פחות כוכבים, יותר פיטארץ': זה מה שריאל צריכה

אחד השמות שגנבו את ההצגה אמש (שישי) בניצחון של ריאל מדריד על סלטה ויגו לא היה כוכב נוצץ או רכש יקר, אלא דווקא קשר צעיר ממחלקת הנוער: טיאגו פיטארץ'. בתוך קבוצה שסבלה העונה מחוסר יציבות ומסגל חסר, הופעתו של בן ה-18 נתנה ללבנים משהו אחר לגמרי, אנרגיה, רעב ומשחק ללא פחד.

במשך הדקות שבהן היה על המגרש, פיטארץ' היה משב רוח רענן. בזמן ששחקנים אחרים התקשו למצוא את עצמם, הקשר הצעיר הביא איתו אינטנסיביות גבוהה, לחץ מתמיד על היריבה ונכונות להיות מעורב בכל מהלך. הוא כל הזמן ביקש את הכדור, עבד ללא הפסקה גם בלי לקבל אותו והראה אופי גם ברגעים שבהם סלטה ניסתה לשלוט במשחק.

יש מי שאפילו רואים בו סמל למה שחסר לריאל מדריד של התקופה האחרונה. פחות כוכבים שלעיתים מתעצלים ומאבדים את הראש ברגע הראשון של קושי, ויותר שחקנים כמו פיטארץ' שמנצלים כל הזדמנות כדי לתת הכל על המגרש. בתוך קבוצה שסבלה לא פעם מחוסר אנרגיה וגישה, הצעיר ממחלקת הנוער הפך לסיפור מרענן.

הלב של מדריד: ואלוורדה מנצח לריאל בתוספת

לא במקרה גם המאמן אלברו ארבלואה מיהר לשבח אותו לאחר המשחק. מבחינתו, מדובר בשחקן שיכול להפוך לחלק חשוב בעתיד של הקבוצה. "טיאגו פיטארץ' מאוד חשוב עבורנו. הוא נתן משחק מדהים, מאוד דינמי, מושך יריבים גם כשהוא לא מקבל את הכדור. הוא ראוי לשבחים על המאמץ שלו ועל הדרך שבה הוא תמיד מבקש את הכדור. אנחנו צריכים שחקנים דינמיים כמוהו", אמר המאמן.

האמון של ארבלואה בפיטארץ' אינו חדש. עוד כשהקשר שיחק בקבוצות הצעירות ובקאסטייה, המאמן כבר ראה בו פוטנציאל מיוחד. כשהתקדם לתפקיד המאמן הראשי של הקבוצה הבוגרת, הוא לא היסס להזמין אותו לסגל, מתוך אמונה שהוא מוכן לאתגר של אחת החולצות התובעניות ביותר בכדורגל העולמי.

מאמן בפיטראץ'. ארבלואה (IMAGO)

הילד מפואנלברדה

פיטארץ', שנולד ב-2007 בפואנלברדה, נחשב לאחד הכישרונות הגדולים שיצאו ממחלקת הנוער של ריאל מדריד בשנים האחרונות. מדובר בקשר מרכזי דינמי שמסוגל לשלוט בקצב המשחק ולחלק מסירות בדיוק גבוה. הוא משחק בשתי הרגליים, אם כי הימנית היא החזקה יותר שלו, ומסוגל גם להגיע לאיומים התקפיים.

במילואי ריאל כבר הספיק להראות את היכולות שלו עם שני שערים ובישול אחד ב-16 הופעות, והוא נחשב למוח של קבוצת המילואים. זה שחקן שיורד לקבל את הכדור בבניית המשחק, יודע למסור במהירות או לעבור שחקנים בדריבל, וגם יודע להצטרף לעומק לרחבה.

הדרך שלו לכדורגל הבכיר הייתה מגוונת. הוא החל את דרכו במחלקת הנוער של אתלטיקו מדריד, עבר בגיל צעיר לחטאפה ובהמשך ללגאנס, שם כבר עלה לקבוצת הנוער הבכירה בעודו בגיל צעיר יותר. בשנת 2023 ריאל מדריד שמה עליו את היד והביאה אותו ללה פבריקה, מחלקת הנוער המפורסמת של המועדון.

ריאל הצליחה לשים את היד על הכישרון. פיטארץ' (IMAGO)

מאז הוא טיפס במהירות דרך כל הדרגים עד שהגיע לקאסטייה, שם הפך לשחקן מרכזי. יחד עם שחקנים כמו ססטרו ומנואל אנחל הוא נחשב לאחד מעמודי התווך של הקבוצה. עבור רבים במועדון, מדובר באחד היהלומים הגדולים ביותר במחלקת הנוער, אולי אפילו הגדול מכולם.

הבמה הגדולה

הפריצה שלו לקבוצה הבוגרת החלה בליגת האלופות, כאשר קיבל דקות במשחק הנוקאאוט מול בנפיקה. עבור שחקן בן 18 בלבד זו הייתה חוויה יוצאת דופן. "זה חלום, זה מרגיש כאילו אתה מרכיב משקפי מציאות מדומה. לא מזמן שיחקתי עם השחקנים האלה בפיפ"א, ועכשיו אני רואה את עצמי שם איתם", אמר לאחר ההופעה הראשונה שלו.

התגובה שלו לאותו מבחן הייתה כל כך חיובית, עד שהמאמן שקל להעניק לו מקום בהרכב גם במשחקים בליגה. הפציעות, העומס בלוח המשחקים והעובדה שהקבוצה חיפשה רענון מקצועי פתחו בפניו את הדלת להזדמנויות נוספות, שהגיעו מול חטאפה וסלטה ויגו.

משתלב בבוגרים. פיטארץ' (IMAGO)

התוכנית של המועדון היא לשלב אותו בהדרגה, צעד אחר צעד. בפיטארץ' רואים לא רק כישרון גדול אלא גם שחקן שיכול להוביל את קישור ריאל מדריד בעתיד. מבחינת רבים במועדון, הוא יכול ללכת בדרך של קשרים גדולים שיצאו מהאקדמיה כמו מיצ'ל, גוטי ואפילו מנולו סאנצ'יס.

במועדון גם מאמינים שהנוכחות של פדריקו ואלוורדה יכולה לעזור לו להתפתח. האורוגוואי כבר עבר תהליך דומה כאשר טוני קרוס סייע לו בתחילת הדרך, וכעת הוא יכול להפוך לדמות שתכוון את פיטארץ' בדרכו בצמרת הכדורגל האירופי.

ישמש כחונך? ואלוורדה (רויטרס)

שני יהלומים

יחד עם פיטארץ', עוד שם שמתחיל לבלוט הוא ססאר פלאסיוס. השחקן בן ה-21, שמתופקד בדרך כלל באגף שמאל, אך מסוגל לשחק גם כחלוץ או קשר התקפי, הוא דוגמה נוספת לפוטנציאל של לה פבריקה. הוא הגיע לריאל מדריד בשנת 2020 לאחר שגדל במחלקת הנוער של נומנסיה וטיפס דרך קבוצות הנוער עד קאסטייה.

פלאסיוס כבר חווה רגעים דרמטיים בקריירה הצעירה שלו. בקיץ 2024 הוא כמעט חתם באתלטיק בילבאו, אך במהלך סיבוב ההכנה בארצות הברית נפצע קשה כאשר קרע את הרצועה הצולבת במשחק מול מילאן. הפציעה השביתה אותו ל-276 ימים, תשעה חודשים ושלושה ימים.

אך מאז שחזר למגרשים הוא חזר לעצמו במהירות. העונה הוא כבר מלך שערי קאסטייה עם 11 שערים ושלושה בישולים, והיכולת הזו הובילה להופעות ראשונות גם בקבוצה הבוגרת.

ססאר פלאסיוס (IMAGO)

ארבלואה רואה בשני השחקנים חלק חשוב מהעתיד של המועדון. הם חתומים עד 2027 והמועדון מאמין בהם מאוד. אחרי שכבר נתן הזדמנות לשחקנים צעירים אחרים, המאמן מתכוון להמשיך לפתוח את הדלת גם עבורם. במילים אחרות, עבור אוהדי ריאל מדריד כדאי לזכור את השמות הללו: טיאגו פיטארץ' ופלאסיוס. שני יהלומים שמתחילים לזרוח, ואולי גם העתיד של המועדון.