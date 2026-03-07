יום שבת, 07.03.2026 שעה 19:11
כדורגל עולמי  >> מוקדמות מונדיאל נשים

דקה 49: בלגיה - ישראל 0:3

מוקדמות המונדיאל: לאחר שנקלעה לפיגור גדול הנבחרת ייצבה את ההגנה, אך מתקשה לאיים על שער היריבה. וולארט מככבת כשהיא כבשה צמד ובישלה למרטנס

|
נועה סלימהוגיץ׳​​​​​​​ בפעולה מול זניה מרטנס (ההתאחדות לכדורגל)
נועה סלימהוגיץ׳​​​​​​​ בפעולה מול זניה מרטנס (ההתאחדות לכדורגל)

אחרי שפתחה את קמפיין מוקדמות המונדיאל עם תבוסה 3:0 לבלגיה, נבחרת הנשים של ישראל פוגשת בשעה זו את היריבה למשחק נוסף בניסיון לקחת נקודות ראשונות.

המשחק הקודם, שנערך ביום שלישי, היה הראשון של מנחם קורצקי כמאמן הנבחרת. טסה וולארט (26), האנה יורלינגס (42) וסאר יאנסן (89) כבשו את השערים לבלגיות, בעוד ישראל גילתה שיפור במחצית השנייה, אבל לא מעבר לכך.

כעת, במשחק השני שלה בחלון הנוכחי, הנבחרת מקווה להתאושש על חשבון בלגיה. בהמשך הקמפיין בחודש אפריל, השחקניות בכחול לבן יפגשו פעמיים את לוקסמבורג.

לאחר מכן, ביוני, יגיע קמפיין מוקדמות המונדיאל לסיומו והנבחרת תפגוש שוב את אותה יריבה לשני מפגשים סמוכים. הפעם תהיה זו סקוטלנד.

מחצית ראשונה

שחקניות נבחרת הנשים של ישראל לפני שריקת הפתיחה (ההתאחדות לכדורגל)שחקניות נבחרת הנשים של ישראל לפני שריקת הפתיחה (ההתאחדות לכדורגל)

דקה 1: השופטת שרקה! המשחק יצא לדרך.

דקה 10, שער! בלגיה עלתה ל-0:1: לאחר דקות של גישושים משני הצדדים, הבלגיות ניצלו הרחקה לא טובה כשלונה ונזיר מצאה את טסה וולארט לבד ברחבה בכדור עומק. החלוצה של אינטר השתלטה על הכדור ובעטה בקלילות לרשת.

בלגיות חוגגות את שער היתרון, הנבחרת מתוסכל (ההתאחדות לכדורגל)בלגיות חוגגות את שער היתרון, הנבחרת מתוסכל (ההתאחדות לכדורגל)

דקה 15, שער! בלגיה כבר ב-0:2: טסה וולארט ממשיכה בפתיחה הנהדרת. בעיטה של ונזיק מהרחבה נעצרה, והחלוצה השתלטה על הכדור החוזר ושלחה כדור מדויק שהכניע את פורטון רובין.

מעיין בן ישראל בפעולה (ההתאחדות לכדורגל)מעיין בן ישראל בפעולה (ההתאחדות לכדורגל)

דקה 19, שער! בלגיה עלתה ל-0:3: פתיחה ללא רחמים של הבלגיות. הרמה שטוחה של וולארט חצתה את כל הרחבה עד שהגיעה לזניה מרטנס שבנגיעה כבשה את השלישי.

מריה אלמצרי במרדף אחרי ולסצ’ה אמפורטר (ההתאחדות לכדורגל)מריה אלמצרי במרדף אחרי ולסצ’ה אמפורטר (ההתאחדות לכדורגל)

דקה 35: שחקניות נבחרת ישראל ייצבו את משחק ההגנה, אך מתקשות לאיים על השער של הבלגיות.

הקפטנית שני דוד מנסה לחלץ את הכדור (ההתאחדות לכדורגל)הקפטנית שני דוד מנסה לחלץ את הכדור (ההתאחדות לכדורגל)

מחצית שנייה

דקה 46: השופטת הוציאה את המחצית השנייה לדרך!

הרכב נבחרת ישראל: פורטון רובין, עיטאף אלקייסי, אסיה דרקסן, שני דוד, מעיין בן ישראל, הילי שלום, מאיה קבררה, רחל שטיינשניידר, נועה סלימהוגיץ׳, מריה אלמצרי (46’, ) וסמדר כהן.

הרכב נבחרת בלגיה: לואיז סיינהאבה, סאר ינסן, ג’ניס קאימן, סארי קיס, זניה מרטנס, ולסצ’ה אמפורטר, לונה ונזיר, מארי דטרוייר, האנה אורלינגס, לורה ג’ייקובס וטסה וולארט.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */