סינר טייל לשלב הבא, ג'וקוביץ' ואלקרס במתח

הטורניר היוקרתי באינדיאן וולס, המכונה לעיתים "הגראנד סלאם החמישי", נכנס להילוך גבוה עם תצוגת תכלית של המדורג שני בעולם, יאניק סינר, ולקראת כניסתם למעגל התחרויות של שני הענקים הנוספים – קרלוס אלקרס ונובאק ג'וקוביץ'.

יאניק סינר, שחזר למדבר הקליפורני לראשונה מאז 2024, לא בזבז זמן ושיגר הצהרת כוונות ברורה כבר במשחקו הראשון. האיטלקי דרס את דליבור סברצינה הצ'כי (109 בעולם) בתוצאה החלקה 1:6, 1:6 בתוך 64 דקות בלבד. סינר, שמחפש את התואר הראשון שלו לשנת 2026, שלט במשחק ללא עוררין והציג טניס יציב ומדויק מהקו האחורי.

נובאק ג'וקוביץ' וקרלוס אלקראז משחקים בנחישות. (רויטרס)

"הרגשתי שהתחלתי טוב מאוד, וזה נתן לי ביטחון להמשיך", אמר סינר בסיום המשחק. האיטלקי ציין כי הוא מרגיש רגוע ומנטלית נמצא במקום טוב, לאחר שעות רבות של אימונים בחדר הכושר ועל המגרש. בסיבוב השלישי מצפה לו משוכה גבוהה יותר בדמותו של דניס שפובלוב. נתון מעניין לקראת ההמשך: מאז 2021, השחקן היחיד שהצליח לנצח את סינר באינדיאן וולס הוא קרלוס אלקרס.

ומה לגבי אלקרס? הספרדי הצעיר, שמגיע לטורניר עם מאזן מושלם של 0:12 מתחילת השנה, יעלה לשחק הלילה (שעון ישראל) מול גריגור דימיטרוב הבולגרי. אלקרס מחפש את התואר השלישי שלו במאסטרס הזה ומגיע מלא ביטחון. המאזן בין השניים עומד על 2:4 לטובת הספרדי, אך דימיטרוב, שחוזר לעצמו לאחר פציעה קשה בווימבלדון אשתקד, כבר הוכיח בעבר שהוא מסוגל להפתיע, כולל ניצחון על אלקרס במיאמי ב-2024. עם זאת, במפגש האחרון ביניהם באינדיאן וולס בשנה שעברה, אלקרס הביס אותו בקלות 1:6, 1:6.

במקביל, נובאק ג'וקוביץ' חוזר למגרשים מוקדם מהצפוי וינסה להוכיח שהוא עדיין האלטרנטיבה המרכזית לשלטון הצעירים. הסרבי יפתח את הופעתו בסיבוב השני מול קמיל מייצ'ז'אק הפולני (57 בעולם). זהו המפגש הראשון אי פעם בין השניים. ג'וקוביץ', שלא זכה בטורניר זה כעשור, ינסה להימנע מהפתעות מול היריב הפולני הסולידי.

לוח הזמנים להלילה (שעון ישראל מוערך):

נובאק ג'וקוביץ' נגד קמיל מייצ'ז'אק: סביבות השעה 22:00.

קרלוס אלקרס נגד גריגור דימיטרוב: סביבות חצות.