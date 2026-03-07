"ביקשתי ממסי שלא ייכנס לצ'אט באינסטגרם"

בלם פארמה, מריאנו טרוילו, חשף סיפור משעשע מהמפגש הראשון שלו עם ליאו מסי. זה קרה במהלך זימון לנבחרת במוקדמות המונדיאל ב-2025, טרוילו בן ה-22 היה מעט נבוך והסיבה היא כמות ההודעות ששלח למספר 10 בעבר באינסטגרם.

“ביקשתי ממסי בבקשה שלא ייכנס לצ’אט שלנו באינסטגרם כי שלחתי לו המון הודעות”, סיפר טרוילו, “הוא ורודריגו דה פול צחקו על זה. כתבתי לו הכל במשך הרבה זמן”.

טרוילו הוסיף כי עבורו ועבור רבים בארגנטינה, הזכייה של מסי בקופה אמריקה הייתה רגע מרגש במיוחד: “אני חושב שכולנו עברנו משהו דומה כשליאו זכה בקופה אמריקה בפעם הראשונה אחרי כל כך הרבה גמרים. רצינו שארגנטינה תזכה, אבל יותר מהכול – בשבילו”.

מסי ודה פול (רויטרס)

יהיה במונדיאל?

הבלם הצעיר זומן עד כה פעם אחת בלבד לנבחרת ארגנטינה, למשחקי מוקדמות המונדיאל מול צ’ילה וקולומביה בקיץ האחרון, אך הוא לא מאבד תקווה לחזור לסגל ואף לקבל זימון למונדיאל.

“המונדיאל נותן לי הרבה תקווה, וגם לחזור להיות עם הנבחרת”, הוא אמר, “אני מקווה שאוכל להיות שם ולעזור בכל מה שצריך. התקווה היא הדבר האחרון שנעלם”.