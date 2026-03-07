הפועל חיפה חזרה להתאמן אחרי כמעט שבוע

הפועל חיפה חזרה להתאמן אחרי הפוגה של כמעט שבוע ללא הזרים שלה שירדו לאילת ואמורים לחבור לקבוצה רק מחר (ראשון). מעבר לכך, מי שלא התאמנו באימון הראשון מאז פרוץ המלחמה עם איראן היו רוי נאווי (פצוע) ויואב גראפי (חולה).

חיים סילבס אמר לשחקנים: "שמחים מאוד לחזור ומקווים שמפה זה יילך ויתקדם לשגרה וחזרה לתחרויות". ערב המלחמה הפועל חיפה הייתה מתוכננת לארח בסמי עופר את מכבי ת"א, עם חידוש המשחקים המסתמן במהלך החודש הקבוצה אמורה להתחיל מאותה נקודה.

המצב העגום בטבלה

בהפועל חיפה מודעים לכך שהם חייבים לייצר המשכיות ככל האפשר אחרי הפגרה הכפויה, בעיקר בשל העובדה שהקבוצה רחוקה רק 4 נקודות מהפועל ירושלים שנמצאת מתחת לקו האדום.

הזרים של הפועל חיפה (הפועל חיפה)

מדובר במצב שלא מאפשר לקבוצה לאבד נקודות גם לא במשחק מול יריבות עדיפות כמו מכבי ת"א. במועדון שואבים עידוד ואופטימיות שניתן לברוח מהקלחת בעיקר בזכות החיזוק המרשים של חלון ההעברות בינואר, בו הקבוצה צירפה לא פחות מ-9 שחקנים - חלקם הגדול שחקנים איכותיים ששידרגו את הקבוצה בצורה משמעותית.