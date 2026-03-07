יום שבת, 07.03.2026 שעה 23:25
מנצ'סטר סיטי וניוקאסל נפגשות בשעה זו במסגרת הגביע האנגלי למשחק מסקרן בין שתי קבוצות שמגיעות לשלב מתקדם בעונה עם עומס גדול של משחקים. עבור ניוקאסל מדובר בהזדמנות להמשיך במסע בגביע, בעוד סיטי מחפשת להמשיך בעצמה במאבק על תואר נוסף. שתי הקבוצות גם מתכוננות לשבוע אירופי חשוב, כאשר ניוקאסל תארח את ברצלונה בליגת האלופות ביום שלישי וסיטי תתארח אצל ריאל מדריד יום לאחר מכן.

מנצ'סטר סיטי מגיעה למשחק בכושר יציב יחסית. הקבוצה של פפ גווארדיולה ניצחה שלושה מארבעת משחקיה האחרונים, כולל ניצחונות על לידס, ניוקאסל וסלפורד בגביע. במשחק הליגה האחרון היא סיימה בתיקו מול נוטינגהאם פורסט, אך לפני כן רשמה רצף ניצחונות, כולל 0:3 על פולהאם. סיטי גם גברה על ניוקאסל מוקדם יותר העונה בליגה בתוצאה 1:2.

ניוקאסל מגיעה עם תוצאות מעורבות בתקופה האחרונה. היא ניצחה את מנצ'סטר יונייטד 1:2 במשחק הליגה האחרון וגם רשמה ניצחון 2:3 על קרבאח בליגת האלופות, אך הפסידה 3:2 לאברטון ו-2:1 למנצ'סטר סיטי. למרות זאת, הקבוצה של אדי האו עדיין נמצאת בשמינית גמר ליגת האלופות, הגיעה לחצי גמר גביע הליגה ונשארה גם במאבק בגביע האנגלי.

במאזן המפגשים בין הקבוצות בשנים האחרונות יש יתרון ברור למנצ'סטר סיטי. היא ניצחה שלושה מארבעת המשחקים בין השתיים העונה, כולל 1:3 בגביע הליגה ו-1:2 בליגה. עם זאת, ניוקאסל כבר הוכיחה שהיא מסוגלת להפתיע כאשר גברה על סיטי 1:2 בסנט ג'יימס פארק מוקדם יותר העונה.

מחצית שניה
  • '65
  • שער
  • שער! מנצ'סטר סיטי עלתה ליתרון 1:3: שוב נונס, שוב מרמוש. הראשון העביר כדור לשני, והמצרי הניף רגל ושלח כדור אדיר לרשת של ניוקאסל ובכך השלים צמד לזכותו
  • '63
  • חילוף
  • ברן החליף את טריפייר
  • '63
  • חילוף
  • וויסה החליף את אוסולה
  • '62
  • חילוף
  • חילוף משולש אצל ניוקאסל: ז'ואלינגטון החליף את אלנגה
  • '60
  • החמצה
  • מצב כפול למנצ'סטר סיטי. מארמוש נעצר אצל רמסדייל, ולבריאונד הגיע ריינדרס שנעצר על ידי הול על קו השער
עומאר מארמוש חוגג (רויטרס)עומאר מרמוש חוגג (רויטרס)
  • '47
  • שער
  • שער! מנצ'סטר סיטי עלתה ליתרון 1:2: סוג של שחזור של השער הראשון של סיטי. מתאוס נונס העביר כדור רוחב שעבר את כולם והגיע עד לעומאר מרמוש. המצרי לא התבלבל וכבש מטווח קרוב
מחצית ראשונה
  • '40
  • החמצה
  • טיג'אני ריינדרס הגיע להזדמנות נפלאה בתוך הרחבה, אך הבעיטה שלו פספסה במעט את המסגרת
שחקני מנצ'סטר סיטי חוגגים (רויטרס)שחקני מנצ'סטר סיטי חוגגים (רויטרס)
סאביניו חוגג (רויטרס)סאביניו חוגג (רויטרס)
  • '39
  • שער
  • שער! מנצ'סטר סיטי השוותה ל-1:1: ג'רמי דוקו ליהטט באגף והעביר כדור רוחב שהגיע עד לסאביניו. הקיצוני ניצל את העובדה כי רמסדייל יצא מהשער, והכך הכדור רק פגע בו ועשה את דרכו לרשת
הארווי בארנס חוגג (רויטרס)הארווי בארנס חוגג (רויטרס)
הארווי בארנס בועט (רויטרס)הארווי בארנס בועט (רויטרס)
  • '18
  • שער
  • שער! ניוקאסל עלתה ליתרון 0:1: כדור עומק נהדר של סנדרו טונאלי הגיע להארווי בארנס, שסיים נהדר מזווית לא פשוטה והעלה את המגפייז ליתרון
  • '1
  • החלטת שופט
  • סאם בארוט הוציא את ההתמודדות הזו לדרך!
