חתיכת טיל: הדשא הסינטטי ב'שפירא' נתניה נפגע

לא נעים. משטח הדשא הסינטטי ב'שפירא' נתניה נפגע לאחר שיירוט טיל איראני מעל שמי מרכז הארץ הוריד חלקי טיל על אחד מהמגרשים המאכלסים בדרך כלל את מחלקת הנוער של מכבי נתניה. חלקי הטיל נמצאו היום (שבת) במגרש, כשחלק מהדשא הסינטטי נפגם. המשטרה ואנשי פיקוד העורף הגיעו למתחם על מנת לאסוף את חלקי הטיל ולהשאיר האזור סטרילי.

כבר מחר (ראשון), כך מציין ל-ONE ראובן אוחיון, מנהל מגרשי הכדורגל בנתניה, מטעם החברה לפנאי וספורט, תגיעה החברה המטפלת במשטחי הדשא הסינטטי על מנת לתקן את המפגע ולהביא את כר הדשא הסינטטי 'שפירא' בתניה לכדי שלמות ולכדי כך שאפשר יהיה לחזור ולהתאמן בו ובקרוב, מי יודע, גם לשחק בו כדורגל, כמו לפני כשבועיים.

הטיל האיראני בנתניה (ראובן אוחיון)

שברי טיל ב'שפירא' (באדיבות ראובן אוחיון)

ללא נפגעים

יש לציין כי באירוע לא היו נפגעים בנפש, אלא אך ורק בכר הדשא הסינטטי. ראובן קיבל הבשורה לאחר שקיבל טלפון מהמשטרה בכדי שיגיע למתחם, כשאף לקח מספר תמונות וצילם וידאו שהגיע גם לידי ONE. אין ספק כי מדובר באירוע לא נעים, כשחשוב לזכור להקפיד ולהישמע להוראות והנחיות פיקוד העורף.