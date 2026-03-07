בספק לאטאלנטה: בבאיירן מודאגים מפציעת נוייר

חשש גדול בבאיירן מינכן לקראת המשחק הראשון בשמינית גמר ליגת האלופות מול אטאלנטה ביום שלישי ב-22:00: השוער והקפטן, מנואל נוייר, עלול להיעדר בגלל פציעה בשוק, שגרמה להחלפתו אתמול (שישי) ב-1:4 על בורוסיה מנשנגלדבאך בבונדסליגה.

על פי דיווחים בגרמניה, נוייר נבדק מיד לאחר שריקת הסיום, אך האבחנה הרשמית עדיין לא פורסמה. למרות זאת, בתוך המועדון חוששים כי השוער הוותיק לא יהיה כשיר למשחק הראשון באיטליה.

המאמן וינסנט קומפני הביע דאגה מהמצב, בעיקר בגלל לוח הזמנים הצפוף. "הוא הרגיש משהו, אבל אני לא רוצה להעלות יותר מדי ספקולציות", אמר הבלגי, “אם זה לא משהו חמור, לא נאבד אותו להרבה זמן. אבל המשחק הבא כבר כמעט כאן".

שוב זה קורה לו

זו אינה הפעם הראשונה בתקופה האחרונה שבה נוייר נאלץ להתמודד עם בעיה פיזית. ב-14 בפברואר, בניצחון 0:3 על ורדר ברמן, הוא הוחלף כבר במחצית בעקבות פציעה דומה, כשיונאס אורביג נכנס במקומו. כעת, דווקא במשחק החזרה שלו כמעט שלושה שבועות לאחר מכן, הגיעה הדאגה החדשה.

יונאס אורביג (IMAGO)

על פי ההערכות בגרמניה, הסיכוי גבוה כי אורביג יעמוד בשער באיטליה ביום שלישי. מצב דומה התרחש גם בעונה שעברה בשמינית גמר ליגת האלופות מול באייר לברקוזן, אז נוייר נפצע בניצחון 0:3 במשחק הראשון וסבל מקרע בסיבי השריר בשוק ימין, מה שאילץ אותו להחמיץ את הגומלין.

כעת בבאיירן מקווים כי הפציעה הנוכחית פחות חמורה, אך החשש הוא כי הקפטן הוותיק ייאלץ להיעדר שוב דווקא ברגע קריטי של העונה.