כלפון מבהיר: נחדש את הליגה תוך כדי מלחמה

על רקע המתיחות הביטחונית, המלחמה מול איראן וחוסר הוודאות, מנהלת הליגות בכדורגל פועלת במרץ להחזרת שגרת הספורט לישראל. לאחר שפיקוד העורף אישר את חזרת הקבוצות לאימונים תחת מגבלות, יו"ר המנהלת, ארז כלפון, בראיון מיוחד ל-ONE, פורס את המתווה שגובש להחזרת המשחקים, תחילה ללא קהל, מתייחס לסוגיה הבוערת של השחקנים הזרים, ומסביר מדוע עצירת העונה תוביל ל"קטסטרופה כלכלית וספורטיבית".

ארז, הכרזתם על חזרת הקבוצות לאימונים. מה קורה מבחינת ההמשך ומה התגובות שאתה מקבל?

"מיד עם אישור פיקוד העורף החזרנו את הקבוצות לאימונים. חלק חזרו כבר בחמישי, חלק בשישי, וחלק יחזרו ביום ראשון, כמובן לאימונים עם כל השחקנים שנמצאים. השלב הבא, בדיוק כפי שאמרתי לך, הוא שכבר הגשנו בקשה לפיקוד העורף לקבל אישור לחזרת משחקים בשלב הראשון ללא קהל, לפי מתווה 'חרבות ברזל'. המטרה היא שברגע שיתקבל האישור נוכל כמובן לתת לקבוצות כמה ימי היערכות, ואז מיד לחדש את הליגה".

"כדורגל בשעת מלחמה נותן חוסן לאומי ואסקפיזם"

מה היו התגובות של הקבוצות? האם כולן היו מוכנות לחזור או שהיו התנגדויות?

"אני חושב שכולם מבינים את הקו שאני מוביל במהלך כל השנים, כולל ממשבר הקורונה וגם ב'חרבות ברזל': חייבים לחדש את הליגה גם תוך כדי מלחמה. בשלב הראשון, כדי להביא לכך שכל ההכרעות יהיו ספורטיביות על כר הדשא. לאחר מכן, כדי למנוע פגיעה כלכלית בשחקנים, בקבוצות ובכל מי שמתפרנס מהענף הזה. הדבר השלישי הוא שמשחקי כדורגל בשעת מלחמה נותנים חוסן לאומי ואסקפיזם לאוהדים, שיוכלו לראות קצת כדורגל ולא רק חדשות. בסופו של דבר אין ברירה אחרת, נחדש את המשחקים תוך שמירה כמובן על ביטחון השחקנים ובעלי התפקידים, והכול בכפוף להוראות פיקוד העורף".

ארז כלפון (רדאד ג'בארה)

יבואו ויגידו שעדיין יש איום של טילים מאיראן שגורמים לנזק רב. איך שומרים על בטיחות השחקנים באימונים ובדרכים בסיטואציה כזו?

"קודם כל זה נכון, זה לא אידיאלי, אבל אנחנו צריכים לציין שיש לנו זמן כדי להיכנס למקום מוגן לטילים שמגיעים מאיראן. לכן, יש זמן למצוא מרחב מוגן, בטח אם אתה במגרש אימונים או בדרכים. ראינו, חוץ מהמקרה הקשה שהיה בבית שמש, שכל מי שהיה במרחב מוגן שמר על עצמו ולא נפגע, וכך אני מעריך שיהיה גם הפעם. פיקוד העורף החזיר התקהלויות של עד 50 איש. אם נשמרים ושומרים על כל ההנחיות, בדיוק כפי שעשינו בכל 'חרבות ברזל' ובקורונה, כל השחקנים ייצאו בריאים ואני מקווה שכך יהיה גם הפעם".

"להערכתי, מיד אחרי פסח נוכל להחזיר את האוהדים למגרשים"

אני מקבל לא מעט תגובות מאוהדי כדורגל. הייתה לנו עונה נפלאה עד עכשיו מבחינת הקהל שמגיע בהמוניו, והם אומרים שמשחקים בלי קהל זה לא כדורגל.

"אני מסכים, אבל בסוף יש ברירה גרועה וברירה גרועה יותר. אם לא נחדש את הליגה, האוהדים לא יוכלו לראות את הקבוצות. לא נוכל לסיים את הליגה או שנצטרך ללכת לקיצור הליגה, ואז האוהדים יפסידו את מאבקי הפלייאוף המותחים על האליפות, אירופה, הירידות והעלייה מליגה הלאומית.

יציעים ריקים בסמי עופר (עמרי שטיין)

"אנחנו מתחילים בהדרגה. נתחיל ללא קהל את המשחקים הראשונים, אבל אני רוצה להעריך שמיד אחרי פסח נוכל להחזיר את האוהדים למגרשים, ובחלק גדול ממשחקי הפלייאוף הם יוכלו להיות איתנו. זה חלק מניהול סיכונים. ברור שכרגע אי אפשר למלא אצטדיונים, אבל גם אם נתחיל ללא קהל, אני בטוח שתוך שלושה-ארבעה שבועות נוכל לראות את האוהדים חוזרים, לפחות בחלקם”.

"הלו"ז שלנו שונה, חייבים לסיים עד סוף מאי"

במנהלת הכדורסל החליטו לא לחזור לשחק כל עוד יש טילים. להם יש יתרון עליך, הם יכולים למשוך את העונה עד סוף יוני, מה שאתה לא יכול בגלל המונדיאל. אתה חייב לסיים עד סוף מאי.

"אני מכבד את מנהלת הכדורסל, וברור שלוחות הזמנים שלנו שונים. אני חייב לסיים את הליגה עד סוף מאי, כולם מבינים את זה. זאת הסיבה שאנשי משרד הספורט, בראשות השר מיקי זוהר והמנכ"ל כפיר כהן, מסייעים מאוד מול פיקוד העורף בראשות שי קלפר וענת ג'רבי, כדי לאשר את החזרה, כי פשוט אין לנו זמן. אנחנו נמצאים בחודש מרץ וחייבים לחדש את המשחקים בקרוב כדי לקיים את כל הלו"ז.

"הודענו לקבוצות שיתחילו להיערך ולדבר עם הזרים, כדי להסביר להם שיש מרחבים מוגנים ושכדאי להם לחזור לארץ. מיד כשנקבל את אישור פיקוד העורף אתן לקבוצות מספר ימי היערכות כדי שנחזור מהר, נכריע את העונה בצורה ספורטיבית וניתן קצת אסקפיזם לעם".

גביע העולם (IMAGO)

"לא נאפשר רישום במקום זר שעזב, מי שפה - פה"

מה קורה אם יהיו זרים שלא יהיו מוכנים לחזור? בכדורסל החליטו לאפשר לקבוצות לרשום שחקן זר חדש במקום זר שעזב. תאפשרו דבר כזה?

"לא, אנחנו לא נאפשר את זה. אנחנו נמצאים חודשיים לפני סוף עונה, ומי שפה - פה. מי שעזב זה בסדר גמור, אני מקווה שיחזור, ואם לא, יש מספיק שחקנים ישראלים טובים. אנחנו נחדש את הליגה בכל מקרה, גם אם לא כל הזרים יחזרו, אין ברירה אחרת. הקבוצות יצטרכו לתת לישראלים לשחק. אני גאה בזרים שנשארו בארץ ומבין את אלו שעזבו, אבל אני קורא להם לחזור. נחדש את הליגה עם הזרים שנמצאים פה וכמובן השחקנים הישראלים".

אם אני שחקן זר שעזב עם תחילת המלחמה, למה שאחזור אליה לפני סיומה?

"זו זכותך, אבל אני לא מנהל ליגה לפי זרים. אני צריך לנהל את הליגה ויש לנו אחריות לקבוצות, לשחקנים שנמצאים ומשחקים פה, לבעלי הקבוצות, לשותפים העסקיים שלנו וכמובן לאוהדים. הנזק הכלכלי והספורטיבי יהיה עצום אם הליגה הזאת לא תחודש, ולכן אין שום ברירה אחרת אלא לחזור לשחק עם קבלת האישורים".

מה המשמעות בפועל עבור הליגה אם העונה לא תגיע לסיומה?

"משמעויות קשות מאוד. קטסטרופה כלכלית וספורטיבית. מעבר לפגיעה האישית בקבוצות שיתקשו לשלם שכר ולעמוד בהתחייבויות, יש את נושא המפעלים באירופה והמיקומים של הקבוצות שאמורות לשחק שם בשנה הבאה. אני מקווה מאוד שלא נגיע לכך. קיבלנו את האישור להתאמן, ואני מקווה מאוד שבתחילת השבוע הבא פיקוד העורף ייתן את האישור לשלב הראשון של המשחקים ללא קהל. המטרה היא לחזור באזור ה-20 לחודש, אפילו לנסות קודם, ואז אחרי פסח לחזור באופן מלא עם קהל".

ירדן שועה (רדאד ג'בארה)

"לא מתייחס לאינטרסים, בסוף אני זה שמחליט"

יש תגובות מהקבוצות להחלטה לחזור? אולי יש קבוצות שבגלל אינטרס אישי היו מעדיפות שהעונה לא תמשיך כרגע?

"אני חושב שכולם מברכים על כך ומבינים שאין אופציה אחרת. בימים הקשים האלה, כשאנחנו רואים את מי שעושה למען ביטחון ישראל ומחזקים את צה"ל ואת צבא ארה"ב, התפקיד שלנו הוא לתת לאנשים קצת ספורט. אני לא מתייחס לאינטרסים, בסוף אני זה שמוביל את החזרה באופן עקבי, כפי שעשיתי ב'חרבות ברזל' ובקורונה. אם יש לאנשים מחשבות כאלו ואחרות זו זכותם המלאה, אבל בסוף אני מחליט, ויש לנו תוכנית סדורה במנהלת. נחזיר את הקבוצות כמה שיותר מהר”.

"לא סתם פיקוד העורף אישר חזרה, זו ההחלטה הנכונה"

ארז, לסיום, עד כמה התלבטת אם לעשות את זה או לא לעשות את זה, לאור המצב הביטחוני?

"קודם כול חיכינו. הבנו שבהתחלה אי אפשר להתאמן כדי לא לסכן אף אחד. אבל ראינו את הירידה בשיגורים מאיראן ויש התרעה להיכנס למרחבים המוגנים. לא סתם פיקוד העורף אישר חזרה לאימונים, וההחלטה לחזור היא נכונה. זה שלב א', וכעת אנחנו מחכים לאישור לשלב ב' - חידוש הליגה. אני מחכה להתראיין אצלך בסוף העונה כשנשלים את כל המשחקים, ושכל השחקנים ובעלי התפקידים יהיו בריאים ושלמים. מבחינתי זה הדבר החשוב ביותר".