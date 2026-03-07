יום שבת, 07.03.2026 שעה 23:25
יום שבת, 07/03/2026, 22:00אצטדיון סן מאמסליגה ספרדית - מחזור 27
ברצלונה
דקה 65
0 0
שופט: חוסה לואיס מונוארה מונטרו
אתלטיק בילבאו
ליגה ספרדית 25-26
6426-7126ברצלונה1
6323-5627ריאל מדריד2
5425-4627אתלטיקו מדריד3
5131-4826ויאריאל4
4332-4226בטיס5
4030-3727סלטה ויגו6
3639-3326אספניול7
3541-4027ריאל סוסיאדד8
3536-3026אתלטיק בילבאו9
3432-3227אוססונה10
3229-2126חטאפה11
3143-2827ג'ירונה12
3032-2626ראיו וייקאנו13
3041-3426סביליה14
2939-2726ולנסיה15
2734-2326אלאבס16
2639-3426אלצ'ה17
2544-3127מיורקה18
2245-2927לבאנטה19
1743-1626אוביידו20
מערכת ONE | 07/03/2026 22:00
הרכבים וציונים
 
 
ז'ואאו קאנסלו מנסה לעצור את אלכס ברנגר (רויטרס)
ז'ואאו קאנסלו מנסה לעצור את אלכס ברנגר (רויטרס)

ברצלונה ואתלטיק בילבאו נפגשות בשעה זו בסן מאמס במסגרת המחזור ה-27 בלה ליגה. לאחר ששתי הקבוצות הודחו באמצע השבוע מחצי גמר גביע המלך, כל אחת מגיעה למשחק עם מטרות שונות בליגה: ברצלונה רוצה לשמור על המקום הראשון ועל יתרונה בפסגה, בעוד בילבאו מקווה להתקרב למקומות המובילים שמעניקים כרטיס לאירופה.

ברצלונה מגיעה לאחר שהייתה קרובה לקאמבק מול אתלטיקו מדריד בחצי גמר גביע המלך, אך לא הצליחה למחוק פיגור 4:0 מהמשחק הראשון. למרות ההדחה, הקבוצה של האנזי פליק מגיעה למשחק כשהיא מוליכה את הטבלה בפער של 4 נקודות מעל ריאל מדריד, ולאחר שלושה ניצחונות רצופים בכל המסגרות בהפרש שערים כולל של 1:10.

בילבאו מצדה מגיעה לאחר הפסד לריאל סוסיאדד בחצי גמר גביע המלך, מה שמשאיר את הליגה כיעד המרכזי שלה להמשך העונה. הקבוצה של ארנסטו ואלוורדה פתחה את המחזור במרחק 5 נקודות מהמקום השישי, אך היא נמצאת ברצף של 5 משחקי ליגה ללא הפסד (3 ניצחונות ו-2 תיקו).

במפגשים הישירים ברצלונה שלטה לחלוטין העונה, עם ניצחונות 0:5 ו-0:4 על בילבאו, כחלק מרצף של 5 ניצחונות מולה, כולל 4 משחקים רצופים ללא ספיגה. בילבאו ניצחה רק פעמיים ב-19 משחקי הבית האחרונים מול ברצלונה בליגה. מבחינת נתונים, בילבאו ביצעה 363 עבירות העונה, נתון שרק 4 קבוצות בליגה עקפו.

מחצית שניה
  • '58
  • החמצה
  • החמצה כפולה של הבאסקים! דני ויויאן נשאר למעלה אחרי העבירה, הצליח לעבור בין שני שומרים ולהכניס רוחב לסאנסט שבנגיעה ניסה להכניע את גארסיה אבל נהדף. הריבאונד שב אל רגלי איניאקי וויליאמס, שלא פגש טוב את הכדור ופספס את המסגרת
פאו קובארסי רואה את הכרטיס הצהוב (רויטרס)פאו קובארסי רואה את הכרטיס הצהוב (רויטרס)
  • '57
  • כרטיס צהוב
  • פאו קובארסי ניצל מאדום אחרי שהכשיל מאחור את וויליאמס, אבל בזכות העובדה שהאחרון לא הצליח להשתלט על הכדור, הוא קיבל רק צהוב
  • '53
  • החמצה
  • אויאן סאנסט ניסה לראשונה מאז שנכנס לבחון את גארסיה אחרי שקיבל מסירה מנבארו, אבל נעצר בקלות על ידי השוער
  • '51
  • כרטיס צהוב
  • אלחנדרו רגו נכנס בצורה חזקה בדני אולמו והפך למוצהב הראשון במשחק
רוברט נבארו מנסה לברוח לאריק גארסיה (IMAGO)רוברט נבארו מנסה לברוח לאריק גארסיה (IMAGO)
  • '47
  • החמצה
  • מרקוס רשפורד הצליח להיכנס לסטטיסטיקה ולשחרר בעיטה למסגרת כשאולי בפעם הראשונה במשחק גבר על גורוסאבל וניסה לסובב, אבל נהדף על ידי סימון
  • '46
  • חילוף
  • גם ברצלונה עשתה חילוף עם תחילת המחצית השנייה, כשפדרי נכנס על חשבון מארק ברנאל
  • '46
  • חילוף
  • עם החזרה מההפסקה סלטון סאנצ'ס יצא, כשאויאן סאנסט עלה לחצי השני של ההתמודדות
מחצית ראשונה
מארק קסאדו גולש לעצור את אלכס ברנגר (רויטרס)מארק קסאדו גולש לעצור את אלכס ברנגר (רויטרס)
  • '45+1
  • החמצה
  • החמצה גדולה של פראן טורס! החלוץ הצליח להגיע ראשון לקרן שהלכה לעברו וניסה לכבוש עם העקב, אבל לרוע מזלו הכדור חלף על יד הקורה הרחוקה
  • '44
  • החמצה
  • הפעם נבארו היה על תקן הבועט, כשקיבל כדור עומק מאלחנדרו רגו וניסה למצוא את הפינה הרחוקה, אבל היה לא מדויק ושלח את ההזדמנות החוצה
מרקוס רשפורד מנסה לעצור את אנדוני גורוסאבל (רויטרס)מרקוס רשפורד מנסה לעצור את אנדוני גורוסאבל (רויטרס)
  • '42
  • נבדל
  • איניאקי וויליאמס כבר חגג את היתרון אחרי שנותר באחד על אחד מול גארסיה והכניע אותו, אלא שהשופט היה נחרץ ובמהירות פסק על נבדל שהחל במסירה של נבארו לעבר הקיצוני הבאסקי
  • '40
  • פציעה
  • אמריק לאפורט וז'ואן גארסיה התנגשו כשהבלם נחת לא טוב על העורף ונזקק לטיפול. למזלו ולמזלה של קבוצתו, הוא ככל הנראה יכול להמשיך, כשהוא שב לכר הדשא
  • '36
  • החמצה
  • לא עברה דקה וסלטון סאנצ'ס סיפק החמצה דומה בצד השני אחרי שלא ניצל טעות של ג'רארד מרטין. המגן, שפתח היום כבלם, ניסה להחזיר אחורה לז'ואן גארסיה אבל מצא דווקא את הקשר הבאסקי הצעיר, שנבהל מהיציאה של שוער הקטלונים ולא הצליח לשחרר בעיטה
  • '35
  • החמצה
  • קאנסלו דהר ודהר לאורך הקו השמאלי עד שנכנס לרחבה, אבל המגן הפורטוגלי לא שם לב שאונאי סימון יצא לעברו ומנע ממנו ברגע האחרון למצוא את הרשת יחד עם אמריק לאפורט ששלח את הרגל
דני אולמו נשמר מפני אלחנדרו רגו (IMAGO)דני אולמו נשמר מפני אלחנדרו רגו (IMAGO)
  • '20
  • החמצה
  • נבארו נשלח לכדור ארוך וניסה להכניס אותו לרחבה, אבל ההזדמנות הורחקה עד למיקל חאורגיסאר, שבעט בעוצמה כדור שהלך מעל השער של ז'ואן גארסיה
  • '11
  • חילוף
  • הפציעה הכריעה. אונאי גומס סיים את חלקו בהתמודדות מוקדם מהצפוי, רוברט נבארו עלה לשחק במקומו
  • '8
  • פציעה
  • מראות לא נעימים כשאונאי גומס ניסה להשתחרר משמירה של מארק ברנאל, אבל דרך לא טוב על הרגל ועיקם אותה. החלוץ החזיק את הברך והצוות הרפואי נקרא לטפל בו על מנת לראות אם הוא יוכל לשוב לשחק
לאמין ימאל מהתל בשחקני אתלטיק בילבאו (רויטרס)לאמין ימאל מהתל בשחקני אתלטיק בילבאו (רויטרס)
  • '6
  • החמצה
  • כמעט שער עצמי גם בצד השני! לאמין ימאל ביצע קסם ראשון במשחק וסיים אותו בהכנסת כדור עומק לפראן טורס, שניסה למצוא ברוחב חבר פנוי, אבל פגע באנדוני גורוסאבל, כשהכדור שרק ליד הקורה של אונאי סימון בדרך לקרן
  • '1
  • החמצה
  • אחרי 20 שניות, כמעט שער עצמי של ז'ואאו קאנסלו! המגן גלש במטרה למנוע הכנסת כדור רוחב לרחבה, אבל לא היה רחוק מלהכניס את הכדור לשער שלו. למזלו, זה נגמר רק בכדור קרן
  • '1
  • החלטת שופט
  • השופט חוסה לואיס מונוארה מונטרו הוציא את ההתמודדות לדרך! ברצלונה תצליח להתרחק מריאל מדריד ולהגדיל את הפער בפסגה או שאתלטיק בילבאו תפתיע ותטפס בטבלה?
פאו קובארסי בהכנות אחרונות (רויטרס)פאו קובארסי בהכנות אחרונות (רויטרס)
שחקני אתלטיק בילבאו מתחממים (רויטרס)שחקני אתלטיק בילבאו מתחממים (רויטרס)
הוספת תגובה
RSS RSS   Facebook Twitter טוויטר   הדפס   הוסף תגובה 



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד