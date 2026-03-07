מערכת ONE
ז'ואאו קאנסלו מנסה לעצור את אלכס ברנגר (רויטרס)
ברצלונה ואתלטיק בילבאו נפגשות בשעה זו בסן מאמס במסגרת המחזור ה-27 בלה ליגה. לאחר ששתי הקבוצות הודחו באמצע השבוע מחצי גמר גביע המלך, כל אחת מגיעה למשחק עם מטרות שונות בליגה: ברצלונה רוצה לשמור על המקום הראשון ועל יתרונה בפסגה, בעוד בילבאו מקווה להתקרב למקומות המובילים שמעניקים כרטיס לאירופה.
ברצלונה מגיעה לאחר שהייתה קרובה לקאמבק מול אתלטיקו מדריד בחצי גמר גביע המלך, אך לא הצליחה למחוק פיגור 4:0 מהמשחק הראשון. למרות ההדחה, הקבוצה של האנזי פליק מגיעה למשחק כשהיא מוליכה את הטבלה בפער של 4 נקודות מעל ריאל מדריד, ולאחר שלושה ניצחונות רצופים בכל המסגרות בהפרש שערים כולל של 1:10.
בילבאו מצדה מגיעה לאחר הפסד לריאל סוסיאדד בחצי גמר גביע המלך, מה שמשאיר את הליגה כיעד המרכזי שלה להמשך העונה. הקבוצה של ארנסטו ואלוורדה פתחה את המחזור במרחק 5 נקודות מהמקום השישי, אך היא נמצאת ברצף של 5 משחקי ליגה ללא הפסד (3 ניצחונות ו-2 תיקו).
במפגשים הישירים ברצלונה שלטה לחלוטין העונה, עם ניצחונות 0:5 ו-0:4 על בילבאו, כחלק מרצף של 5 ניצחונות מולה, כולל 4 משחקים רצופים ללא ספיגה. בילבאו ניצחה רק פעמיים ב-19 משחקי הבית האחרונים מול ברצלונה בליגה. מבחינת נתונים, בילבאו ביצעה 363 עבירות העונה, נתון שרק 4 קבוצות בליגה עקפו.
מחצית שניה
-
'58
- החמצה כפולה של הבאסקים! דני ויויאן נשאר למעלה אחרי העבירה, הצליח לעבור בין שני שומרים ולהכניס רוחב לסאנסט שבנגיעה ניסה להכניע את גארסיה אבל נהדף. הריבאונד שב אל רגלי איניאקי וויליאמס, שלא פגש טוב את הכדור ופספס את המסגרת
-
'57
- פאו קובארסי ניצל מאדום אחרי שהכשיל מאחור את וויליאמס, אבל בזכות העובדה שהאחרון לא הצליח להשתלט על הכדור, הוא קיבל רק צהוב
-
'53
- אויאן סאנסט ניסה לראשונה מאז שנכנס לבחון את גארסיה אחרי שקיבל מסירה מנבארו, אבל נעצר בקלות על ידי השוער
-
'51
- אלחנדרו רגו נכנס בצורה חזקה בדני אולמו והפך למוצהב הראשון במשחק
-
'47
- מרקוס רשפורד הצליח להיכנס לסטטיסטיקה ולשחרר בעיטה למסגרת כשאולי בפעם הראשונה במשחק גבר על גורוסאבל וניסה לסובב, אבל נהדף על ידי סימון
-
'46
- גם ברצלונה עשתה חילוף עם תחילת המחצית השנייה, כשפדרי נכנס על חשבון מארק ברנאל
-
'46
- עם החזרה מההפסקה סלטון סאנצ'ס יצא, כשאויאן סאנסט עלה לחצי השני של ההתמודדות
מחצית ראשונה
-
'45+1
- החמצה גדולה של פראן טורס! החלוץ הצליח להגיע ראשון לקרן שהלכה לעברו וניסה לכבוש עם העקב, אבל לרוע מזלו הכדור חלף על יד הקורה הרחוקה
-
'44
- הפעם נבארו היה על תקן הבועט, כשקיבל כדור עומק מאלחנדרו רגו וניסה למצוא את הפינה הרחוקה, אבל היה לא מדויק ושלח את ההזדמנות החוצה
-
'42
- איניאקי וויליאמס כבר חגג את היתרון אחרי שנותר באחד על אחד מול גארסיה והכניע אותו, אלא שהשופט היה נחרץ ובמהירות פסק על נבדל שהחל במסירה של נבארו לעבר הקיצוני הבאסקי
-
'40
- אמריק לאפורט וז'ואן גארסיה התנגשו כשהבלם נחת לא טוב על העורף ונזקק לטיפול. למזלו ולמזלה של קבוצתו, הוא ככל הנראה יכול להמשיך, כשהוא שב לכר הדשא
-
'36
- לא עברה דקה וסלטון סאנצ'ס סיפק החמצה דומה בצד השני אחרי שלא ניצל טעות של ג'רארד מרטין. המגן, שפתח היום כבלם, ניסה להחזיר אחורה לז'ואן גארסיה אבל מצא דווקא את הקשר הבאסקי הצעיר, שנבהל מהיציאה של שוער הקטלונים ולא הצליח לשחרר בעיטה
-
'35
- קאנסלו דהר ודהר לאורך הקו השמאלי עד שנכנס לרחבה, אבל המגן הפורטוגלי לא שם לב שאונאי סימון יצא לעברו ומנע ממנו ברגע האחרון למצוא את הרשת יחד עם אמריק לאפורט ששלח את הרגל
-
'20
- נבארו נשלח לכדור ארוך וניסה להכניס אותו לרחבה, אבל ההזדמנות הורחקה עד למיקל חאורגיסאר, שבעט בעוצמה כדור שהלך מעל השער של ז'ואן גארסיה
-
'11
- הפציעה הכריעה. אונאי גומס סיים את חלקו בהתמודדות מוקדם מהצפוי, רוברט נבארו עלה לשחק במקומו
-
'8
- מראות לא נעימים כשאונאי גומס ניסה להשתחרר משמירה של מארק ברנאל, אבל דרך לא טוב על הרגל ועיקם אותה. החלוץ החזיק את הברך והצוות הרפואי נקרא לטפל בו על מנת לראות אם הוא יוכל לשוב לשחק
-
'6
- כמעט שער עצמי גם בצד השני! לאמין ימאל ביצע קסם ראשון במשחק וסיים אותו בהכנסת כדור עומק לפראן טורס, שניסה למצוא ברוחב חבר פנוי, אבל פגע באנדוני גורוסאבל, כשהכדור שרק ליד הקורה של אונאי סימון בדרך לקרן
-
'1
- אחרי 20 שניות, כמעט שער עצמי של ז'ואאו קאנסלו! המגן גלש במטרה למנוע הכנסת כדור רוחב לרחבה, אבל לא היה רחוק מלהכניס את הכדור לשער שלו. למזלו, זה נגמר רק בכדור קרן
-
'1
- השופט חוסה לואיס מונוארה מונטרו הוציא את ההתמודדות לדרך! ברצלונה תצליח להתרחק מריאל מדריד ולהגדיל את הפער בפסגה או שאתלטיק בילבאו תפתיע ותטפס בטבלה?