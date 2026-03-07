יום שבת, 07.03.2026 שעה 14:13
כדורגל ישראלי

"השער שאזכור כל חיי? הצמד בנבחרת או אינטר"

בן שהר ענה לשאלות עוקביו באינסטגרם על התקופה ששיחק בחו"ל ("לקחתי כל משבר כמשהו חיובי"), ההבדלים הגדולים בתנאים ובאיזו זכייה בגביע הכי התרגש

|
שחקני ב
שחקני ב"ש חוגגים את שער הניצחון של שהר (איתי כהן)

הקריירה המרשימה של בן שהר הביאה אותו למקומות רבים, לאחר שהתחיל בצ’לסי, עבר במספר קבוצות באנגליה, שיחק באספניול ובהרטה ברלין, בנבחרת ישראל וכמובן שיחק במספר קבוצות בליגת העל, בין היתר הפועל תל אביב, הפועל באר שבע ומכבי חיפה. החלוץ פתח אופציה לשאלות/תשובות בעמוד האינסטגרם שלו, וסיפק מספר זיכרונות מעניינים ממהלך הקריירה.

איזה גול שלך תזכור לכל החיים?

“אני חושב שהיו כמה גולים משמעותיים, כמובן הגול מול אינטר ב-2:3, הצמד בכורה שלי בגיל 17; הייתי השחקן הצעיר ביותר לכבוש צמד בנבחרת ישראל נגד אסטוניה. הגול בנבחרת הצעירה נגד צרפת שעזר להעפיל לאליפות אירופה, הגול בליגת האלופות עם הפועל ת”א נגד ליון. אז יש כמה רגעים. אם לבחור אחד, זה או הצמד בנבחרת או אינטר”.

כששיחקת בחו”ל היה רגע שנשברת?

“אני חושב שבתקופה בחו”ל היו כמה רגעי משבר, גם התאקלמות במדינה חדשה כי עברתי כמה מדינות. אני חושב שבגיל 18 הושאלתי מצ’לסי לפורטסמות’ ולא שיחקתי כל תקופת ההשאלה שם, זאת הייתה קבוצת פרמייר ליג טובה, אתה מתחיל מאוד גבוה בצ’לסי ונבחרת ישראל וכולם מדברים עלייך ופתאום לא לשחק. אבל עבדתי מאוד קשה בתקופה הזאת, לקחתי כל משבר כמשהו חיובי”.

בן שהר במדי צבן שהר במדי צ'לסי (IMAGO)

בתור אחד ששיחק גם בחו”ל וגם בארץ, מה השוני בין העולמות?

“תלוי איפה אתה נמצא, אבל במקומות שהייתי זה התנאים המשמעותיים שאתה מקבל, אם זה ברמת התזונה שיש לך תפריט קבוע ושף, ועשרות מגרשים, יש לך מאמן כוח ומאמן פילאטיס. עניין המשמעת מאוד חשוב בחו”ל, הגישה למקצוע מגיל קטן, מלמדים אותך איך להיות כדורגלן וספורטאי”.

על איזו נקודה בקריירה שלך אתה יכול להצביע ולומר שזו הייתה נקודת המפנה שבה הפכת לשחקן מצליח?

“אני לא יכול לשים נקודה ספציפית על איפה הפכתי לשחקן מצליח, הכל עניין של תהליך. קריירה היא ארוכה ורצופת מכשולים, יש הרבה עליות וירידות, היו רגעים שאני פתאום לא בסגל גם בארץ וגם בחו”ל ועבודה קשה הפכה אותי למה שאני”.

באיזו זכייה הכי התרגשת מבין ה-4 בגביע המדינה?

“קשה להגיד מה הכי מרגש, הזכייה עם ב”ש זאת הייתה שנה פחות טובה ועדיין לקחנו את הגביע, גם יצא לי לכבוש בגמר. לתת גביע למכבי פתח תקווה אחרי 72 שנה זה משהו מדהים. וגם עם הפועל תל אביב כשאתה ילד בן 20, זה מאוד מרגש כל גביע בזכות עצמו”.

בן שהר, "לתת גביע למכבי פ"ת אחרי 72 שנה זה משהו מדהים" (חגי מיכאלי)בן שהר, "לתת גביע למכבי פ"ת אחרי 72 שנה זה משהו מדהים" (חגי מיכאלי)

קבוצה שהיית רוצה לשחק בה במהלך הקריירה ולא יצא לך

“ברוך ה’ התברכתי לשחק במועדונים מאוד גדולים בארץ וגם בחו”ל, אני מאוד מסופק מהדבר הזה, אין לי רצון אישי לשחקן במקום מסוים”.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */