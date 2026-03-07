מסי ואמבפה במאבק ישיר, והאם רונאלדו יקרוס?

חודשים ספורים לפני פתיחת מונדיאל 2026, שמתקיים בפורמט חדש עם 48 נבחרות, כבר מתחילות לצוץ תחזיות נועזות סביב הטורניר. ההיסטוריה של גביע העולם מלאה בהפתעות, רגעים בלתי צפויים וסיפורים גדולים, ולכן כל ניסיון לחזות את מה שיקרה הוא מסוכן במיוחד. עם זאת, כמה תרחישים מסקרנים כבר עולים סביב הכוכבים הגדולים של הכדורגל העולמי, כולל כריסטיאנו רונאלדו, ניימאר, ליאו מסי, קיליאן אמבפה וגם לאמין ימאל.

אחת הסוגיות הגדולות לקראת הטורניר היא האפשרות שניימאר יחזור לנבחרת ברזיל ואף ישחק. למרות הפציעה הקשה בברך שעבר, ההתאוששות שלו מתקדמת היטב וברזיל ממשיכה לראות בו דמות מרכזית. גם בתוך הנבחרת יש מי שסבור שהכללתו היא מובנת מאליה, כאשר רודריגו (שבעצמו נפצע ולא יהיה בטורניר) אמר לאחרונה כי הזימון של ניימאר צריך להיות "דבר שלא צריך לחשוב עליו פעמיים". אם הקשר ההתקפי אכן יהיה חלק מהסגל, קשה לדמיין אותו נשאר על הספסל בלבד, במיוחד כאשר ברזיל עדיין מחפשת יצירתיות במרכז המגרש ואולי גם מישהו שיקל מעט מהעומס שמונח על ויניסיוס.

הרחבת המונדיאל ל-48 נבחרות עשויה גם להביא לשבירת שיא שלילי. עד היום השיא לשערים שספגה נבחרת אחת במונדיאל שייך לדרום קוריאה ב-1954, שספגה 16 שערים בשני משחקים בלבד, 9:0 מול הונגריה של פרנץ פושקש ו-7:0 מול טורקיה. כעת, עם נבחרות שמגיעות לטורניר לראשונה כמו כף ורדה, קוראסאו, ירדן ואוזבקיסטן, קיים פער איכות גדול מאוד בין חלק מהנבחרות.

ליאו מסי (IMAGO)

למשל, קוראסאו תפגוש את גרמניה, חוף השנהב ואקוודור, בעוד אוזבקיסטן תפגוש את פורטוגל וקולומביה, וירדן תשחק מול ארגנטינה, אלג'יריה ואוסטריה. בנוסף, גם סורינאם וקלדוניה החדשה עדיין עשויות להעפיל דרך הפלייאוף, כאשר הן מדורגות במקומות 123 ו-149 בעולם. פערי הרמות הללו עלולים להוביל לתבוסות היסטוריות.

רונאלדו יפגע בפורטוגל?

גם נבחרת פורטוגל עשויה לעמוד בפני בעיה משמעותית בטורניר. מצד אחד מדובר בנבחרת עם כישרון התקפי אדיר, קישור חזק ושחקני אגף מסוכנים. מצד שני, יש סימני שאלה בהגנה, במיוחד בצד ימין ובעמדת הבלם. מעל הכל מרחפת הסוגיה של כריסטיאנו רונאלדו, שכבר בן 41 ומשחק בליגה הסעודית.

שחקני פורטוגל חוגגים עם רונאלדו (IMAGO)

הכוכב הוותיק עדיין מחפש להגדיל את מאזנו ולרדוף אחרי יעד של 1,000 שערים בקריירה, וגם רוצה להוכיח במונדיאל שהוא מסוגל להשוות את ההישג הגדול ביותר של מסי. עם זאת, יש הטוענים שנוכחותו עלולה לפגוע באיזון של הנבחרת, ושנבחרת מאורגנת שתצליח לנטרל אותו ולצאת למתפרצות עשויה להקשות מאוד על פורטוגל בשלבי הנוקאאוט.

איטליה שוב עשויה להיות בחוץ, קולומביה תפתיע?

גם נבחרת איטליה עדיין רחוקה מלהבטיח את מקומה במונדיאל. האזורי כבר החמיצו את שני גביעי העולם האחרונים, וב-20 השנים האחרונות ניצחו משחק אחד בלבד במונדיאל מאז הזכייה ב-2006. כעת הם שוב נמצאים בפלייאוף, ואין כל ערובה שיעברו אותו. הבעיות בכדורגל האיטלקי מוכרות כבר שנים, והן השפיעו גם על הרמה של הסרייה א' וגם על הנבחרת. לאיטליה אין כיום חלוץ דינמי ברמה עולמית, והחלוץ הבכיר שלה, מתאו רטגי, משחק בליגה הסעודית. גם ההגנה כבר אינה מתקרבת לרמה של הדורות הקודמים, וכאשר מחברים את כל הנתונים מתקבלת נבחרת בינונית יחסית, כזו שכבר ספגה מכה קשה מנורבגיה במוקדמות.

לעומת זאת, יש גם נבחרות שעשויות להפתיע לטובה. אחת מהן היא קולומביה, שמציגה סגל מאוזן, הגנה יציבה, ניסיון רב וכוכב גדול בדמות לואיס דיאס. הנבחרת כבר הוכיחה בקופה אמריקה 2024 שהיא מסוגלת להתמודד מול הגדולות, כאשר הפסידה לארגנטינה רק בהארכה בגמר. אם קולומביה תסיים ראשונה בבית שלה במונדיאל, הדרך עשויה להיפתח עבורה לריצה עמוקה בטורניר ואולי אפילו עד חצי הגמר.

שחקני קולומביה חוגגים (רויטרס)

שיא השערים של קלוזה בסכנה, לאמין ימאל יקרוס?

עוד סיפור גדול עשוי להתרחש במאבק על שיא השערים במונדיאל. מירוסלב קלוזה מחזיק בשיא כל הזמנים עם 16 שערים, כאשר ליאו מסי קרוב מאוד עם 13 וזקוק לשלושה שערים בלבד כדי להשתוות אליו. עם זאת, יש מי שסבור שמי שבסופו של דבר ישבור את השיא הוא דווקא קיליאן אמבפה. הצרפתי כבר כבש 12 שערים בשני המונדיאלים האחרונים, כולל שלושער בגמר 2022, וכשהוא רק בן 27 הוא עשוי לעבור גם את מסי וגם את קלוזה ולהבטיח לעצמו מקום בהיסטוריה.

במקביל, יש גם חשש סביב אחד הכישרונות הגדולים של הכדורגל העולמי, לאמין ימאל. שחקן ברצלונה מציג עונה נהדרת ויש מי שמשווה אותו כבר לליאו מסי, בעוד אחרים רואים בו יותר שילוב של יצירתיות וסגנון המזכיר את ניימאר. עם זאת, עומס המשחקים שלו עצום. הוא משחק ברמות הגבוהות כבר יותר משנתיים ונחשב לשחקן המרכזי של ברצלונה.

עד חודש מרץ הוא כבר צבר כמעט 3,000 דקות משחק העונה, יותר מכל שחקן התקפה אחר בקבוצה בליגה. אם ברצלונה תמשיך עד שלבים מאוחרים בליגת האלופות וגם תיאבק על האליפות, הוא עשוי להגיע למונדיאל לאחר כ-60 משחקים בעונה אחת, מה שעלול להביא לעייפות גדולה. במקרה כזה, המונדיאל הראשון שלו עשוי להיות פחות נוצץ ממה שרבים מצפים.