הרכבים וציונים



סנדרו טונאלי מול סאביניו (רויטרס) סנדרו טונאלי מול סאביניו (רויטרס)

מנצ'סטר סיטי וניוקאסל נפגשות בשעה זו במסגרת הגביע האנגלי למשחק מסקרן בין שתי קבוצות שמגיעות לשלב מתקדם בעונה עם עומס גדול של משחקים. עבור ניוקאסל מדובר בהזדמנות להמשיך במסע בגביע, בעוד סיטי מחפשת להמשיך בעצמה במאבק על תואר נוסף. שתי הקבוצות גם מתכוננות לשבוע אירופי חשוב, כאשר ניוקאסל תארח את ברצלונה בליגת האלופות ביום שלישי וסיטי תתארח אצל ריאל מדריד יום לאחר מכן.

מנצ'סטר סיטי מגיעה למשחק בכושר יציב יחסית. הקבוצה של פפ גווארדיולה ניצחה שלושה מארבעת משחקיה האחרונים, כולל ניצחונות על לידס, ניוקאסל וסלפורד בגביע. במשחק הליגה האחרון היא סיימה בתיקו מול נוטינגהאם פורסט, אך לפני כן רשמה רצף ניצחונות, כולל 0:3 על פולהאם. סיטי גם גברה על ניוקאסל מוקדם יותר העונה בליגה בתוצאה 1:2.

ניוקאסל מגיעה עם תוצאות מעורבות בתקופה האחרונה. היא ניצחה את מנצ'סטר יונייטד 1:2 במשחק הליגה האחרון וגם רשמה ניצחון 2:3 על קרבאח בליגת האלופות, אך הפסידה 3:2 לאברטון ו-2:1 למנצ'סטר סיטי. למרות זאת, הקבוצה של אדי האו עדיין נמצאת בשמינית גמר ליגת האלופות, הגיעה לחצי גמר גביע הליגה ונשארה גם במאבק בגביע האנגלי.

במאזן המפגשים בין הקבוצות בשנים האחרונות יש יתרון ברור למנצ'סטר סיטי. היא ניצחה שלושה מארבעת המשחקים בין השתיים העונה, כולל 1:3 בגביע הליגה ו-1:2 בליגה. עם זאת, ניוקאסל כבר הוכיחה שהיא מסוגלת להפתיע כאשר גברה על סיטי 1:2 בסנט ג'יימס פארק מוקדם יותר העונה.