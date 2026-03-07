היורש של רודיק? ציון דרך מרשים ללרנר טיין

עולם הטניס האמריקאי מחכה כבר למעלה משני עשורים ליורש האמיתי, ונראה כי התקוות החדשות מתרכזות סביב שם אחד חם במיוחד: לרנר טיין. הטניסאי בן ה-20 רשם הלילה הישג היסטורי באינדיאן וולס, כאשר גבר בסיבוב השני על אדם וולטון האוסטרלי בשתי מערכות צמודות שהוכרעו בשוברי שוויון, 6:7(3), 6:7(8).

מעבר להעפלה לסיבוב השלישי בטורניר היוקרתי שנערך במגרש הביתי שלו בקליפורניה, הניצחון הזה סימן ציון דרך משמעותי בקריירה המתפתחת של טיין. הוא הפך לאמריקאי הצעיר ביותר שמגיע ל-50 ניצחונות בטורנירי ATP מאז אנדי רודיק האגדי עשה זאת בינואר 2002. טיין, המדורג 25 בטורניר, עשה זאת בגיל 20 ושלושה חודשים בלבד, כשהוא מקדים שמות כמו טיילור פריץ וסם קוורי.

לרנר טיין חובט בכדור (רויטרס)

הדרך לניצחון ה-50 לא הייתה קלה. במשחק עיקש מול וולטון, טיין נאלץ לחזור מפיגור בשובר השוויון הראשון ולהציל נקודות מערכה בשובר השוויון השני, לפני שהבטיח את הניצחון עם ווינר נהדר. "זה אומר המון עבורי", אמר טיין בסיום המשחק. "זה טורניר שתמיד רציתי להצליח בו, במיוחד בתור מי שגדל בקליפורניה. להשיג כאן את הניצחון הראשון שלי באינדיאן וולס זה רגע מיוחד".

הפריצה של טיין לא הגיעה משום מקום. השנה האחרונה הייתה חלומית עבור הכישרון הצעיר, שזכה בטורניר "הדור הבא" היוקרתי במילאנו, הניף תואר ATP ראשון במץ, ורשם ניצחונות יוקרתיים על שחקני טופ-10 כמו דנייל מדבדב (באליפות אוסטרליה ובבייג'ינג) ואלכסנדר זברב. הקולגות לסבב כבר מסמנים אותו כדבר הגדול הבא. סם קוורי, טניסאי העבר האמריקאי, סיפר כי בשיחות סגורות כוכבים כמו בן שלטון וטומי פול מודים שטיין הוא "בשקט, הטוב מכולנו".

כעת, הקהל באינדיאן וולס יקבל את המנה העיקרית לה ציפה: דרבי אמריקאי מסקרן בסיבוב השלישי בין טיין לבין בן שלטון, המדורג 8 בעולם. שלטון העפיל לשלב הבא לאחר קרב התשה משלו מול ריילי אופלקה, שהסתיים בתוצאה 6:7(3), 7:6(4), 3:6. המפגש בין השניים יציג ניגוד סגנונות קלאסי – ההגשות האימתניות של שלטון מול יכולת ההחזרה והחוכמה של טיין. במפגש הקודם והיחיד ביניהם, שנערך על הדשא במאיורקה, ידו של טיין הייתה על העליונה.

הטניס הגברי בארה"ב נמצא בבצורת של תארי גראנד סלאם מאז הזכייה של רודיק ב-2003. בעוד שטיין מודה שהלחץ קיים, הוא מעדיף להתמקד בהתקדמות האישית שלו. אם יצליח לגבור על שלטון בבמה המרכזית של המאסטרס בקליפורניה, השאלה "האם הוא האחד?" תהפוך רועשת הרבה יותר.