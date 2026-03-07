זעם בסלטה: הגול של ואלוורדה נולד מפאול ברור

ריאל מדריד של אלברו ארבלואה לקחה שלוש נקודות יקרות מאוד מבלאידוס מול סלטה ויגו שנלחמה עד הסוף ואף הייתה קרובה לניצחון, אך המשחק שנגמר ב-1:2 לאורחת לא היה חף ממחלוקות. הלבנים דרשו כרטיס אדום לפראן ז'וטגלה כבר באחת הפעולות הראשונות וגם פנדל בעקבות נגיעת יד של אותו שחקן, אך השופט לא שרק לאחר בדיקת VAR, משום שסבר שהייתה עבירה מוקדמת בעקבות דחיפה.

גם המהלך שהוביל לשער הניצחון, אותו כבש פדריקו ואלוורדה, עורר מחאה רבה. הכדור נכנס לרשת במזל לאחר שהבעיטה שלו פגעה בשחקן של סלטה, אך המהלך התחיל מחטיפה של מנואל אנחל, שהחליק עם שתי הרגליים לעבר פר לופס והפיל את השחקן.

בהילוכים החוזרים ששודרו בטלוויזיה לא נראה ששחקן מחלקת הנוער של ריאל מדריד נגע בכדור בשום שלב, ולמעשה הוא אף מרים את רגלו הימנית כדי לוודא שהוא מפיל את שחקן סלטה. המהלך הסתיים בשער ולאחר מכן פרצה מחאה גדולה מצד שחקני הקבוצה המקומית.

הלב של מדריד: ואלוורדה מנצח לריאל בתוספת

השחקנים שהיו על המגרש רצו להתלונן בפני השופט, שהניח את ידו על האוזנייה וסימן שאין שום דבר ושהשער חוקי, דבר שהגביר עוד יותר את הזעם בקרב שחקני סלטה. לאחר שריקת הסיום המחאות מצד הקהל והשחקנים רק הלכו וגברו.

המהלך הזה קבע את תוצאת המשחק ובסופו של דבר העניק את הניצחון לריאל מדריד. השופט לשעבר איטורלדה גונסאלס אמר את הדברים הבאים ברדיו Cadena SER לאחר שצפה במהלך: "זו עבירה ברורה של שחקן ריאל מדריד. הוא לא נוגע בכדור ומפיל אותו עם הרגל הימנית. זו עבירה ברורה".

התיקול לפני השער של ואלוורדה (La Liga)

לאחר המשחק גם מאמן סלטה, חיראלדס, הביע את כעסו: "יש פעולה מאוד דומה לפני כן שעליה אסנסיו קיבל צהוב, אבל טוב... באותו רגע לא השופט ולא ה-VAR החליטו על כך, ואני חושב שהעבירה ברורה. אחר כך היה להם מזל עם הריבאונד. זו מכה לספוג שער במהלך כזה עם ספק שיפוטי. הוא נכנס עם שתי הרגליים ומפיל אותו".

עם הניצחון הזה, הלבנים חוזרים להתקרב לנקודה אחת בלבד מברצלונה ומפעילים לחץ על הקבוצה של האנזי פליק, שתצטרך להגיב במשחק החוץ הקשה בסן מאמס מול אתלטיק בילבאו. ריאל מדריד עדיין משאירה סימני שאלה לגבי המשחק שלה, אך היא נשארת במאבק, דבר שלא מאפשר לקבוצה הקטלונית שום סוג של רגיעה.