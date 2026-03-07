פיינגזיכט ורטנר בעמדת המתנה לסגל הנבחרת

בזמן שחלון הנבחרות הקרוב שייערך בין 23 ל-31 בחודש מרץ יכלול חוץ ממספר משחקי פלייאוף בעיקר משחקי ידידות, בנבחרת ישראל לפי שעה ולמרות המצב המלחמתי זומנו כל הליגיונרים למשחק ההכנה הצפוי ב-26.3.2026 מול גיאורגיה בטביליסי.

בנבחרת מחכים לשמוע מראשי ההתאחדות האם עלה ביכולתם למצוא יריבה נוספת שניתן יהיה לשחק מולה בסמוך למשחק מול גיאורגיה. אם יתקיימו שני משחקים מול גיאורגיה ונבחרת נוספת, סגל הנבחרת יושפע מכך באופן מיידי ושני המרוויחים הגדולים מכך יהיו צמד שחקניה הצעירים של מכבי חיפה, המגן השמאלי ינון פיינגיזכט והקשר נבות רטנר, שסומנו על ידי המאמן הלאומי רן בן שמעון.

מדובר בשני שחקנים שעשו השנה קפיצת מדרגה משמעותית ממעמד של שחקנים בקבוצת הנוער של מכבי חיפה למעמד של שחקני הרכב בקבוצה הבוגרת.

נבות רטנר בפעולה (עמרי שטיין)

חלון נבחרות עם יריבה אחת בלבד?

בהתאחדות סיפרו כי כרגע המשחק מול גיאורגיה אמור להתקיים כמתוכנן, וממשיכים עדיין לנסות לסדר משחק נוסף. נציין שעוד לפני המלחמה היה קשה להתאחדות למצוא יריבת אימון נוספת, והסיטואציה כעת מקשה עוד יותר. בנבחרת אמרו: "עדיין לא ברור אם יש משחק אחד או שניים, לכן רן בן שמעון יחכה עם הזימונים הסופיים".

גיאורגיה השתתפה ביורו 2024, וסיימה במקום השלישי בבית שלה במוקדמות מונדיאל 2026, שכלל את ספרד, טורקיה ובולגריה, כשבמאזנה שלוש נקודות בלבד משישה משחקים. למרות זאת, היא מחזיקה בכוכב ענק בדמות חביצ’ה קבראצחליה, שחקנה של פ.ס.ז’, כשגם גיורגי ממראדשווילי מליברפול וז’ורז’ מיקאוטדזה מוויאריאל (שיחק חצי עונה עם מנור סולומון) משחקים במדיה.