו פאולו השעה את בלם רד בול ברגאנטינו, גוסטבו מארקס, ל-12 משחקים בעקבות אמירות סקסיסטיות נגד השופטת דיאן מוניז.

האירוע התרחש לאחר ההפסד 2:1 של ברגאנטינו לסאו פאולו בליגת מדינת סאו פאולו ב-21 בפברואר. בית הדין הספורטיבי של המדינה קבע כי השחקן הפר סעיפים הנוגעים לאפליה ופגיעה בכבוד במסגרת קוד הצדק הספורטיבי הברזילאי. בנוסף להשעיה, הוטל עליו קנס של 30 אלף ריאל ברזילאי (כ-5,700 דולר).

עם זאת, ההשעיה חלה רק על מפעלים המנוהלים על ידי התאחדות הכדורגל של מדינת סאו פאולו, ולכן לא תמנע מהבלם בן ה-24 לשחק בליגה הברזילאית או בגביע. אגב, מארקס משחק בברגאנטינו בהשאלה מבנפיקה.

זה מה שהוביל לעונש

אז מה בדיוק הוביל לעונש של מארקס? בראיון לאחר המשחק מתח השחקן ביקורת חריפה על עצם שיבוצה של השופטת: “אני חושב שההתאחדות של סאו פאולו צריכה להסתכל על משחק בגודל כזה ולא למנות שופטת. עם כל הכבוד לנשים בעולם - אני נשוי ויש לי גם אמא - אני מצטער אם אני אומר משהו רע על נשים, אבל אני לא חושב שיש לה את היכולת לשפוט משחק כזה”.

דיאן מוניז (IMAGO)

הדברים עוררו ביקורת חריפה וברגאנטינו עצמה התנערה מהאמירות. המועדון הודיע כי “שום דבר לא מצדיק את הדברים שנאמרו”, השעה את השחקן מהסגל למשחק הבא מול סאו פאולו והטיל עליו קנס נוסף של 50 אחוז משכרו.

בהמשך חזר בו מארקס מדבריו והתנצל בפומבי בפני השופטת והנשים בכלל:

“אני כאן שוב כדי לבקש סליחה מהשופטת ומהעוזרת שלה. אני מתנצל בפני נשים בכל העולם וגם כאן בברזיל. אמרתי דברים שלא הייתי צריך לומר באותו רגע על דיאן”.

הבלם הוסיף: “ניגשתי אליה אחרי המשחק כדי להתנצל, וגם לעוזרת שלה. אני עצוב ומאוכזב. אשתי כבר נזפה בי וגם אמא שלי. אני רק רוצה להגיד סליחה. אני בן אדם, ובני אדם עושים טעויות”.