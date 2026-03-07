יום שבת, 07.03.2026 שעה 08:48
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

הפועל חיפה חזרה להתאמן אחרי כמעט שבוע

לראשונה מאז פרוץ המלחמה, האדומים מהכרמל חזרו לפעילות ללא הזרים, נאווי וגראפי. חיים סילבס לשחקנים: "שמחים מאוד, מקווים שמפה זה יתקדם לשגרה"

|
חיים סילבס (הפועל חיפה)
חיים סילבס (הפועל חיפה)

הפועל חיפה חזרה להתאמן אחרי הפוגה של כמעט שבוע ללא הזרים שלה שירדו לאילת ואמורים לחבור לקבוצה רק מחר (ראשון). מעבר לכך, מי שלא התאמנו באימון הראשון מאז פרוץ המלחמה עם איראן היו רוי נאווי (פצוע) ויואב גראפי (חולה).

חיים סילבס אמר לשחקנים: "שמחים מאוד לחזור ומקווים שמפה זה יילך ויתקדם לשגרה וחזרה לתחרויות". ערב המלחמה הפועל חיפה הייתה מתוכננת לארח בסמי עופר את מכבי ת"א, עם חידוש המשחקים המסתמן במהלך החודש הקבוצה אמורה להתחיל מאותה נקודה.

המצב העגום בטבלה

בהפועל חיפה מודעים לכך שהם חייבים לייצר המשכיות ככל האפשר אחרי הפגרה הכפויה, בעיקר בשל העובדה שהקבוצה רחוקה רק 4 נקודות מהפועל ירושלים שנמצאת מתחת לקו האדום.

הזרים של הפועל חיפה (הפועל חיפה)הזרים של הפועל חיפה (הפועל חיפה)

מדובר במצב שלא מאפשר לקבוצה לאבד נקודות גם לא במשחק מול יריבות עדיפות כמו מכבי ת"א. במועדון שואבים עידוד ואופטימיות שניתן לברוח מהקלחת בעיקר בזכות החיזוק המרשים של חלון ההעברות בינואר, בו הקבוצה צירפה לא פחות מ-9 שחקנים - חלקם הגדול שחקנים איכותיים ששידרגו את הקבוצה בצורה משמעותית.

